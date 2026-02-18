Apdovanojimai – pagarba visuomenės sveikatos specialistų darbui

Vasario 5 d. Šilutėje, Hugo Šojaus dvare, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija drauge su Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru surengė tradicinius „Metų specialisto“ apdovanojimus. Renginys skirtas pagerbti visuomenės sveikatos specialistus, savo darbais ir iniciatyvomis reikšmingai prisidėjusius prie visuomenės sveikatos stiprinimo ir gerovės.
Šių apdovanojimų metu apdovanota ir Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Lina Pulauskienė.
„Metų specialisto“ apdovanojimas Linai skirtas už profesionalumą, iniciatyvumą ir lyderystę bei reikšmingą indėlį visuomenės sveikatos srityje.
Šis apdovanojimas – tai padėka už empatiškumą ir išskirtinį indėlį skleidžiant sveikos gyvensenos žinias savivaldybės bendruomenėse, įvairių projektų bei programų inicijavimą ir įgyvendinimą, nuoseklų visuomenės sveikatos specialisčių, vykdančių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, veiklų koordinavimą, aktyvų ir atsakingą moterų pavežėjimo organizavimą į mamografijos tyrimus.
Didžiuojamės savo specialiste ir džiaugiamės, kad jos profesionalumas bei atsidavimas buvo pastebėti ir įvertinti nacionaliniu mastu.
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.