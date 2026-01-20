Pagarba ir atmintis: Laisvės gynėjų dienos minėjimas Pakalniškėse

Pagarba ir atmintis: Laisvės gynėjų dienos minėjimas Pakalniškėse

Sausio 13-ąją Pakalniškių ­kaimo gyventojai susirinko tyliai ir susikaupę pagerbti tuos, kurie prieš 35 metus stojo ginti Lietu­vos laisvės. Tai diena, kai prisimena­me 1991-ųjų sausio įvykius, parei­kalavusius drąsių ir pasiaukojan­čių žmonių gyvybių, ir dar kartą susimąstome apie laisvės kainą. Minėjimas buvo ne tik istorinė ­valanda – tai jautrus susitikimas su praeitimi, gyva atmintimi ir ­bendryste.
Susirinkusiuosius pasitiko paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai, ­priminusi apie lemtingas 1991-ųjų sausio dienas. Renginį vedė Pakalniškių bendruomenės „Jorė“ vaikų dienos centro ugdytiniai Ei­nius, Gabija ir Lėja. Jų nuoširdūs žodžiai, Arūnės skaitomas eilėraštis bei Lėjos atliekama daina sukūrė ypatingą, jautrią minėjimo nuotaiką ir padėjo prisiliesti prie istorijos ­širdimi.
Minėjimas prasidėjo iškilmingu­ Lietuvos Respublikos himno giedo­jimu. Susirinkusieji prisiminė Lais­vės gynėjų dienos įvykius, buvo įvardytos žuvusiųjų pavardės – tarsi šviesos kibirkštys, sugrįžusios iš ­istorijos ir dar kartą skambėjusios kaip gyvas liudijimas apie žmones, paaukojusius savo gyvybes už laisvą Lietuvą. Šios akimirkos leido kiekvienam susimąstyti apie tautos vienybę ir ryžtą lemtingomis istorijos dienomis.
Vėliau uždegėme simbolinį laužą – atminties, ryžto ir vienybės ženklą, primenantį 1991-ųjų sausio naktis, kai žmonės susitelkę saugojo svarbiausius valstybės objektus. Minėjimo pabaigoje į sniegą smeigėme neužmirštuoles – kaip ­pa­žadą neužmiršti tų, kurie paau­kojo savo gyvybes už Lietuvos laisvę.
Šis Laisvės gynėjų dienos mi­nėjimas tapo ne tik pagarbiu istorijos įprasminimu, bet ir bendrystės ženklu, subūrusiu bendram tikslui Pakalniškių bendruomenę „Jorė“, jos vaikų dienos centrą, Pakalniškių ­atvirą jaunimo erdvę bei Pakalniš­kių biblioteką. Tai buvo ir svarbi ­pilietiškumo pamoka jaunajai kartai, primenanti, kad laisvė nėra savaime suprantama – ji iškovota drąsa, ­vienybe ir pasiaukojimu. Šis minėjimas dar kartą patvirtino: laisvė gyva tol, kol ją prisimename, perduodame jos istoriją jaunajai ­kartai ir saugome ją savo širdyse.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Pakalniškių bibliotekos bibliotekininkė Dovilė Vilkauskaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – minėjimas: mums Viešpats stebuklą padarė
Pavežėjimas į mamografijos tyrimus
Dalis gyventojų už elektros energijąnuo 2026 m. sausio gali mokėti mažiau
Šiemet gaisruose jau žuvo 10 žmonių

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Kitoks teatras pristato:
Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus
„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!
Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44