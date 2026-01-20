Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus

Elektrėnai naujus metus pasitiks neįprastai judriai – sausio 31-ąją čia startuos pirmasis šių metų „Trail Masters“ žygis. Vieta, kur gimė ledo ritulis, kur žiburiai šviečia dieną, šviečia naktį, o miestas skaičiuoja dar tik 65 metus. Galima rinktis net iš trijų – 8, 14 ir 21 km – maršrutų, kurie leis ne tik išbandyti save, bet ir pažvelgti į Elektrėnus taip, kaip miestą pamato tik žygeiviai.
Trys maršrutai, trys skirtingos Elektrėnų istorijos
Pirmasis šių metų „Trail Masters“ žygis kvies Elektrėnus atrasti iš naujo. Parengti trys skirtingi maršrutai, tinkantys tiek pradedantiesiems, tiek iššūkių ieškantiems dalyviams.
8 kilometrų trasa skirta lėtesniam, šeimyniškam žingsniui. Ji veda per skulptūrų parką, Pontoninę prieplauką, pro Ledo rūmus ir galiausiai užsuka į apleistą atrakcionų parką – vietą, kuri paliks netikėtą žygio akcentą. Maršrutas tinka ir tėvams su vežimėliais.
14 kilometrų maršrutas atveria kitą Elektrėnų pusę. Jo dalyviai pasieks Abromiškių dvaro rūmus, XIX a. laikytus vienais gražiausių Lietuvoje, ir pajus vietos kultūrinę dvasią. Kelyje atsiveria ir ežerėlio Orys vaizdas, kurio kontūrai primena širdį.
Didžiausio iššūkio ieškantiems skirta 21 kilometro trasa. Ji driekiasi aplink Besenio ežerą ir veda Elektrėnų kabančiu tiltu, nutiestu virš marių įlankos – tai viena iš vietų, kuri, organizatorių teigimu, maršrutui suteikia dar daugiau įdomumo.
Žygiuoti gali visi
„Trail Masters“ komanda į žygį Elektrėnuose kviečia visus, mėgtančius aktyvų laisvalaikį, – šeimas su vaikais, pradedančiuosius ar net patyrusius žygeivius. Organizatoriai pabrėžia, kad šio renginio tikslas – ne varžytis dėl kilometrų, o pabūti kartu, sulėtinti tempą ir trumpam atsitraukti nuo kasdienybės.
Į žygį kviečiama leistis ir su augintiniais. Keturkojų dalyvių kasmet daugėja, o organizatoriai užtikrina, kad jiems bus skiriamas toks pat dėmesys kaip ir žygeiviams – sustojimo vietose paruoštas vanduo, o visa žygio aplinka pritaikyta draugiškam ir saugiam žygiavimui. Finiše taip pat lauks ir augintinių medaliai!
Dėmesys tvarumui
Ruošiantis žygiui organizatoriai primena dalyviams pasiimti daugkartinius indus ir įrankius. „Trail Masters“ jau kelerius metus atsisako vienkartinių priemonių ir popierinių maršrutų žemėlapių – visa informacija pateikiama programėlėje.
Anot organizatorių, tai sąmoningas žingsnis mažinant atliekų kiekį ir kuriant tvaresnę renginių kultūrą.
Organizatoriai taip pat primena, kad žygeiviai gamtoje yra svečiai, todėl svarbu elgtis atsakingai – susirinkti savo šiukšles, gerbti aplinką ir palikti ją tokią, kokia ji pasitiko: švarią, tvarkingą ir įkvepiančią.
Jei dalyviai neturi galimybės atsinešti daugkartinių indų ar įrankių, žygio starto erdvėje juos bus galima išsinuomoti – kad tvarų pasirinkimą galėtų padaryti kiekvienas.
Nuo užkandžių iki poilsio zonų
„Trail Masters“ organizatoriai dalyviams primena paprastą taisyklę: svarbiausia atvykti, o visa kita – jų rūpestis. Ilgamečiai žygeiviai jau žino, kad papildomų pasiruošimų nereikia: registracijos palapinėje lauks užkandžiai, o poilsio punktuose – vanduo, arbata, o ilgesnių maršrutų dalyviams – ir šilti pietūs.
Todėl į žygį galima leistis be didelių kuprinių ir perteklinių daiktų. „Trail Masters“ tikslas – kad kiekvienas žingsnis būtų lengvas ir patogus.
Registracija čia:
https://trailmasters.lt/elektrenu-mariu-zygis26/