Daugiabučių gyventojų bėdos

Daugiabučių gyventojų bėdos

Į redakciją kreipėsi Taikos­ gatvės gyventoja, kuriai rūpi miesto švara ir gyventojų komfortas. Moteris prašo augintinių šeimininkų elgtis atsakingai ir ­nemesti maišelių su šunų ekskrementais į šiukšliadėžes, esančias­ prie suoliukų ar laiptinių. Pasak jos, tokie maišeliai turėtų būti ­metami į tam skirtus arba bendrus atliekų konteinerius. Dabar ant suolelių prisėdusiems žmonėms tenka kęsti nemalonius kvapus.
Gyventoja pasakoja kartą su­drausminusi žmogų, kuris tokį maišelį išmetė į šiukšliadėžę prie laiptinės, tačiau sulaukusi piktos ir nemalonios reakcijos.
Moteris tikisi, kad tarpusavio pagarba ir didesnis gyventojų są­moningumas padės išlaikyti Elek­trė­nus švarius ir jaukius visiems.
Taikos gatvės gyventoja taip pat skundžiasi negalinti susisiekti su Elektrėnų komunalinio ūkio meis­tre, atsakinga už aplinkotvarką ir valymą. Anot jos, iš pradžių skambučiai būdavo priimami, tačiau pastaruoju metu, moters teigimu, telefonu niekas neatsiliepia ir neperskambina. O gyventojai turi įvairių nusiskundimų – dėl laiptinių valymo, konteinerių būklės ir kiemo priežiūros. Moteris mano, kad EKŪ meistrė nepakankamai kontro­liuoja atliktus darbus.
Moteris piktinasi, kad rudenį kieme nebuvo nupūsti lapai, o žiemą, prisnigus, konteinerių viršus ­nebuvo nuvalytas nuo sniego, nors netoliese dirbo du darbuotojai. Pasak gyventojos, vienas jų dirbo atsakingai, o kitas tik „stūmė laiką“.
Pašnekovė pasakoja su vyru daug keliavusi po Lietuvą ir ma­čiusi, kaip tvarkingai prižiūrimi miestai bei ­gyvenamosios aplinkos kitur. Jos ­nuomone, Elektrėnams dar reikėtų pasistengti, kad miesto aplinka būtų tvarkinga ir maloni ­visiems ­gyventojams.

Pakomentuoti situaciją paprašėme EKŪ direktorės Gretos Sinkevičienės:
„Dėkojame gyventojams už signalą. Kaip vadovė, užtikrinu, kad kiekvienas pastebėjimas dėl priežiūros kokybės bus nuodugniai patikrintas. Komunikacijos trikdžiai nėra toleruojami, todėl asmeniškai peržiūrėsiu vadybininkės darbo krūvį ir procesus, kad kiekvienas skam­butis būtų atsakytas. Mūsų tikslas – ne pasiteisinimai, o tvarkinga aplinka ir operatyvus ryšys su Elektrėnų sav. žmonėmis.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – minėjimas: mums Viešpats stebuklą padarė
Pavežėjimas į mamografijos tyrimus
Dalis gyventojų už elektros energijąnuo 2026 m. sausio gali mokėti mažiau
Šiemet gaisruose jau žuvo 10 žmonių

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Kitoks teatras pristato:
Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus
„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!
Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44