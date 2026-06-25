Tradiciškai pasveikinti Elektrėnų savivaldybės gabūs ir talentingi mokiniai 

Birželio 9 d. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko šventė, skirta Elektrėnų savivaldybės gabiems ir talentingiems mokiniams pagerbti. Tai jau šeštą kartą Elektrėnų savivaldybės organizuojamas toks renginys.
Susirinkusiuosius pasveikino meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.
Vicemerė, Gabių ir talentingų mokinių skatinimo komisijos pirmininkė, supažindino, kokiu būdu komisija iš 78 pateiktų kandidatų atrinko nugalėtojus.
Elektrėnų savivaldybės gabiems ir talentingiems mokiniams įteiktos mero padėkos bei 200 Eur dovanų kuponai.
Už akademinius pasiekimus 2025–2026 mokslo metais apdovanoti šie Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai: Austėja Stirnaitė, Benas Bialoglovis, Smiltė Vidrinskaitė, Viktorija Šablinskaja, Kornelija Snarskaitė;
Vievio gimnazijos mokiniai: Antanas Arlauskas, Austėja Protusevičiūtė, Gordijus Gervė, Jokūbas Jankaitis, Vakarė Koryznaitė;
Semeliškių gimnazijos mokinys Juozas Taraškevičius;
„Ąžuolyno“ progimnazijos mokiniai: Augustas Kirilovas, Ugnius Janušaitis, Mark Ivanov;
Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokinys Domas Vankevičius.
Už meninius pasiekimus apdovanoti Elektrėnų meno mokyklos auklėtiniai: Barbora Radvilaitė, Sofija Radvilaitė, Veronika Troščenko, Juozas Taraškevičius, Luka Malakauskaitė, Emilija Venskutonytė, Evelina Makūnaitė, Karolis Norkūnas, Ąžuolas Baublys;
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Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos auklėtiniai: Agota Dzimidavičiūtė, Vytautė Vaitkevičiūtė, Raidas Jackūnas, Mėja Klimantavičiūtė, Smiltė Blaževičiūtė.
Už sportinius pasiekimus apdovanoti šie Elektrėnų sporto centro ugdytiniai: Amelija Voicechovičiūtė (baidarių ir kanojų irklavimas), Augustė Žukauskaitė (buriavimas), Ąžuolas Simonas Mekas (baidarių ir kanojų irklavimas), Benas Siliūnas (vandensvydis), Benas Šapkinas (buriavimas), Erikas Kvetkauskas (dziudo), Evelina Čechovičiūtė (sportinė gimnastika), Gabija Bisikirskaitė (baidarių ir kanojų irklavimas), Germantas Petrauskas (plaukimas), Gertrūda Pilipavičiūtė (aerobinė gimnastika), Glorija Korsakaitė (plaukimas), Gustas Girsa (baidarių ir kanojų irklavimas), Ignas Paškevičius (vandensvydis), Jelyzavieta Hovorkova (plaukimas), Liepa Taraškevičiūtė (sportinė gimnastika), Lukas Andrejaitis (vandensvydis), Lukas Kybartas (baidarių ir kanojų irklavimas), Milana Savickytė (baidarių ir kanojų irklavimas), Mykolas Leipus (buriavimas), Rokas Makulavičius (dziudo), Samanta Grajauskaitė (dziudo), Ugnė Vinickaitė (plaukimas), Unė Dauksevičiūtė (sportinė gimnastika), Urtė Siliūnaitė (sportinė gimnastika), Vakarė Mekaitė (baidarių ir kanojų irklavimas), Vakaris Žilionis (baidarių ir kanojų irklavimas), Viktorija Ragauskaitė (dziudo), Žygimantas Karalevičius (dziudo);
Elektrėnų sveikatingumo ir sporto klubo „Draugystė“ ugdytiniai: Aleksandras Neretin (dziudo), Denisas Budko (dziudo), Emilis Shukurov (dziudo);
Elektrėnų sportinių šokių klubo „Reveransas“ ugdytinis: Rokas Kartenis (sportiniai šokiai);
Elektrėnų HC „Amber“ ir VšĮ Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos ugdytiniai: Aušrinė Rakauskaitė (ledo ritulys), Vaiva Rastenytė (ledo ritulys);
Asociacijos Elektrėnų smiginio klubas „Dublis“ ugdytinė Monika Liekytė (smiginis).
Šventėje padėkota ir švietimo įstaigų direktoriams, mokytojams, įstaigų, organizacijų vadovams bei treneriams, padėjusiems mokiniams / auklėtiniams / ugdytiniams pasiekti puikių rezultatų.
Tarybos veiklos administravimo skyrius
Liudmilos Felčinskajos nuotr.