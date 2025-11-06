Pakalniškių kapinių koplyčia byloja apie šio kašto skirtingų kartų žmonių benduomeniškumą

Pakalniškių kapinių koplyčia byloja apie šio kašto skirtingų kartų žmonių benduomeniškumą

Koplyčios pašventinimas 2001 m.

 

Julija Kirkilienė

Kai ruduo žemę papuošia lapų šilku, žmonės supranta, kad artėja tradicinė mirusiųjų pagerbimo diena – Vėlinės. Šiuo metu gyvieji skuba pas mirusiuosius su žvakėmis, gėlėmis ir maldomis. O Pakalniškėse priešais kapines gyvenančiam Algirdui Sakalinskui skubėti nereikia niekur. Jis, kaip anksčiau darydavo jo tėvelis Lionginas, kapines aplanko kiekvieną dieną, niekieno neraginamas surenka šiukšles, kai reikia nugrėbia lapus ir būtinai ilgiau pastovi priešais koplyčią – savo kūdikį, per vargus pastatytą.

Savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius (antras iš kairės) ir seniūnė Kristina Vitartė (antra iš dešinės) koplyčios statytojus, nors ir po ketvirčio amžiaus, apdovanojo Padėkos raštais

 

Kapinėms reikėjo koplyčios
Važiuojančius į Pakalniškes, tiek nuo Vievio, tiek nuo Pastrėvio pusės, žmones pasitinka virš me­džių viršūnių iškilę koplyčios ir ka­pinių vartų kryžiai. Tuos kryžius savo pastangomis ir lėšomis pastatė Pakalniškių žmonės, kuriuos į pagalbą pakvietė Algirdas Sakalinskas. Koplyčią kapinėse pastatyti mintis pakalniškiečiams vyrams kilusi belošiant kortomis. Tai buvo atkurtos nepriklausomybės laikmečio pirmasis dešimtmetis. Ant pastatytos koplyčios neužrašyti pastatymo metai, nėra ir architekto, tik ant vartų užrašyta „1990 metai“. Vartus į kapines pakalniškiečiai taip pat statė savo lėšomis ir savanoriaudami. Užbaigta statyti koplyčia 2001 metais, bet niekur tai nepažymėta. Nepažymėtas ir architektas, nors statyta koplyčia buvusi pagal Algirdo brėžinius, Vievio klebono Antano Černos pritarimu. Kunigas ir vietą koplyčiai parinkęs. Koplyčios statymo pradžią taip pat palaiminęs klebonas A. Černa, o į palaiminimą susirinkę buvę per 30 pakalniškiečių. Algirdo tėvas Lionginas buvęs surašęs visų pavardes, bet Algirdas, bijodamas, kad už savavališką koplyčios statybą žmonės gali būti nubausti, tą raštą sudeginęs. 2001 metų darytoje nuotraukoje užfiksuotas koplyčios pašventinimas. Koplyčią pašventino taip pat klebonas Antanas Černa.

Algirdas Sakalinskas (kairėje) ir Česlovas Čižius pasirūpinę, kad koplyčios statytojai nebūtų užmiršti

 

Apie Pakalniškes
Koplyčios atsiradimo istoriją aprašyti pasiūlė pilietiškas Pakalniškių gyventojas Česlovas Čižius. Pasak Česlovo, laikas eina, jau ne vienas koplyčios statytojas ilsisi po koplyčios skliautais, statybų istorija jau eina užmarštin, todėl ją būtina įamžinti.
Prieš rašant straipsnį su Algirdu ir Česlovu apžiūrėjome senąsias kapines. Pirmasis surastas palaidojimų įrašas datuotas 1885 metais. Rašydama straipsnį įvairiuose šaltiniuose ieškojau Pakalniškių kaimo atsiradimo istorijos, bet niekur vienoje vietoje surinktos neradau. Tik Algimanto Muzikevičiaus knygoje „Vievis žemėlapiuose“, psl. 47, išspausdintas istorinis Žečpospolitos (1569–1795) žemėlapis, kuriame pavaizduotas to meto kelių tinklas, o šalia kelio nuo Jewie (Vievis) pažymėtas kaimas Pokalniszki. Tai rodo, kad Pakalniškėse žmonės gyveno ir prieš kokius 500 metų ir, žinoma, kažkur buvo laidojami. Žmonių prisiminimuose Pakalniškės išlikusios tik tarpukario laikai. Prisiminimus knygoje „Buvom“ užrašė etnonogė Ona Šakienė. „Pakalniškės tai nuog senų laikų. Pas manį, mana lauke yra senos kapinės. Kadaisia keliu žvyravo, ėmė žvyru, nu duoda tau kiek metrų kelią nužvyruot, tai pradėjo mūsų kale imt žvyru. Kai pardėjo kast – veini kaulai. Atvažiava kas tai, uždraudė kast. Senos kapinės lentu pastati. Kadaisia aja vieškelys ir aja gyvenvietė pagal jį. O kai aja ant sklypų, isimėti kas kur“. (Pakalniškių k. Vytautas Tamkevičius, „Buvom“ psl. 258).

Trijų šeimų, stačiusių koplyčią, dar gyvi esantys atstovai: iš kairės Ramunė Gervienė, Nijolė Tamkevičienė ir Algirdas Sakalinskas

 

Pakalniškių senbuvis Lionginas Nenartavičius su seserimi Veronika suskaičiavo ir surašė, kad 1936 metais Pakalniškėse pagal kelią į Semeliškes, dabartinėje Semeliškių gatvėje, buvo 43 sodybos, kuriose gyveno pasiturintys žmonės.

Pakalniškėms reikėjo koplyčios
Tautodailininkas Romaldas Skorupskas, Pakalniškių kapinėse prižiūrintis tėvų ir senelių kapus, prisimena, kad senasis kapinių prižiūrėtojas, Algirdo tėvas Lionginas Sakalinskas jam sakęs, kad žinantis, kur ir Romaldo proseneliai palaidoti. Deja, tą paslaptį ­Lionginas išsinešė Amžinybėn.
Amžinybėje gyvenantys pakalniškiečiai likusioms kartoms paliko stiprų bendruomeniškumo jausmą, nes negi dėl ko nors kito žmonės būtų savo darbu ir lėšomis pastatę koplyčią ir vartus, kurie nuo kelio Trakai–Aukštadvaris dėl aukštai iškeltų kryžių matomi kaip didi bažnyčia.
Algirdas pasakojo, kad koplyčios statyba buvo kaip koks detektyvas. Įkūrus Elektrėnų savivaldybę, Pakalniškės priskirtos buvo Vievio seniūnijai. Tuo metu, pasak Algirdo, koplyčia jau buvo baigiama statyti, bet naujasis seniūnas Zenonas Pukėnas į kylančią koplyčią pažiūrėjo kaip į nelegalią statybą, todėl statybą sustabdęs ir net liepęs nugriauti. Seniūnas reikalavęs iš pakalniškiečių dokumentų, iš kur pirkę plytas, skiedinį ir pan. Algirdas pasakoja, kad jų prasmingą darbą pats Aukščiausiasis laiminęs. Atsitiktinai pats Algirdas vienos įmonės šiukšlių dėžėje suradęs išmestus vienos žinomos vieviškės skiedinio pirkimo sąskaitas, ir, pasitaręs su sąskaitų savininke, jas pateikęs seniūnui. Savanoris kapinių prižiūrėtojas Algirdas pasakoja, kad Pakalniškėse gyveno dabartinio mero Gedimino Ratkevičiaus tėvelis Česlovas Ratkevičius. Jis, sužinojęs apie statybų sustabdymą, žmonėms rekomendavęs darbus laikinai ir sustabdyti. Po kelių dienų jis atėjęs pas Algirdą pranešti, kad darbus gali tęsti… Su kuo pakalbėjo Ratkevičius, niekas nežino ir nebesužinos. Česlovas jau ilsisi Pakalniškių kapinėse, o Gediminas dievagojasi apie šią istoriją nieko nežinojęs.

Taip iš debesų matomos suskaitmenintos Pakalniškių kapinės

 

A. Sakalinskas, tas Pakalniškių grynuolis, savanoriškai prižiūrintis kapines, sau nuopelnų dėl koplyčios atsiradimo nepriskiria. Net fotografuotis vienas prie koplyčios atsisakė. Pasak Algirdo, koplyčios iškilimas kapinėse – tai visų Pakalniškių gyventojų nuopelnas, todėl visi ir fotografuotis turi. Vieni statybas rėmė pinigais, dažnai slapčia atnešdami, kiti plytas dovanojo, treti prisidėjo darbu, dar kiti, kaip Č. Ratkevičius, neleido darbų stabdyti. Algirdas dėkoja Anelei Ratkevičienei, įtikinusiai kaimynus, kad visose Lietuvos senosiose kapinėse stovi koplyčios, todėl Pakalniškių kapinėse taip pat būtina koplyčią pastatyti.
Tiesa, buvę ir tokių, kurie nepritarę tokioms iniciatyvoms, kurie Algirdą net visaip iškoneveikdavę. Bet tokių buvo mažuma. Prie koplyčios statymo pakalniškiečiai prisidėjo šeimomis: Lionginas ir Algirdas Sakalinskai koplyčios brėžinius braižė, inicijavo statybas, kvietė žmones prie darbų prisidėti. Deja, koplyčios architektai niekur neįrašyti. Algirdas pats atliko visus koplyčios skardinimo darbus, įdėjo langus, duris. Darius Gervė išmūrijo koplyčią ir vartus. Kaip sako Algirdas, pagrindiniai darbų vykdytojai buvo penki: Algirdas Sakalinskas, Jonas Tamkevičius ir Jonas Tomkevičius, Juozas Šestavickas ir Darius Gervė. Marijos skulptūrą, esančią koplyčios viduje, ir angelus vartuose padovanojęs Algirdo giminaitis, gyvenęs Vilniuje, Antanas Vaitonis. Jis taip pat ilsisi Pakalniškių kapinėse. Kryžius ant koplyčios ir kapinių vartų atvežęs Jonas Tamkevičius, bet kas tuos kryžius padarė, niekas nebežino. Jono taip pat tarp mūsų nebėra.

Akmeninis paminklas, datuotas 1885 m.

 

Unikalus mirusiųjų pagerbimas
Ši graži Pakalniškių kapinių ­istorija visuose suskaitmenintuo­se informacijos apie kapines šaltiniuose išlikusi tokia: „Pakalniškių kapinės – veikiančios civilinės kapinės, esančios Elektrėnų sa­vivaldybėje, Vievio seniūnijoje, Pakalniškių kaime, už 1,3 km į pietvakarius nuo gyvenvietės, šalia kelio 221 Vievis–Aukštadvaris. Kapinės įsikūrusios kalvotos vietovės atvirame sklype, įkalnėje, užima 0,37 ha dydžio plotą.
Kapinės aptvertos vielinio tinklo tvora su metaliniais statiniais. Senojoje dalyje išlikę sukrautų akmenų aptvėrimo fragmentų. Nuo kelio pusės pastatyti iškilūs įėjimo vartai, sumūryti iš baltų silikatinių plytų. Smailiaarkę statinio konstrukciją viršuje puošia centrinis (su varpu) ir du šoniniai ­atviro tipo keturkampiai bokš­teliai (su angelų skulptūrėlėmis). Viršūnėse įtaisyti paprasti metaliniai kryžiai. Šoninių stulpų mūre įkomponuota akmenų intarpų. Tarp jų įrengtos dvivėrės metalinės varčios. Ant apatinių lankstų iškaltos kelios datos – „1990“ ir kt.
Kapinių viduryje stovi šiuo­laikinės statybos balto mūro koplyčia. Aplink ją išlikęs platesnių senųjų pamatų su laipteliais perimetras. Aukštesnėje kapinių dalyje stovi XIX a. pabaigos akmeninių antkapinių paminklų su kaltiniais kryžiais ir įrėžtomis (iškaltomis) datomis, palaidojimų įrašais. Teritorijos žemumoje vyrauja naujieji palaidojimai“.
Šiais metais Vievio seniūnė Kristina Vitartė, tarsi atpirkdama buvusio seniūno klaidas, šeimas, prisidėjusias prie koplyčios ir vartų statybos, apdovanojo Padėkos raštais. Galbūt ateityje koplyčios ir vartų statytojų vardai pažymėti bus ir ant statinių.
Šių metų Vėlinėms aprašėme unikalų mirusiųjų pagerbimą Pakalniškėse. Mirusiųjų pagerbimo diena – Vėlinės – Lietuvoje priskiriama nematerialaus kultūros paveldo vertybėms, kurias puoselėti įpareigoja ir 2006 m. ratifikuota UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Nuo netradicinių procedūrų iki paskolų, kainų kėlimo… ir mažinimo
Lietuvos galia – po tuo pačiu dangumi
Prasmingo projektoprasmingas baigiamasis koncertas
Gimnazijoje skatinama mokinių individuali pažanga

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Ledo ritulio Tautų taurės turnyre Mindaugo Kiero atminimą pagerbs Elektrėnai
Tarptautinis „Reveranso“ šokėjų pripažinimas
Top dance open
ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44