Balas stadione keis dirbtinės žolės danga

Taip stadionas atrodė spalio mėnesį, kai Elektrėnuose vyko Lietuvos futbolo čempionato I lygos U-18 varžybos
Kai 2016 m. Elektrėnų savivaldybė pradėjo darbus miesto stadione, visuomenė tikėjosi, kad antims nebereikės sugrįžti į aikštę ir kad po liūčių joje nebesiformuos balos. Tačiau nei lietaus nuotekų sistema, nei drenažo gerinimas problemos neišsprendė. Vartininkai vis dar stovi balose, o žaidėjai murkdosi purve nuo galvos iki kojų. Gaila sportininkų, priverstų rungtyniauti ekstremaliomis sąlygomis. Apmaudu ir dėl to, kad kitų miestų sportininkai savivaldybę mato ne iš gerosios pusės, nors iš tiesų turime kuo didžiuotis.
Tėvai sako, kad po varžybų neatsiplauna apranga, o svarbiausia duobėtame ir slidžiame stadione padidėja traumų rizika.
Priminti, koks projektas buvo vykdomas ir kokie darbai atlikti, paprašėme Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjos Giedrės Tomkevičiūtės–Kalinauskienės. Ji informavo, kad 2014–2020 m. ES finansiniu laikotarpiu Elektrėnų savivaldybė įgyvendino projektą „Elektrėnų miesto centrinės dalies ir jos prieigų sutvarkymas“ (projekto pradžia – 2016 m.). Šiuo projektu buvo rekonstruotas pastatas Rungos g. 18A ir sutvarkyta teritorija sklypo ribose, eliminuojant futbolo stadiono erdvę, nes joje atliekami darbai nebuvo tinkami finansuoti. Teritorijoje buvo įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema ir kita inžinerinė infrastruktūra.
Nuo 2018 m., gavus papildomas investicijas, įrengti dirbtinės dangos bėgimo takai aplink stadioną, teniso aikštelė ir atnaujintas futbolo maniežas. Papildomai iš savivaldybės biudžeto tais pačiais metais imtasi priemonių gerinti stadiono drenažą – atlikti žemės darbai ir įrengta drenažo sistema, kuri sumažino perteklinio vandens kaupimosi intensyvumą. Taip pat 2019 m. savivaldybės lėšomis atnaujinta futbolo aikštės zona – aikštės altitudė pakelta iki bėgimo takų lygio, suformuota optimali danga su tiksliniais nuolydžiais, įrengti vandens nuvedimo sprendiniai už žaidimo zonos ribų.
„Vandens kaupimosi reiškinys šioje teritorijoje nėra naujas – anksčiau liūčių metu stadionas ne kartą būdavo užliejamas. Ši problema susijusi su natūraliu reljefo žemėjimu ir nepakankamu paviršinių nuotekų nutekėjimu“, – redakcijai komentavo G. Tomkevičiūtė–Kalinauskienė.
Kai buvo renovuojamas stadionas, visuomenė tikėjosi, kad balų neliks, tačiau drėgmė jame vis tiek užsilaiko. Vedėja atkreipia dėmesį, kad anksčiau buvusios ir dabar esamos balos yra nepalyginami dalykai. „Noriu atkreipti dėmesį, kad lyginami du nepalyginami dalykai. Anksčiau po stiprių liūčių stadionas dažnai būdavo apsemtas, tačiau įrengus naują lietaus nuotekų surinkimo sistemą tokios situacijos nebepasikartojo. Net ir po intensyvių kritulių vanduo užsilaiko ne futbolo aikštėje, o už jos ribų ir paprastai per 24 valandas natūraliai susigeria.
Vartų zonoje vanduo gali kauptis dėl intensyvaus aikštės naudojimo – žolė šioje vietoje greičiau ištrypiama, susiformuoja nedidelės įdubos, kurios ir lemia laikinas balas. Tam įtakos turi ir nepakankama aikštės priežiūra. Remiantis techninės priežiūros rekomendacijomis, minėti defektai gali būti pašalinami atliekant planinę aikštės dangos priežiūrą, reljefo išlyginimą ir žolės atkūrimo darbus“.
Redakcija taip pat domėjosi, ar stadiono problema bus sprendžiama. Vedėja informavo, kad Elektrėnų savivaldybės administracija planuoja tolesnius veiksmus siekiant pagerinti infrastruktūrą, įrengiant dirbtinės žolės dangą stadione. Įrengiant šią dangą, taip pat bus galima prijungti drenažą prie sistemos, esančios po dirbtinės dangos takais.
Elektrėnų futbolo akademijos įkūrėjas Vytautas Apanavičius sako, kad savivaldybėje yra labai didelė futbolo bendruomenė. Stadionu naudojasi 300 akademijos vaikų, veteranai, moterų komanda. Stadionas patiria tokią apkrovą, kad neįmanoma išlaikyti tinkamos būklės, nepadeda ir priežiūra. Pasak akademijos vadovo, vienintelė išeitis yra dirbtinės žolės danga, kuri šiais laikais yra ne prabanga, o būtinybė. Dirbtinė danga į savivaldybę pritrauktų daugiau renginių, dar labiau užaugintų sporto bendruomenę. V. Apanavičiaus teigimu, dabar itin svarbu kurti palankias sąlygas sportui, nes vaikai susiduria su labai rimtomis problemomis – psichotropinių medžiagų vartojimu, nutukimu, priklausomybe nuo ekranų.
Akademijos vadovas sako, kad Futbolo akademija jau turi dirbtinę dangą, kurią padovanojo Futbolo federacija. Šios dangos vertė 250 tūkst. Eur. „Nereikia pamiršti dar vieno svarbaus aspekto, jog padovanota danga yra 60 mm aukščio, o ne 40 mm, kaip būdavo skiriama anksčiau. Gavus 60 mm aukščio dangą, savivaldybei nereikia įrengti specialaus paminkštinimo sluoksnio (elastano) po danga, tai sutaupo dar 180 tūkst. Eur. Taigi Elektrėnų savivaldybei reikės investuoti tik į žolės nuėmimą ir pagrindo paruošimą“, – sako V. Apanavičius.
G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė informavo, kad savivaldybė jau rengia projektinę dokumentaciją – parastojo remonto aprašą, yra atlikti sąmatos skaičiavimai ir ieškoma finansinių galimybių tuos darbus įvykdyti, nes tai kainuos daugiau kaip 0,5 mln. eurų
