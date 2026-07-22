Pranešimas žiniasklaidai. Tyrimas: su sunkumais suprantant įprastai pateiktas naujienas susiduria trečdalis visuomenės

82 proc. žmonių galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir tt., rodo naujienų portalo „Delfi“ užsakymu atliktas reprezentatyvus „Spinter“ tyrimas. 71 proc. mano, kad yra poreikis sprendimų, kurie padėtų informaciją suvokti geriau, 33 proc. su sunkumais suprantant naujienų turinį susiduria patys.
Iš 82 proc. respondentų, kurie mano, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, 22 proc. teigia, kad tokių žmonių yra labai daug, 42 proc. – kad gana daug, o 18 proc. mano, kad tokių žmonių yra, tačiau mažai.
71 proc. respondentų mano, kad Lietuvoje reikėtų daugiau sprendimų, padedančių svarbias naujienas ir viešąją informaciją pateikti aiškiau, paprasčiau ir suprantamiau didesnei visuomenės daliai: 24 proc. teigia, kad tikrai reikėtų, o 47 proc. – kad greičiau reikėtų.
33 proc. respondentų asmeniškai susiduria su sunkumais suprantant žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie politiką, ekonomiką, sveikatą ar kitas svarbias temas: 9 proc. dažnai norėtų, kad informacija būtų pateikta aiškiau ir paprasčiau, o 24 proc. teigia, kad tokia informacija kartais praverstų. 28 proc. nurodo susiduriantys retai, o 32 proc. – nesusiduriantys.
Reaguodama į šį visuomenei svarbų iššūkį naujienų agentūra ELTA, bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais, sukūrė technologinį sprendimą „E2R“ (angl. easy to read), kuriuo naudojantis dirbtinis intelektas padeda paversti įprastas naujienas lengvai suprantama kalba, tuomet, peržiūrėjus redaktoriui, jos skelbiamos specialioje rubrikoje „ELTA Žinios visiems“. Šios rubrikos naujienas gali skelbti ir kitos žiniasklaidos priemonės – tai jau daro naujienų portalas „Delfi“, kur „Žinios visiems“ pasiekia plačiąją visuomenę.
„Naujienų prieinamumas – labai aktuali visuomenei tema. Naujienų agentūros ELTA tikslas nėra tiesiog paskelbti informaciją – norime, kad ji išties pasiektų kiekvieną mūsų visuomenės narį, kad kiekvienas turėtų galimybę priimti informuotus sprendimus, lengviau suprastų skelbiamą patikrintą, patikimą informaciją. Tikimės, kad kuo daugiau žiniasklaidos priemonių ateityje skirs tam dėmesio“, – sako Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė, naujienų agentūros ELTA vyr. redaktorė.