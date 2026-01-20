Problema, kuri pamažu keičiasi

Šį straipsnį rašau po pokalbio su Elektrėnų profesinio mokymo centro direktore Lina Triponiene, kuri papasakojo apie vis dar ­kartais pasitaikantį dis­kriminuojantį požiūrį į profesines mokyklas. Net ir šiandien kai kurie mokiniai, tėvai ar moky­tojai profesijas vertina žemesne ­kategorija, nors iš tiesų profesinis kelias suteikia lygias galimybes ir perspektyvas. Šis pokalbis pa­skatino mane gilintis į šią problemą ir diskutuoti apie stereoti­pų įveikimą bei profesinio mokymo prestižo ­stiprinimą.
Lietuvos švietimo sistemoje jau daugelį metų egzistuoja gajus ste­reotipas, kad profesinės mokyklos yra skirtos tik tiems mokiniams, kurie „nepajėgė“ mokytis gimnazijoje ar siekti aukštojo mokslo. Toks požiūris ne tik neteisingas, bet ir žalingas tiek jaunam žmogui, tiek visai valstybei. Profesinėse mokyklose mokiniai įgyja ne tik konkrečią profesiją, bet ir vidurinį išsilavinimą, ­kuris atveria galimybes tolesnėms studijoms, karjerai ir savirealizacijai.
Ilgą laiką Lietuvoje buvo formuojama nuostata, kad tik universitetinis išsilavinimas garantuoja sėkmę, prestižą ir stabilų gyvenimą. Tėvai, mokytojai ir net patys mokiniai dažnai suvokia profesinį kelią kaip „atsarginį variantą“. Dėl to jauni žmonės kartais renkasi gimnaziją ar studijas, kurios neatitinka jų gebėjimų ar interesų, o vėliau nusivilia, nutraukia mokslus ar dirba ne pagal specialybę.
Daugelyje užsienio šalių profesinis mokymas vertinamas visiškai kitaip. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje ar Šveicarijoje profesinės mokyklos ir dualinio mokymo sistemos laikomos vienu iš valstybės ekonomikos stuburų. Ten būti kvalifikuo­tu elektriku, mechaniku, staliumi ar virėju – tai ne menkesnis pasiekimas, nei turėti universitetinį diplomą. Profesija siejama su meistriškumu, atsakomybe, aukšta darbo kokybe ir oriu atlyginimu.
Kodėl šiose šalyse profesinis kelias vertinamas taip pagarbiai? Visų pirma todėl, kad visuomenė aiškiai suvokia: be kvalifikuotų specialistų negali funkcionuoti nei pramonė, nei paslaugų sektorius, nei kasdienis gyvenimas. Be to, profesinis mokymas dažnai glaudžiai siejamas su ­realia darbo rinka – mokiniai mokosi praktikoje, įmonėse, gauna atly­ginimą ar stipendijas, o baigę moks­lus beveik iš karto įsidarbina. Tai suteikia saugumo jausmą ir aiškią perspektyvą.
Lietuvoje ilgą laiką trūko tokio aiškaus ryšio tarp profesinių mokyklų ir darbo rinkos, taip pat – visuomenės švietimo apie profesinio mokymo naudą. Tačiau pastaraisiais metais situacija pamažu ­keičiasi: ­atnaujinamos profesinio moky­mo programos, modernizuojama mo­kyklų infrastruktūra, stiprinamas bendradarbiavimas su darbdaviais. Vis daugiau jaunų žmonių suvokia, kad mokytis profesijos kartu su viduriniu išsilavinimu – tai ne žingsnis atgal, o protingas, praktiškas ir ateitį kuriantis pasirinkimas.
Keičiasi ir visuomenės požiūris. Vis dažniau kalbama apie kvalifikuotų specialistų trūkumą, augančius atlyginimus profesijų atstovams, karjeros galimybes Lietuvoje ir užsienyje. Jauni žmonės, baigę profesines mo­kyklas, sėkmingai kuria verslus, dirba moderniose įmonėse ar tęsia studijas kolegijose ir universitetuose. Tai pamažu griauna stereotipus.
Vis dėlto norint tikro proveržio, būtina toliau keisti mąstymą nuo pat mokyklos suolo. Karjeros ugdymas turėtų padėti mokiniams pažinti save, savo gebėjimus ir skirtingus mokymosi kelius, o ne formuoti ­hierarchiją, kurioje vienas kelias ­laikomas „geresniu“ už kitą. Kiekvienas pasirinkimas turi būti vertinamas pagal tai, ar jis prasmingas konkrečiam žmogui ir naudingas visuomenei.
Apibendrinant galima teigti, kad požiūris į profesines mokyklas Lietuvoje dar nėra toks pagarbus kaip daugelyje užsienio šalių, tačiau tei­giami pokyčiai jau matomi. Kuo ­greičiau suprasime, kad profesinis ­išsilavinimas yra lygiavertė ir vertinga švietimo sistemos dalis, tuo stip­resnę, labiau subalansuotą ir kon­kurencingą visuomenę sukursime.

Robertas Šarknickas

