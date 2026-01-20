Pagarba ir atmintis: Laisvės gynėjų dienos minėjimas Pakalniškėse

Sausio 13-ąją Pakalniškių kaimo gyventojai susirinko tyliai ir susikaupę pagerbti tuos, kurie prieš 35 metus stojo ginti Lietuvos laisvės. Tai diena, kai prisimename 1991-ųjų sausio įvykius, pareikalavusius drąsių ir pasiaukojančių žmonių gyvybių, ir dar kartą susimąstome apie laisvės kainą. Minėjimas buvo ne tik istorinė valanda – tai jautrus susitikimas su praeitimi, gyva atmintimi ir bendryste.
Susirinkusiuosius pasitiko paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai, priminusi apie lemtingas 1991-ųjų sausio dienas. Renginį vedė Pakalniškių bendruomenės „Jorė“ vaikų dienos centro ugdytiniai Einius, Gabija ir Lėja. Jų nuoširdūs žodžiai, Arūnės skaitomas eilėraštis bei Lėjos atliekama daina sukūrė ypatingą, jautrią minėjimo nuotaiką ir padėjo prisiliesti prie istorijos širdimi.
Minėjimas prasidėjo iškilmingu Lietuvos Respublikos himno giedojimu. Susirinkusieji prisiminė Laisvės gynėjų dienos įvykius, buvo įvardytos žuvusiųjų pavardės – tarsi šviesos kibirkštys, sugrįžusios iš istorijos ir dar kartą skambėjusios kaip gyvas liudijimas apie žmones, paaukojusius savo gyvybes už laisvą Lietuvą. Šios akimirkos leido kiekvienam susimąstyti apie tautos vienybę ir ryžtą lemtingomis istorijos dienomis.
Vėliau uždegėme simbolinį laužą – atminties, ryžto ir vienybės ženklą, primenantį 1991-ųjų sausio naktis, kai žmonės susitelkę saugojo svarbiausius valstybės objektus. Minėjimo pabaigoje į sniegą smeigėme neužmirštuoles – kaip pažadą neužmiršti tų, kurie paaukojo savo gyvybes už Lietuvos laisvę.
Šis Laisvės gynėjų dienos minėjimas tapo ne tik pagarbiu istorijos įprasminimu, bet ir bendrystės ženklu, subūrusiu bendram tikslui Pakalniškių bendruomenę „Jorė“, jos vaikų dienos centrą, Pakalniškių atvirą jaunimo erdvę bei Pakalniškių biblioteką. Tai buvo ir svarbi pilietiškumo pamoka jaunajai kartai, primenanti, kad laisvė nėra savaime suprantama – ji iškovota drąsa, vienybe ir pasiaukojimu. Šis minėjimas dar kartą patvirtino: laisvė gyva tol, kol ją prisimename, perduodame jos istoriją jaunajai kartai ir saugome ją savo širdyse.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Pakalniškių bibliotekos bibliotekininkė Dovilė Vilkauskaitė