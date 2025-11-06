Nuo netradicinių procedūrų iki paskolų, kainų kėlimo… ir mažinimo

Buvusį merą Kęstutį Vaitukaitį gimtadienio proga pasveikinti į tarybos posėdį atėjo visi seniūnai
Julija Kirkilienė
Spalio 29 d. tarybos posėdyje gyventojams paskleista svarbių naujienų: skolinsis pinigų, kad gyventume gražiau, kels komunalinių paslaugų kainas, bet mažins kainas už šiukšlių išvežimą… Iš 24 svarstytų svarbių klausimų dviems buvo nepritarta, o kitiems pritarta arba tik valdančiosios daugumos balsais, arba prisidėjus ir opozicijoje dirbančių tarybos narių balsams. Kas neturite galimybių ar laiko peržiūrėti vaizdo įrašo, kurį galima rasti portale www.elektrenai.lt, aktualiausią informaciją skaitykite straipsnyje.
Netradicinės procedūros
Posėdis pradėtas, kaip sakė posėdžiui pirmininkaujantis meras Gediminas Ratkevičius, tradicinėmis ir netradicinėmis procedūromis. Tradicinėms procedūroms priskiriami tarybos narių sveikinimai, to mėnesio, kai vyksta posėdis, gimtadienių progomis. O šiame posėdyje du tarybos nariai – Kęstutis Vaitukaitis ir Aleksas Urvakis – gimtadienius šventė posėdžio dieną. Buvusį merą K. Vaitukaitį sveikino ne tik tarybos nariai, bet ir visi seniūnai. O netradicinė procedūra buvo ta, kad tarybos nariams prisistatė naujasis policijos komisariato viršininkas Saulius Kazlauskas ir tik prieš naktį išrinkta naujoji Elektrėnų komunalinio ūkio direktorė Greta Sinkevičienė.
Komisaras tarybos nariams prisistatė, papasakodamas trumpai apie patirtį policijos darbe. Naujajam Elektrėnų PK vadovui yra 55 metai, turi 33 metus darbo patirties sistemoje. Karjerą pradėjo nuo darbo Trakų policijos komisariate, vėliau – Lentvario PK, 18 metų dirbo Policijos departamente, 7 m. Ukmergės PK viršininku, iš kur rotuotas į Elektrėnus – arčiau tos vietos, nuo kurios pradėjo karjerą tarnyboje. Pirmuoju savo darbo tikslu Elektrėnuose komisaras įvardijo draugiško kolektyvo subūrimą. Pasak komisaro, šiuo metu Elektrėnų PK trūksta net 40 proc. pareigūnų. Naujasis vadovas tikisi susigrąžinti kolegas, dirbusius Elektrėnuose. Komisaras sakė laukiantis kritikos, nes kitaip nežinos, kur reikia pasitaisyti. Sakė jau pradėjęs susitikimus su seniūnais ir pažadėjo tarnauti Elektrėnų krašto labui ir saugumui.
Naujoji EKŪ direktorė Greta Sinkevičienė, buvusi EKŪ vyr. finansininkė ir priklausanti Liberalų sąjūdžio partijai, išrinkta iš 72 norėjusiųjų užimti šias pareigas. G. Sinkevičienė kalbėjo, kad jai garbė tapti EKŪ vadove ir pažadėjo siekti gerinti paslaugų kokybę klientams, gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir taip pritraukti kompetentingų darbuotojų. Kartu su nauja vadove įmonėje bus naujai transliuojama informacija, nes jau pasirašė sutartį su komunikacijos įmone „LK Huminora“, kuriai vadovauja elektrėniškė Laura Kaminskienė.
O taryba naujai EKŪ vadovei įteikė dovaną – sprendimo projektą, kuriuo laiptinių valymui kainas nustatys ne taryba, o EKŪ vadovai. Toks sprendimo projektas priimtas todėl, kad laiptinių valymas yra komercinė paslauga, tokia pat, kaip unitazų ar radiatorių keitimas….
Paskola – ne baliams ir pagirioms?
Valdančiųjų daugumos balsais taryba pritarė sprendimo projektui dėl valstybės perskolinamos paskolos ėmimo. Tai reiškia, kad savivaldybė skolinsis per 4 mln. eurų iš valstybės – Finansų ministerijos –, kuri ne mažiau kaip 25 mln. eurų skolinsis iš Europos investicijų banko ir perskolins savivaldybėms. Kaip sakė projektą svarstymui teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė, paėmus paskolą nebus viršytas leistinas savivaldybės paskolos limitas, skolintas lėšas naudoti bus galima tik prisidėjimui prie ES finansuojamų projektų. Biudžeto lėšomis gerinti savivaldybės infrastruktūrą savivaldybė turi savo planų, tai ir baseino rekonstrukcijos užbaigimas, ir autobusų stoties statyba, ir Vievio pirties projektas, ir kelių remontai, ir kiti numatyti ar nenumatyti darbai, kurių visada atsiranda. Vedėjai antrino tarybos narys Ramūnas Kartenis, motyvuodamas, kad per 25 metus pinigai visada nuvertėja, o pasiskolinus dabar bus galima atlikti daug naudingų darbų, kuriems iš savivaldybės biudžeto lėšų nepakaktų. Opozicija apie paskolą turėjo kitokią nuomonę. Opozicijos lyderis Rimantas Baravykas sakė nesuprantantis, kodėl savivaldybei reikia skolintis pinigų, jei gerai surenkamas biudžetas ir numatytus darbus galėtų finansuoti iš biudžeto. Edvardas Baleišis sakė, kad 3,4 proc. palūkanos, kurias per 25 metus teks mokėti iš savivaldybės biudžeto, yra tokios pat, kaip ir komercinių bankų palūkanos, t.y. per brangios. Jūratė Balčiūnaitė kalbėjo, kad dabartiniai savivaldybės vadovai yra kaip tie neatsakingi „baliauninkai“. Už paimtą paskolą baliavos, t.y. atliks įvairius gerus darbus, kad pasirodytų gera valdžia, o paskolą mokėti, t.y. „atsipagirioti“ teks būsimoms valdžioms. O. Salecienė opozicijai aiškino, kad savivaldybės biudžeto lėšų tikrai neužtektų planuotiems darbams atlikti, o paskolos procentai per 25 metus, skirtus paskolai grąžinti, savivaldybės biudžetui našta nebus. Šis sprendimo projektas buvo patvirtintas 15 balsų persvara, t.y. valdančiosios daugumos balsais.
Žinia dirbantiems su verslo liudijimais
Taryba nustatė fiksuotų pajamų mokesčių dydžius ir lengvatas, taikomus dirbantiems su verslo liudijimais. Populiariausios veiklos savivaldybėje 2024 metais buvo kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (121 gyventojas), specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas, kitų statinių apdailos ir remonto darbai (88 gyventojai), gyvenamosios paskirties patalpų nuoma (63 gyventojai), kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla (53 gyventojų), prekyba tik ne maisto produktais (51 gyventojai) ir kt. 2024 m. verslo liudijimus įsigiję buvo 647 asmenys, o lėšų į savivaldybės biudžetą sumokėta buvo 47,4 tūkst. Eur. Kokiam verslui kokios kainos nustatytos, išvardinti galimybių neturime, tik siunčiame žinią tiems, kas verslo liudijimą įsigijo, bet veiklos nevykdo: jiems teks susimokėti 12 eurų mokestį metams, t.y. už kiekvieną mėnesį teks atiduoti 1 eurą. Patvirtintas taip pat sąrašas, kam bus taikomos didesnės ar mažesnės lengvatos. O jos bus taikomos pensinio amžiaus žmonėms, bedarbiams, įregistruotiems Užimtumo tarnyboje, tėvams ar įtėviams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų, auginantiems vaikus su negalia, taip pat asmenims, turintiems negalią, mokiniams ir studentams ir kt.
Apie kelius ir apšvietimus
Tarybos narys R. Baravykas teikė sprendimo projektą dėl gatvių ir kelių apšvietimo sistemų įrengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos. Tarybos narys siūlė sodų bendrijose ir kaimuose, kur neapšviesti keliai ir autobusų laukimo stotelės, apšvietimą gyventojams įrengti savo žemės sklype ir savo lėšomis, o savivaldybė jiems dalį išlaidų, bet ne daugiau nei 1,5 tūkst. Eur kompensuotų. Tarybos nariai padiskutavo, bet sprendimo projektui nepritarė. Bet pritarė kitam sprendimo projektui dėl Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo. Pagal šį aprašą, savivaldybė valstybei priklausančiame sklype atliktų projektavimo ir kitus darbus, jei juridiniai ar fiziniai asmenys sumokėtų 50 proc. išlaidų. Pasak R. Baravyko, tai irgi geras projektas, bet 50 proc. išlaidų apmokėti galėtų tik tankiai apgyvendintos teritorijos gyventojai. O retai apgyvendintose teritorijose vaikams į mokyklą, vakarais iš darbo grįžtantiems ar anksti rytais į darbą einantiems žmonėms ir toliau teks vaikščioti su prožektoriais rankose. Taryba taip pat nutarė Venecijos g., kuri dabar priklauso AB „Ignitis gamyba“, perimti savivaldybės žinion, todėl gatvė bus tvarkoma savivaldybės biudžeto lėšomis.
Komunaliniai mokesčiai ir didinami, ir mažinami
Nuo kitų metų, kaip žinome, pensijos ir minimalus atlyginimas padidintas bus 10-12 proc., tiek pat procentų tarybos nariai pritarė padidinti ir Elektrėnų komunalinio ūkio teikiamas paslaugas už daugiabučių namų techninę priežiūrą. Tiesa, gyventojai nuo to mokesčio nedaug nukentės: kas dabar moka 3 eurus, teks sumokėti 3,30 Eur. Bet taryba pritarė ir tokiam sprendimo projektui, kurio EKŪ atliekų išvežimo kainas žada 5 proc. sumažinti. Mokesčius už atliekų išvežimą sumažinti planuojama todėl, kad optimizuos atliekų tvarkymo sąnaudas: peržiūrės maršrutus, atliekas veš mašinas pakrovę ne mažiau kaip 9 t ir pan. Tiesa, daugiau už EKŪ paslaugas mokėti teks gatvių, vietinių kelių ir žaliųjų plotų savininkams, t.y. seniūnijoms. O kiek gyventojams teks sumokėti už laiptinių ir daugiabučių aplinkos valymą, tarybos nariai jau nebežino, kainas nustatys EKŪ. Taryba pritarė vandentiekio remonto darbų – sklendžių keitimo – išlaidas priskirti vandens ir nuotekų tvarkymo investicijoms… Tai yra kompensacija Trakų g. gyventojams už kelių parų gyvenimą be vandens. Pasak klausimą teikusios Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjos Giedrės Tomkevičiūtės-Kalinauskienės, jei tuos darbus priskirtų remonto darbams, gyventojams pabrangtų vandens kaina.
Apie nuomas, subnuomas ir kitus reikalus
Savivaldybės taryba yra visų savivaldybei priklausančių pastatų savininkė, todėl jos prerogatyva tas patalpas perduoti, parduoti, nuomoti ar subnuomoti. Taryba svarstė net 6 tokių sprendimų projektus. Daugiausia diskusijų komitetuose ir šiek tiek posėdyje sukėlė projektas dėl Taikos g. 6A esančių patalpų nuomos, kuriuose dabar dirba notaras. Notarui baigėsi nuomos sutartis ir taryba nutarė tas patalpas sugrąžinti Sveikatos centrui. Notarui per tris mėnesius teks susirasti kitas patalpas.
Iš viso taryba spalio mėnesio posėdyje apsvarstė 24 klausimus, išklausė mero pavaduotojo Mariaus Urvakio informaciją apie Vievio tvenkinio ir jo hidrotechninio statinio (užtvankos) ant Aliosos upelio situaciją. Tvenkinys buvo įrengtas aprūpinti vandeniu gelžbetonio gaminių gamyklą. Jau daugelį metų gamykla vandeniu apsirūpina iš kitų šaltinių ir tvenkinio vandens nenaudoja. Taigi tvenkinys yra praradęs savo tikslinę paskirtį. Pats hidrotechninis statinys yra avarinės būklės. Aplinkos ministerijos pozicija, kad tikslinę paskirtį praradusių tvenkinių neliktų demontuojant jų hidrotechninius statinius, taip natūralizuojant upes. Vietos bendruomenės lūkestis, kad Vievio tvenkinys, kaip paviršinis vandens telkinys, išliktų. 2011 metais teismo sprendimu pats hidrotechninis statinys buvo pripažintas bešeimininkiu nerealizuotinu. Per paklausimų ir informacijos laiką tarybos nariams buvo pateikta informacija, kad baseinas atidarytas galėtų būti per 20 dienų, nes Perdavimo komisija turėtų objektą priduoti, o plūdurai prie marių krantinės Rungos gatvėje turėtų būti sutvarkyti.