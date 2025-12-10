Šių metų lapkričio 28 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės jaunimo apdovanojimai „(GAL)AKTYVŪS 2025“, skirti pagerbti jaunuolius ir asmenis, kurie aktyviai prisideda prie jaunimo veiklų, bendruomenės stiprinimo bei miesto vardo garsinimo. Renginys tapo išskirtine proga įvertinti tuos, kurie savo darbu, kūryba ar idėjomis įkvepia kitus.
Metų darbdavys – „Paragauk Pats“, suteikiantis jaunuoliams galimybes įgyti pirmąją darbo patirtį ir visada palaikantis jaunimo iniciatyvas bei renginius.
Metų jaunimo mokytoja – Elvyra Kasperavičienė, atsidavusi pedagogė, įkvepianti mokinius mokytis, kurti ir siekti daugiau.
Metų organizacija – Lietuvos moksleivių sąjungos Elektrėnų padalinys, vienijantis aktyvius jaunuolius ir skatinantis pilietiškumą.
Metų sportininkė – Vaiva Rastenytė, ledo ritulininkė, jau keletą metų garsinanti Elektrėnus reikšmingais pasiekimais ledo ritulyje.
Metų jaunimo ramstis – Jūratė Mikalauskienė, Elektrėnų savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, buvusi jaunimo reikalų koordinatorė, savo darbu ir atsidavimu kurianti palankią aplinką jauniems žmonėms augti.
Metų ambasadorė – Austėja Kaškelevičiūtė, aktyviai dalyvaujanti tarptautiniuose projektuose ir skatinanti jaunimo įsitraukimą.
Metų protas – Andrius Stankevičius, gabus ir žingeidus mokinys, pelnęs daugybę prizinių vietų olimpiadose.
Metų menininkė – Milda Bondzinskaitė, talentinga dainininkė, garsinanti Elektrėnus tarptautiniuose konkursuose.
Metų jaunimo renginys – „ŠVIEČIAM 2025“ organizuojamas Elektrėnų profesinio mokymo centro, vienijantis jaunimą, skatinantis kūrybiškumą ir bendrystę.
Metų savanorė – Austėja Vrubliauskaitė, LMS Elektrėnų padalinio pirmininkė, aktyviai veikianti Elektrėnų jaunimo centre ir įkvepianti kitus įsitraukti į savanorystę.
Apdovanojimų vakarą netrūko geros nuotaikos, įsimintinų akimirkų ir nuoširdžių sveikinimų, kuriuos skyrė Elektrėnų savivaldybės administracijos bei kitų jaunimo veiklas remiančių organizacijų atstovai. Renginį vainikavo grupės „Jauti“ koncertas, sukūręs šventišką atmosferą ir uždegęs publiką gera energija.
Projektas įgyvendinamas Elektrėnų savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo lėšomis.
Taip pat nuoširdžiai dėkojame rėmėjams, kurie prisidėjo prie renginio: Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, UAB „Plastiksė“, UAB „Giris“, UAB „Raspa“, UAB „Halkio Sushi“, UAB „Malsena“, desertinė „Dolce Amor“, bei Odeta ir Donatas Kaškelevičiai.
Džiaugiamės, kad šių metų apdovanojimai sulaukė didelio dėmesio ir įsitraukimo, o jaunimo iniciatyvų dvasia tik stiprėja. Tikimės, kad kitąmet renginys taps dar įsimintinesnis ir įkvėps dar daugiau jaunų žmonių veikti!
Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų taryba