NETRADICINIO UGDYMO DIENA „ATMINTIES SODAS“ KIETAVIŠKIŲ PROGIMNAZIJOJE

Birželio 9 d. progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo dienos „Atminties sodas“ veiklos, skirtos birželio 14-ajai – Gedulo ir vilties dienai. Šiemet minime 85-erius metus nuo 1941 m. birželio 14 d. prasidėjusių pirmųjų Lietuvos gyventojų trėmimų, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.
Kietaviškių progimnazija jau ne vienus metus organizuoja įvairias pilietines veiklas, skirtas šiai dienai paminėti, dalyvauja Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyvose. Šiais metais buvo pasiūlyta pilietinė iniciatyva „Obuoliai Sibire neauga“.
Mokytojai A. Taparauskienė, A. Valiūnas, J. Kazareva, L. Vrubliauskienė, G. Žalienė su 5-8 kl. mokiniais „gamino“ šios inciatyvos simbolius – obuolius, juos dekoravo užrašais tų vietų, į kurias buvo tremiami Lietuvos gyventojai, žiūrėjo filmų apie tremtį ištraukas, analizavo tremtinių atsiminimus. Mokytojos I. Žigutienė, G. Žalienė, L. Vrubliauskienė vedė pamokas „Atminties neištremsi“, kurias inicijavo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Jų tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių išgyvenimais ir prisidėti prie istorinės atminties išsaugojimo.
6 kl. mokiniai bibliotekos skaitykloje stebėjo skaidres ir klausėsi bibliotekininkės D. Ivanavičienės pasakojimo apie Antrojo pasaulinio karo metais vykdytą genocidą (Aušvico, Štuthofo koncentracijos stovyklas), tremtį pokario metais. Vyko literatūrinės parodėlės ,,Kalti be kaltės…“, skirtos Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti, apžvalga.
Po prasmingų dienos veiklų visa progimnazijos bendruomenė susirinko į bendrą renginį metodiniame centre. Mokytoja G. Žalienė parengė jautrią meninę kompoziciją. Jos metu mokytojai ir mokiniai kartu skaitė sukrečiančius pasakojimus iš knygos „Sibiro haiku“, kurios pagrindinis simbolis – obuoliai, skambėjo dainos, eilės, mokinių atliekami muzikiniai kūriniai. Po renginio visi vaišinosi obuoliais.
Dėkojame mokiniams ir mokytojams už dalyvavimą pilietinėje inciatyvoje. Tikimės, kad tai buvo prasminga pilietiškumo pamoka ir kiekvienas išsinešėme širdyje svarbią žinią – viltis ir laisvė yra stipresnės už bet kokią prievartą.
Mokytojos G. Žalienė, I. Žigutienė