Daugiabučių gyventojų bėdos

Į redakciją kreipėsi Taikos gatvės gyventoja, kuriai rūpi miesto švara ir gyventojų komfortas. Moteris prašo augintinių šeimininkų elgtis atsakingai ir nemesti maišelių su šunų ekskrementais į šiukšliadėžes, esančias prie suoliukų ar laiptinių. Pasak jos, tokie maišeliai turėtų būti metami į tam skirtus arba bendrus atliekų konteinerius. Dabar ant suolelių prisėdusiems žmonėms tenka kęsti nemalonius kvapus.
Gyventoja pasakoja kartą sudrausminusi žmogų, kuris tokį maišelį išmetė į šiukšliadėžę prie laiptinės, tačiau sulaukusi piktos ir nemalonios reakcijos.
Moteris tikisi, kad tarpusavio pagarba ir didesnis gyventojų sąmoningumas padės išlaikyti Elektrėnus švarius ir jaukius visiems.
Taikos gatvės gyventoja taip pat skundžiasi negalinti susisiekti su Elektrėnų komunalinio ūkio meistre, atsakinga už aplinkotvarką ir valymą. Anot jos, iš pradžių skambučiai būdavo priimami, tačiau pastaruoju metu, moters teigimu, telefonu niekas neatsiliepia ir neperskambina. O gyventojai turi įvairių nusiskundimų – dėl laiptinių valymo, konteinerių būklės ir kiemo priežiūros. Moteris mano, kad EKŪ meistrė nepakankamai kontroliuoja atliktus darbus.
Moteris piktinasi, kad rudenį kieme nebuvo nupūsti lapai, o žiemą, prisnigus, konteinerių viršus nebuvo nuvalytas nuo sniego, nors netoliese dirbo du darbuotojai. Pasak gyventojos, vienas jų dirbo atsakingai, o kitas tik „stūmė laiką“.
Pašnekovė pasakoja su vyru daug keliavusi po Lietuvą ir mačiusi, kaip tvarkingai prižiūrimi miestai bei gyvenamosios aplinkos kitur. Jos nuomone, Elektrėnams dar reikėtų pasistengti, kad miesto aplinka būtų tvarkinga ir maloni visiems gyventojams.
Pakomentuoti situaciją paprašėme EKŪ direktorės Gretos Sinkevičienės:
„Dėkojame gyventojams už signalą. Kaip vadovė, užtikrinu, kad kiekvienas pastebėjimas dėl priežiūros kokybės bus nuodugniai patikrintas. Komunikacijos trikdžiai nėra toleruojami, todėl asmeniškai peržiūrėsiu vadybininkės darbo krūvį ir procesus, kad kiekvienas skambutis būtų atsakytas. Mūsų tikslas – ne pasiteisinimai, o tvarkinga aplinka ir operatyvus ryšys su Elektrėnų sav. žmonėmis.“