Elita Gackaitė ir Adomas Kliop
Kovo 22 d. Širvintų sporto ir laisvalaikio centras ne tik skambėjo nuo muzikos, bet ir šurmuliavo nuo dalyvių gausos. Organizuotos Lietuvos sportinių šokių federacijos kvalifikacinės varžybos „Vijūno taurė 2026“, o pagrindinėje varžybų kategorijoje poros varžėsi ir dėl legendinės šokių poros Vido ir Dalios Kamaičių taurės. Elektrėnų šokėjams startai Širvintose buvo ypač sėkmingi.
Jaunių grupėje net dvi „Reveranso“ poros pateko į finalą. Rėjus Vytė ir Elija Lengvinaitė iškovojo penktą vietą, o Adomas Kliop ir Elita Gackaitė užėmė šeštą vietą. Solistė Danielė Narkevičiūtė finale užėmė penktą vietą. Prizininkų medaliais apdovanotas ir būrys pradedančiųjų šokėjų: Luknė Lengvinaitė, Gintarė Čaplinskytė, Ugnė Maleckaitė, Toma Karužaitė, Yaryna Bunkova, Vesta Matonytė, Nora Pūkaitė, Vytis Urgačiovas.
„Reveranso“ inf.