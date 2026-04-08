Vijūno taurė 2026

Elita Gackaitė ir Adomas Kliop

 

Kovo 22 d. Širvintų sporto ir laisvalaikio centras ne tik skambėjo nuo muzikos, bet ir šurmuliavo nuo dalyvių gausos. Organizuotos Lietuvos sportinių šokių federacijos kvalifikacinės varžybos „Vijūno taurė 2026“, o pagrindinėje varžybų kategorijoje poros varžėsi ir dėl legendinės šokių poros Vido ir Dalios Kamaičių taurės. Elektrėnų šokėjams startai Širvintose buvo ypač sėkmingi.

This slideshow requires JavaScript.

Jaunių grupėje net dvi „Reveranso“ poros pateko į finalą. Rėjus Vytė ir Elija Lengvinaitė iškovojo penktą vietą, o Adomas Kliop ir Elita Gackaitė užėmė šeštą vietą. Solistė Danielė Narkevičiūtė finale užėmė penktą vietą. Prizininkų medaliais apdovanotas ir būrys pradedančiųjų šokėjų: Luknė Leng­vinaitė, Gintarė Čaplinskytė, Ugnė Maleckaitė, Toma Karužaitė, Yaryna Bunkova, Vesta Matonytė, Nora Pūkaitė, Vytis Urgačiovas.

„Reveranso“ inf.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Žiniasklaidos dėmesio centre – Elektrėnai ir Kazokiškių sąvartynas
Startuoja ypatingas projektas: kvies atkreipti dėmesį į šalia esančius vyrus
„Maisto banko“ akcija
Klientų dieną – naujo centro atidarymas Elektrėnuose

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Vijūno taurė 2026
Elektrėnų „Energija“ 27 kartą tapo Lietuvos čempione
Sėkmingi čiuožėjų pasirodymai tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Sun City Cup 2026“
Vievyje – šaškių turnyras

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44