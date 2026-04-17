ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
2025 m. balandžio 16 d. Nr. 01V–76
Elektrėnai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. VI.TS-35 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 7 punktu:
1. Š a u k i u 2025-04-30 9.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.
2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikiu šiuos Savivaldybės tarybos sprendimų projektus:
9.00–9.10 Darbotvarkės tvirtinimas.
2.1. 9.10–9.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Goličenko.
2.2. 9.30–9.45 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano 2024 metų įgyvendinimo ataskaitai.
2.3. 9.45–9.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. VII.TS-24 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2.4. 9.55–10.00 Dėl Savivaldybės būsto paskolos apmokėjimo.
2.5. 10.00–10.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VII.TS-259 „Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė.
2.6. 10.05–10.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. VII.TS-37 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė.
2.7. 10.10–10.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. VVi.TS-19 „Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.
2.8. 10.15–10.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. VI.TS-217 „Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
2.9. 10.20–10.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. VI.TS-106 „Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Balnys.
2.10. 10.25–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. VII.TS-49 „Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
2.11. 10.30–10.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.
Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas, Jūratė Mikalauskienė.
2.12. 10.40–10.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės 2025–2027 m. patvirtinimo.
2.13. 10.50–10.55 Dėl pritarimo projekto „Sveikatingumo centras ant Vievio ežero kranto“ įgyvendinimui.
2.14. 10.55–11.00 Dėl pritarimo vietos projekto „Ekoturizmo infrastruktūros sukūrimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje, siekiant stiprinti ekologinį sąmoningumą ir Vilniaus regiono patrauklumą“ įgyvendinimui.
2.15. 11.00–11.05 Dėl 2024 m. birželio 26 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 01S-36 šalies pakeitimo.
2.16. 11.05–11.10 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Taikos g. 6A, Taikos g. 6B ir Prano Noreikos g. 2 Elektrėnuose, nuomos.
2.17. 11.10–11.15 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.
2.18. 11.15–11.20 Dėl Elektrėnų švietimo paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorė Ramunė Veronika Sadauskienė.
2.19. 11.20–11.25 Dėl Elektrėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė.
2.20. 11.25–11.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktorius Alfredas Antanas Vainauskas.
2.21. 11.35.–11.45 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų baseino 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų baseino direktorius Audrius Valaiša.
2.22. 11.45–12.00 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų baseino teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų baseino direktorius Audrius Valaiša.
Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
2.23. 13.00–13.10 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro 2024 metų
metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro direktorė Edita Paberalienė.
2.24. 13.10–13.20 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas.
2.25. 13.20–13.30 Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktorius Vitalijus Glamba.
2.26. 13.30–13.40 Dėl Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis.
2.27. 13.40–13.50 Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė.
2.28. 13.50–14.00 Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorių, Asta Rainienė.
2.29. 14.00–14.10 Dėl Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Beata Jocaitytė Bildziukienė.
2.30. 14.10–14.20 Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 224 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė.
2.31. 14.20–14.30 Dėl Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorė Ingrida Tviragienė.
Informacija, paklausimai.
Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.
Meras Gediminas Ratkevičius
INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES
Komiteto pavadinimas
Komiteto posėdžio data ir vieta
Komiteto posėdžio pradžia
Socialinių reikalų komitetas
2025-04-22
Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)
14.00 val.
Ūkio reikalų komitetas
2025-04-23
Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)
14.00 val.
Savivaldybės kolegija
2025-04-28
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis
14.00 val.
Kontrolės komitetas
|
2025-04-28
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis
15.00 val.
Komitetų darbotvarkės:
1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 30 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
2. Informacija, paklausimai.
Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai).
Komitetų ir tarybos posėdžiai transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija