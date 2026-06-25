Kai svajonės įleidžia šaknis kaime

Kai svajonės įleidžia šaknis kaime

Žmones domina tai, kas natūralu ir palanku sveikatai.

 

Kol vieni svajoja apie gyve­nimą kaime, Raminta­ Laurutienė savo svajo­nę pa­vertė realybe. Vaiko prie­žiūros atostogų metu gimusi idėja šiandien išaugo į modernų ­šeimos ūkį Radviliškio rajone, Karčemų kaime, kuriame dera šilauogės, šiitake grybai ir bitininkystė. Pradėjusi nuo sprendimo pasinaudoti „Jau­nųjų ūkininkų įsikūrimo“ parama, Raminta kartu su šeima įrodė, kad atkaklumas, darbas ir kūrybiškumas gali sukurti sėkmingą verslą net ir ne­­di­deliame Lietuvos kaime.
Šiandien „Lauručių ūkis“ – tai­ ne tik gausus derlius ar de­šimtys bičių šeimų, bet ir įkvepianti istorija apie tai, kaip viena svajonė gali išaugti į ­beveik šimtą natūralių produktų bei tapti pavyzdžiu kitiems ­jauniems žmonėms.

Lauručių šeima ne tik augina, bet perdirba ir realizuoja ūkyje užaugintą produkciją.
Lauručių šeima ne tik augina, bet perdirba ir realizuoja ūkyje užaugintą produkciją.

Viskas prasidėjo nuo svajonės
Kai Raminta buvo vaiko priežiūros atostogose, ji nusprendė parašyti projektą­ ir įkurti šilauogių ūkį, nes būtent šių uogų auginimas visuomet buvo moters svajonė. Be to, ji norėjo savo vaikus maitinti kokybiška ir sveikatai palankia ­produkcija.
„Reikėjo rašyti projektą, nes investicijos didelės ir ne kiekvienas gali susitaupyti tam tikrą sumą ir įkurti savo ūkį. Todėl pasirinkau „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“ paramą. Įkūrėme ši­lauogių, šiitake grybų ir bičių ūkį“, – drąsų žingsnį prisime­na jaunoji ūkininkė.
Suteikta parama leido įsigy­ti šilauogių sodinukų, reikiamos įrangos, kitų priemonių. O sodinukų reikėjo nemažai – 2650, jais apsodino 1 ha. O kur dar aviliai, bičių šeimos, medsu­kis ir kiti svarbūs dalykai, be kurių ūkio veikla nebūtų įmano­ma. Dabar šilauoges šeima augina 2 ha plote, šiitake grybus – 1,7 arų plote, o bičių laiko net 60 šeimų.
Vien auginimu šeima neap­siribojo, suprato, kad moderniam­ ūkiui būtina trumpa tieki­mo grandinė – kai pats ne tik augini, bet ir perdirbi bei realizuo­ji. Tad šalia namo įrengė produkcijos ­gamybos cechą, įsigijo lio­fi­­li­zavimui būtinos įrangos.
Šiandien ūkyje gaminama apie 100 skirtingų produktų. Darbštūs ūkininkai liofilizuoja savo auginamas uogas, grybus, arbatas, ran­komis gamina natūralius prieskonius, įvairiausio skonio kreminį medų, o visai neseniai ėmė gaminti greitai paruošiamas aviži­nių dribsnių košes.
Paklausta apie ateities planus, Raminta sako, kad svajonių visada yra, šeima planuoja jas įgyvendinti. Planuose – uogų, daržovių ir kitų produktų perdirbimas.
„Kaimuose kurti tikrai yra daug galimybių, ypač jauniems žmo­nėms. Modernų ūkį plėtoti ga­lima ir nedideliame plote. Svar­biausia – turėti idėją, kurią ga­lėtum įgyvendinti ir naudotis ga­limybėmis. Žmones domina tai, kas nauja, neatrasta, o svarbiausia – natūralu ir sveika. Medaus, uogų pasiūla yra tikrai didelė, todėl turi sugalvoti, kuo gali nustebinti žmogų, kad jis pas tave norėtų sugrįžti dar ir dar kartą. Niekada nebijokite, kad kažkas nepavyks. Žinoma, iššūkių būna daug, svarbu niekada nenuleisti rankų ir siekti savo svajonių toliau“, – sako Ramin­ta.

Startui – lengvatinės paskolos
Nuo liepos 1 d. iki metų pabaigos jauni žmonės, planuojantys pradėti ūkininkauti, galės teik­ti paraiškas lengvatinėms paskoloms pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.
Pradedantiesiems ūkininkams siūlomos itin palankios finansa­vimo sąlygos – investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui galima pasiskolinti iki 100 tūkst. eurų. Net 60 proc. paskolos daliai taikomos nulinės palūkanos, o likusiems 40 proc. skaičiuojama 5 proc. finansų tarpininko marža ir 6 mėn. EURIBOR.
Šiemet lengvatinėms paskoloms numatyta beveik 18,8 mln. eurų.
Paskolos gali būti naudojamos ne tik investicijoms, bet ir kasdienėms ūkio reikmėms finansuoti. Jos padeda užtikrinti sklandų veiklos tęstinumą, valdyti­ pinigų srautus ir lengviau įveikti sezoninius iššūkius. Lėšomis galima apmokėti sėklų, pašarų, trąšų, augalų apsaugos ar veterinarinių priemonių įsigijimą, degalus, darbo užmokestį, mokesčius, draudimo įmokas, komunalines bei kitas su ūkio veikla susijusias ­išlaidas.
„Lengvatinį paskolų pobūdį lemia ne tik mažesnės nei rinkos palūkanos, bet ir paprastesni paskolos užtikrinimo reikalavimai. Investicinės paskolos atveju gali būti prašoma įkeisti tik už paskolos lėšas įsigytą ilgalai­kį materialųjį turtą, o gaunant ­paskolą apyvartiniam kapitalui dažniausiai pakanka pasirašyti vekselį. Finansų tarpininkai negali reikalauti kitų papildomų užtikrinimo priemonių“, – aiškina Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė.
Norintys gauti lengvatinę pa­skolą pirmiausia turi pateikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Jei paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, NMA išduoda tinkamumo gauti paskolą pažymą, su kuria pareiškėjas gali kreiptis į pasirinktą finansų tarpininką.
Artimiausiu metu planuojami ir svarbūs pokyčiai. Siekiama pailginti investicinių lengvatinių paskolų grąžinimo terminą nuo 5 iki 10 metų. Tokiam siūlymui jau pritarė Žemės ūkio ministerijos Strateginio plano stebėsenos komitetas, o galutinį sprendimą dar turės priimti Europos Komisija. Tikimasi, kad naujos sąlygos įsigalios jau šių metų rudenį.
Iš viso 2023–2027 m. strateginio plano priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, apimančiai tiek dotacijas, tiek lengvatines paskolas, numatyta 95 mln. eurų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų.

Lauručių ūkio nuotr.

Užs. 26/46

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