Pastrėvio skyriaus ikimokyklinukų spalvinga gegužė

Pastrėvio skyriaus ikimokyklinukų spalvinga gegužė

Biblioteka
Pastrėvio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Danutė Kana­na­vičienė pakvietė Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyriaus ugdytinius kartu su mokytoja Viktorija Juknevičiene, mokytojos padėjėja Alma Ramoniene į pažintinę kelionę. Pirmiausia vaikai apsilankė Pastrėvio bibliotekoje, kur bibliotekininkė supažindino lankytojus su naujai gautomis vaikų knygelėmis. Smalsiai vartydami spalvingas knygas, jie domėjosi jų turiniu, aptarė iliustracijas ir klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie naujausius leidinius. Šis apsilankymas dar labiau pa­skatino mažųjų norą skaityti, pažinti knygų pasaulį ir atrasti naujas istorijas. Vėliau kelionė tęsėsi į Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką. Mus šiltai pasitiko edukacinių veiklų organizatorė Iveta Česonytė, supažindino su bibliotekos erdvėmis ir jų paskirtimi. Vaikai taip pat aplankė lauko erdvėje įrengtą pasakų herojų alėją „Mes su pasakom užaugę“. Edukacinės veiklos metu jie klausėsi pasakos „Trys paršiukai“, aptarė jos veikėjus, žaidė ir smagiai tyrinėjo bibliotekos aplinką. Šis apsilankymas skatino vaikų domėjimąsi knygomis, pasakomis ir kūrybišku laisvalaikiu bibliotekoje. Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, o kelionė autobusu iš vienos bibliotekos į kitą suteikė džiaugsmo ir naujų įspūdžių. Jie turėjo galimybę pamatyti, kuo skiriasi bibliotekos – jų erdvės, aplinka ir veiklos. Naujos patirtys bei kartu praleistas laikas paliko daug gražių prisiminimų.

Elektrėnų viešojoje bibliotekoje vaikai klausosi pasakos „Trys paršiukai”
Elektrėnų viešojoje bibliotekoje vaikai klausosi pasakos „Trys paršiukai”


Dėkojame Pastrėvio filialo vyr. bibliotekininkei Danutei Kananavičienei už pakvietimą į stebuk­lingą knygų pasaulį.

Trakų rajono policijos komisariatas
Simonai Gaudiešienei (Mėjos mamytei) pasiūlius smagią iniciatyvą – kelionę į Trakus, Pastrėvio ikimokyklinio ugdymo grupės ­vaikai leidosi į įdomią ir turiningą pažintinę išvyką į Trakų rajono policijos komisariatą. Mažuosius svečius pasitiko visų vaikų mylimas policijos bičiulis Amsius, kuris nuo pirmųjų akimirkų sukūrė jaukią ir draugišką atmosferą, taip pat Trakų PK bendruomenės pareigūnė Vlada Černienė.

Trakų policijos komisariate su bičiuliu Amsium
Trakų policijos komisariate su bičiuliu Amsium


Ekskursijos metu vaikai turėjo unikalią galimybę iš arti susipažinti su policijos pareigūnų darbu. Policijos darbuotojai papasakojo apie savo kasdienę veiklą, atsakė į vaikų klausimus ir pristatė naudojamą techniką. Didžiausią įspūdį mažiesiems paliko policijos transporto priemonės. Vaikai sužinojo, kad policininkai patruliuoja ne tik automobiliais, bet ir keturračiais bei dviračiais. Ypatingą džiaugsmą sukėlė galimybė išgirsti garso signalus ir pamatyti įjungtus švyturėlius – sirenų garsai nepaliko abejingų nė vieno.
Bendruomenės pareigūnė Vlada Černienė pakvietė vaikus pasižvalgyti po komisariato patalpas. Mažieji sužinojo, kur vyksta pokalbiai su teisės pažeidėjais, kaip pareigūnai stebi viešąsias erdves ir užtikrina gyventojų saugumą naudodamiesi vaizdo stebėjimo kameromis. Vaikai susidomėję stebėjo monitoriuose matomus miesto vaizdus ir domėjosi, kaip policija padeda žmonėms įvairiose situacijose. Ne mažiau įdomi buvo viešnagė Saugaus eismo klasėje. Čia ikimokyklinukai dalyvavo saugaus eismo pamokėlėje, kurios metu prisiminė pagrindines saugaus elgesio gatvėje taisykles, mokėsi būti atidūs pėstieji ir saugiai pereiti gatvę. Įgytas žinias jie galėjo pritaikyti praktiškai žaisdami ir išbandydami žaislinius policijos automobilius.
Išvykos pabaigoje didžiojoje salėje vaikų laukė mokomieji filmukai su Amsiumi. Kartu su policijos bičiuliu jie prisiminė, kaip saugiai elgtis gatvėje, kodėl svarbu segėti atšvaitus ir klausyti suaugusiųjų patarimų. Edukaciniai filmukai ne tik suteikė naudingų žinių, bet ir leido smagiai praleisti laiką.
Kupini įspūdžių, gerų emocijų ir naujų žinių apie policijos darbą, vaikai grįžo į darželį. Ši išvyka ne tik praplėtė jų akiratį, bet ir padėjo suprasti, kad policijos pareigūnai yra draugai ir pagalbininkai, kurie rūpinasi mūsų visų saugumu.
Nuoširdžiai dėkojame Trakų rajono policijos komisariato dar­buotojams, bendruomenės pareigūnei Vladai Černienei ir policijos bičiuliui Amsiui už šiltą priėmimą, įdomią edukaciją ir ­nepamirštamus įspūdžius.

Šventė
Na, o įspūdžių kupiną mėnesį vainikavo šilta ir jauki Vaikystės šventė, subūrusi vaikus, tėvelius, senelius ir visus artimuosius bendram džiaugsmui. Šventėje ne­trūko nei šypsenų, nei jaudulio, nei nuoširdžių padėkos žodžių tiems, kurie kasdien lydi vaikus jų augimo ir pažinimo kelyje.

Vaikystės šventėje skamba eilės šeimai
Vaikystės šventėje skamba eilės šeimai


Mažiausieji skyriaus ugdytiniai kartu su tėveliais dovanojo žaismingą ir spalvingą burbulų šokį, pripildžiusį erdvę juoko, lengvumo ir tikros vaikystės magijos. Vyresnieji ikimokyklinukai drąsiai deklamavo poeto Kęstučio Ivinskio eiles, o jų atliekamos linksmos ir skambios dainelės sušildė kiekvieno širdį bei sukūrė ypatingą šventinę nuotaiką.

Mokytoja Viktorija įteikia PUG ugdytiniai Nojui foto rėmelį su gražiausiomis grupės akimirkomis
Mokytoja Viktorija įteikia PUG ugdytiniai Nojui foto rėmelį su gražiausiomis grupės akimirkomis


Ypatinga ir jautri akimirka buvo skirta priešmokyklinio ugdymo programą baigusiam Nojui Kieravičiui. Mokytoja Viktorija Juknevičienė pasveikino būsimą pirmoką, palinkėdama jam drąsiai žengti į naują gyvenimo etapą, neprarasti smalsumo, tikėti savo jėgomis ir kiekvieną dieną pasitikti su šypsena bei noru atrasti. Nuskambėję linkėjimai priminė, kad kiekviena pabaiga kartu yra ir graži naujo kelio pradžia.

Mokytojos Dalė Rakauskienė, Laura Apanavičienė ir Jadvyga Strasevičienė skiria gražiausius padėkos žodžius tėveliams
Mokytojos Dalė Rakauskienė, Laura Apanavičienė ir Jadvyga Strasevičienė skiria gražiausius padėkos žodžius tėveliams


Šventės metu netrūko ir nuoširdžių padėkos žodžių šei­moms. Mokytojos Dalė Ra­kauskienė, Laura Apanavičienė ir Jadvyga Strasevičienė dėkojo tėveliams už pasitikėjimą, bendrystę, rūpestį ir kartu nueitą kelią. Jos priminė, kad vaikystė – tai nepaprastai gražus, tačiau labai greitai prabėgantis laikas, kupinas pirmųjų atradimų, svajonių, apkabinimų ir mažų stebuklų. Tai laikas, kurį kuriame drauge – su meile, kantrybe ir rūpesčiu, palikdami vaikų širdyse šilčiausius prisiminimus. Mokytoja Viktorija Juknevičienė padėkojo visam skyriaus kolektyvui už nuoširdžią bendrystę ir prasmingas veiklas.
Šventei baigiantis ne vieno akyse suspindo jaudulio ašara, o šir­dyse liko dėkingumas už kartu ­praleistus metus, už augimą, draugystę ir bendras akimirkas. Juk gražiausi vaikystės prisiminimai gimsta ten, kur vaikus supa meilė, supratimas ir nuoširdus buvimas kartu.

ESVB Pastrėvio filialo vyr. bibliotekininkė Danutė Kananavičienė, mokytojos Laura Apanavičienė ir Viktorija Juknevičienė

P.S. Laukia vasara darželyje, pilna įspūdžių ir juoko, o norinčius aplankyti ypatingą darželį, kuriame žaidimų ir laisvalaikio erdvės akimis neaprėpiamos, savas obuolių ir kriaušių sodas, didžiulė sporto salė ir puikios vidaus patalpos – kviečiame į svečius.

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