Gėrybių kraitės šėlsmas

Gėrybių kraitės šėlsmas

Miesto gražiausios sodybos šeimininkės J. Kriaučiūnienės prizą atsiėmė dukra Ieva su sūnumi Adomu

 

 

Julija Kirkilienė

Gražiausios kaimo sodybos nugalėtojų diplomą, lentelę ir dovaną seniūnas A. Šalkauskas įteikė sodybos šeimininkei A. Černiauskienei

Rudens šventę Elektrėnuose kiekvienas vadina, kaip nori – vieni kermošiumi, kiti muge, treti – tiesiog švente. Pirmą kartą rudens šventę Elektrėnuose organizavusi Elektrėnų kultūros centro renginių organizatorė Kristina Vainiutė redakcijai aiškino kiekvieno žodžio prasmę: kermošius ir mugė atitinka žodį turgus, todėl šių metų šventė tiesiog ir pavadinta švente. Šventė todėl, kad visą sekmadienio, rugsėjo 28-osios,­ dieną, prie kultūros namų ir Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštėje vyko ne tik prekyba, bet ir pramogos, koncertai bei vaišės. Nemokamai šventės dalyvius bulviniais blynais ir namine gira vaišino Seimo narys Algimantas Radvila su Socialdemokratų partijos Elek­trė­nų skyriumi ir Elektrėnų socialinių paslaugų centras. Rudens šventėje koncertavo Elektrėnų kultūros centro saviveikliniai kolektyvai, iš kurių gal daugiausiai emocijų sukėlė tiesiog tarp žmonių šokęs šokių kolektyvas „Vijūnas“, vadovė Angelė Pačėsienė. Nors žiūrovų į šokius kolektyvas neįtraukė, bet gerų emocijų paskleidė apsčiai. Daug emocijų vaikams ir ne tik dovanojo Beižionių bendruomenės vaikų dienos centras. Raitelių rūbais apsirengu­sios Saulė ir Sniežana mažiesiems su poni arkliukais pravedė jodinėjimo pradžiamokslį. Labiausiai vaikai stebėjosi, kad už tokią pramogą nieko nereikia mokėti.

Šventėje Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas apdovanojo gražiausias kaimiškų vietovių ir miesto sodybas. Kaimiškos sodybos nugalėtojų diplomas, lentelė ir dovana įteikta buvo Astai ir Aurimui Černiauskams iš Šarkinės kaimo. Miesto gražiausia sodyba išrinkta Jūratės Kriaučiūnienės.
Elektrėnų kultūros centras metų pradžioje buvo paskelbęs fotografijų konkursą, kurio nugalėtojai taip pat apdovanoti šventėje. Konkurse fotografai konkuravo penkiose kategorijose: gamta, architektūra, portretai, šventės mieste ir fotoportretai.

Įvairiose kategorijose geriausiai įvertinti buvo Tomo Maleckio, Edmundo Šimaičio, Manto Petrausko, Hakan Kazu, Gustės Degutytės, Liudos Mickutės, Marijos Laminscevos darbai. Pirmas vietas dviejose kategorijose pelnė Deividas Akelis.
Fotografų komisijos nariai: Kau­no miesto interjero ir architektū­ros fotografas Arvydas Čiukšys, Elektrėnų kultūos centro renginių organizatorė Kristina Vainiutė ir fotomenininkas Vytautas Suslavičius.
Tarp gausiai suvažiavusių prekiautojų iš įvairių Lietuvos ra­jonų, nepastebėtas neliko ir blusturgis. Blusturgis Elektrėnuose organizuotas šiais metais buvo antrą kartą. Dalyviai džiaugėsi ne tik pasisekusia prekyba, bet daugiausia tuo, kad elektrėniškiai pratinami gyventi ­tvariai.
Renginių organizatorė dalijosi patirtimi, kad organizuojant ­šventę daug diskutavo su bendradarbiais, kurie prisiminė laikus, kai rudens šventėje seniūnijos statydavo savo kiemelius, bet šios tradicijos į šventę nutarė negrąžinti.
Po šventės feisbuko paskyroje šventės dalyviai dalijosi įspūdžiais. Vienas iš jų toks: „Tikrai šauni šventė, visko daug ir gražu, o koncertų gražumas… Tik nepagalvota, kad jų klausytis susirinks daugiausia vyresnio amžiaus žmonių, išsiilgusių per gyvenimą lydėtų dainų, melodijų, ir klausėsi, kas į lazdelę atsirėmęs, kas trypčiojo nuo kojos ant kojos, kol jėgos leido, nes prisėsti ar atsiremti nebuvo kur“.

Liudmilos Felčinskajos ir autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Gėrybių kraitės šėlsmas
Projektas „Sveikai gyvenkime kasdien“
Po darbų – Gilučiuose nuaidėjo rudens šventė
Kai ruduo sujungia…

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Šokėjų startai
Statybų atgimimas – Šarkinės gatvėje pradedama naujų daugiabučių plėtra
(Ne) mylimų moterų išpažintis
Sporto festivalyje išlaisvino energiją

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44