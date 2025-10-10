Po darbų – Gilučiuose nuaidėjo rudens šventė

Šventėje pasveikinti 2025 m. gimę seniūnijos vaikai
Gilučių seniūnijoje vyko tradicinė rudens šventė „Po darbų…“, sukvietusi krašto žmones ir svečius pasidžiaugti nuveiktais darbais bei derliaus gėrybėmis. Šiltas rudens vakaras tapo puikia proga pabūti kartu, pasiklausyti dainų, pasimėgauti kulinariniu paveldu bei pasidžiaugti bendrystės akimirkomis.
Šventę pradėjo Gilučių moterų ansamblis „Obelėlė“ (vadovė Diana Norušienė), padovanojęs dainą „Namo rugeliai“, Gilučių krašto ūkininkas Saulius Stirna įteikė seniūnijos šeimininkei Neringai Bubelevičienei ruginės duonos kepalą kaip simbolį užbaigtų darbų laukuose ir dėkingumo už rūpestį kraštu.
Gilučių seniūnė Neringa Bubelevičienė pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė švente bei paminėjo, kad jau metai, kai dirba Gilučių seniūnijoje. Ji dėkojo bendruomenei už šiltą priėmimą, pagalbą ir pasitikėjimą. Savo kalboje seniūnė priminė, jog ruduo – dėkingumo metas: „Dėkokime žemei už derlių, žmonėms – už darbą, bendruomenei – už vienybę“, pasidžiaugė, kad šiais metais seniūniją papildė penki naujagimiai. Jauniausi seniūnijos gyventojai buvo pasveikinti, berniukams įteikti ąžuoliukai – stiprybės, tvirtumo ir ilgaamžiškumo simbolis, o mergaitėms padovanotos obelaitės – gyvybės, augimo ir žydėjimo ženklas, simbolizuojantis švelnumą, grožį ir vaisingumą.
Šventėje dalyvavo svečiai – Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, savivaldybės tarybos nariai, susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Radvila.
Vėliau linksmybės persikėlė į aikštelę, kur sporto entuziastas Juozas Gudeliūnas pakvietė visus išbandyti linksmąsias rungtis. Smalsiausi noriai bandė „žvejoti“ medines žuvytes, kiti išmėgino taiklumą mėtydami maišelius į taikinį, drąsieji rungėsi ant kojūkų.
Kol dalyviai rungėsi sportinėse rungtyse, aikštelėje pakvipo skania Gilučių bendruomenės verdama moliūgiene (šefų komanda: Rasutė Jarockienė, Ilona Ratkevičienė, Rita Pacevičienė, Gintautas Ratkevičius). Visi galėjo paskanauti šio tradicinio patiekalo. Kulinarinio paveldo kiemelyje dalyviai ragavo ką tik sumuštą sviestą, šviežiai spaustą sūrį, duonelę ir aromatingą gilių kavą. Pristatymui pieno produktus dovanojo ūkininkai Danutė ir Giedrius Kerteniai bei Rūta ir Vytas Barysai, o su tradicijomis supažindino Valerija Stanevičienė ir Irena Antanavičienė. Čia pat vyko kermošius, kuriame Gilučių krašto gyventojai siūlė savo rankų darbo gaminius ir užaugintas gėrybes: vilnones kojines ir pirštines, lino gaminius, keramikos dirbinius, medžio gaminius, tapytus paveikslus, medų, daržoves ir kitus kūrybiškus bei rudens gėrybių produktus.
Vakaro kulminacija – koncertinė dalis. Scenoje pasirodė dainininkė Neringa Nekrašiūtė, o vėliau šventinę nuotaiką pratęsė grupė „Popkultūra“, pakvietusi visus dainuoti ir šokti kartu.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie gražios šventės: Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algimantui Radvilai už finansinę paramą, Gilučių ansambliui „Obelėlė“ už nuostabias dainas, Juozui Gudeliūnui už sporto varžybų organizavimą, Gilučių bendruomenei už gardžią moliūgienę ir senovinio kulinarinio paveldo pristatymą, Jovitai Šermukšnei už padovanotas skareles ir prijuostes, Gilučių krašto ūkininkams už šventei dovanotus pieno produktus, moliūgus, grūdus ir senovinius buities rakandus, kermošiaus dalyviams už kūrybiškumą, fotografui Tomui Maleckiui už įamžintas akimirkas, „PRO renginiai“ už profesionalų garsą ir šviesas bei visiems, kurie buvo kartu ir padėjo kurti šventės nuotaiką.
Elektrėnų KC kultūrinių renginių organizatorė Gilučių seniūnijoje
V. Vičkačkienė