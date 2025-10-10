Gėrybių kraitės šėlsmas

Miesto gražiausios sodybos šeimininkės J. Kriaučiūnienės prizą atsiėmė dukra Ieva su sūnumi Adomu
Julija Kirkilienė
Rudens šventę Elektrėnuose kiekvienas vadina, kaip nori – vieni kermošiumi, kiti muge, treti – tiesiog švente. Pirmą kartą rudens šventę Elektrėnuose organizavusi Elektrėnų kultūros centro renginių organizatorė Kristina Vainiutė redakcijai aiškino kiekvieno žodžio prasmę: kermošius ir mugė atitinka žodį turgus, todėl šių metų šventė tiesiog ir pavadinta švente. Šventė todėl, kad visą sekmadienio, rugsėjo 28-osios, dieną, prie kultūros namų ir Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštėje vyko ne tik prekyba, bet ir pramogos, koncertai bei vaišės. Nemokamai šventės dalyvius bulviniais blynais ir namine gira vaišino Seimo narys Algimantas Radvila su Socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriumi ir Elektrėnų socialinių paslaugų centras. Rudens šventėje koncertavo Elektrėnų kultūros centro saviveikliniai kolektyvai, iš kurių gal daugiausiai emocijų sukėlė tiesiog tarp žmonių šokęs šokių kolektyvas „Vijūnas“, vadovė Angelė Pačėsienė. Nors žiūrovų į šokius kolektyvas neįtraukė, bet gerų emocijų paskleidė apsčiai. Daug emocijų vaikams ir ne tik dovanojo Beižionių bendruomenės vaikų dienos centras. Raitelių rūbais apsirengusios Saulė ir Sniežana mažiesiems su poni arkliukais pravedė jodinėjimo pradžiamokslį. Labiausiai vaikai stebėjosi, kad už tokią pramogą nieko nereikia mokėti.
Šventėje Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas apdovanojo gražiausias kaimiškų vietovių ir miesto sodybas. Kaimiškos sodybos nugalėtojų diplomas, lentelė ir dovana įteikta buvo Astai ir Aurimui Černiauskams iš Šarkinės kaimo. Miesto gražiausia sodyba išrinkta Jūratės Kriaučiūnienės.
Elektrėnų kultūros centras metų pradžioje buvo paskelbęs fotografijų konkursą, kurio nugalėtojai taip pat apdovanoti šventėje. Konkurse fotografai konkuravo penkiose kategorijose: gamta, architektūra, portretai, šventės mieste ir fotoportretai.
Įvairiose kategorijose geriausiai įvertinti buvo Tomo Maleckio, Edmundo Šimaičio, Manto Petrausko, Hakan Kazu, Gustės Degutytės, Liudos Mickutės, Marijos Laminscevos darbai. Pirmas vietas dviejose kategorijose pelnė Deividas Akelis.
Fotografų komisijos nariai: Kauno miesto interjero ir architektūros fotografas Arvydas Čiukšys, Elektrėnų kultūos centro renginių organizatorė Kristina Vainiutė ir fotomenininkas Vytautas Suslavičius.
Tarp gausiai suvažiavusių prekiautojų iš įvairių Lietuvos rajonų, nepastebėtas neliko ir blusturgis. Blusturgis Elektrėnuose organizuotas šiais metais buvo antrą kartą. Dalyviai džiaugėsi ne tik pasisekusia prekyba, bet daugiausia tuo, kad elektrėniškiai pratinami gyventi tvariai.
Renginių organizatorė dalijosi patirtimi, kad organizuojant šventę daug diskutavo su bendradarbiais, kurie prisiminė laikus, kai rudens šventėje seniūnijos statydavo savo kiemelius, bet šios tradicijos į šventę nutarė negrąžinti.
Po šventės feisbuko paskyroje šventės dalyviai dalijosi įspūdžiais. Vienas iš jų toks: „Tikrai šauni šventė, visko daug ir gražu, o koncertų gražumas… Tik nepagalvota, kad jų klausytis susirinks daugiausia vyresnio amžiaus žmonių, išsiilgusių per gyvenimą lydėtų dainų, melodijų, ir klausėsi, kas į lazdelę atsirėmęs, kas trypčiojo nuo kojos ant kojos, kol jėgos leido, nes prisėsti ar atsiremti nebuvo kur“.
Liudmilos Felčinskajos ir autorės nuotr.