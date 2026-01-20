Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus

Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus

Elektrėnai naujus metus pasitiks neįprastai judriai – sausio 31-ąją čia startuos pirmasis šių metų „Trail Masters“ žygis. Vieta, kur gimė ledo ritulis, kur žiburiai šviečia dieną, šviečia nak­tį, o miestas skaičiuoja dar tik 65 metus. Galima rinktis net iš trijų – 8, 14 ir 21 km – maršrutų, kurie leis ne tik išbandyti save, bet ir pažvelgti į Elektrėnus taip, kaip miestą pamato tik žygeiviai.

Trys maršrutai, trys skirtingos Elektrėnų istorijos
Pirmasis šių metų „Trail Masters“ žygis kvies Elektrėnus atrasti iš naujo. Parengti trys skirtingi maršrutai, tinkantys tiek pradedantiesiems, tiek iššūkių ieškantiems ­dalyviams.
8 kilometrų trasa skirta lė­tesniam, šeimyniškam žingsniui. Ji veda per skulptūrų parką, Pontoni­nę prie­plauką, pro Ledo rūmus ir galiausiai užsuka į apleistą atrakcionų parką – vietą, kuri paliks netikėtą žygio ­akcentą. Maršrutas tinka ir tėvams su vežimėliais.
14 kilometrų maršrutas atveria kitą Elektrėnų pusę. Jo dalyviai ­pasieks Abromiškių dvaro rūmus, XIX a. laikytus vienais gražiausių Lietuvoje, ir pajus vietos kultūrinę dvasią. Kelyje atsiveria ir ežerėlio Orys vaizdas, kurio kontūrai pri­mena širdį.
Didžiausio iššūkio ieškantiems skirta 21 kilometro trasa. Ji driekiasi aplink Besenio ežerą ir veda Elektrėnų kabančiu tiltu, nutiestu virš marių įlankos – tai viena iš vietų, kuri, organizatorių teigimu, maršrutui suteikia dar daugiau įdomumo.

Žygiuoti gali visi
„Trail Masters“ komanda į žygį Elektrėnuose kviečia visus, mėgtančius aktyvų laisvalaikį, – šei­mas su vaikais, pradedančiuosius ar net patyrusius žygeivius. Organizatoriai pabrėžia, kad šio renginio tikslas – ne varžytis dėl kilometrų, o pabūti kartu, sulėtinti tempą ir trumpam atsitraukti nuo kasdienybės.
Į žygį kviečiama leistis ir su augintiniais. Keturkojų dalyvių kas­met daugėja, o organizatoriai užtikrina,­ kad jiems bus skiriamas toks pat dėmesys kaip ir žygeiviams – sustojimo vietose paruoštas vanduo, o visa žygio aplinka pritaikyta draugiškam ir saugiam žygiavimui. Finiše taip pat lauks ir augintinių medaliai!

Dėmesys tvarumui
Ruošiantis žygiui organizatoriai primena dalyviams pasiimti daugkartinius indus ir įrankius. „Trail Masters“ jau kelerius metus atsisako vienkartinių priemonių ir popie­ri­nių maršrutų žemėlapių – visa in­for­macija pateikiama programėlėje.
Anot organizatorių, tai sąmoningas žingsnis mažinant atliekų kiekį ir kuriant tvaresnę renginių kultūrą.
Organizatoriai taip pat primena, kad žygeiviai gamtoje yra svečiai, todėl svarbu elgtis atsakingai – susirinkti savo šiukšles, gerbti aplinką ir palikti ją tokią, kokia ji pasitiko: ­švarią, tvarkingą ir įkvepiančią.
Jei dalyviai neturi galimybės ­atsinešti daugkartinių indų ar įrankių, žygio starto erdvėje juos bus galima išsinuomoti – kad tvarų pasirinkimą galėtų padaryti kiekvienas.

Nuo užkandžių iki poilsio zonų
„Trail Masters“ organizatoriai dalyviams primena paprastą taisyklę: svarbiausia atvykti, o visa kita – jų rūpestis. Ilgamečiai žygeiviai jau žino, kad papildomų pasiruošimų nereikia: registracijos palapinėje lauks užkandžiai, o poilsio punktuose – vanduo, arbata, o ilgesnių maršrutų dalyviams – ir šilti pietūs.
Todėl į žygį galima leistis be didelių kuprinių ir perteklinių daiktų. „Trail Masters“ tikslas – kad kiekvienas žingsnis būtų lengvas ir patogus.

Registracija čia:
https://trailmasters.lt/elektrenu-mariu-zygis26/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – minėjimas: mums Viešpats stebuklą padarė
Pavežėjimas į mamografijos tyrimus
Dalis gyventojų už elektros energijąnuo 2026 m. sausio gali mokėti mažiau
Šiemet gaisruose jau žuvo 10 žmonių

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Kitoks teatras pristato:
Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus
„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!
Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44