Oninės Vievyje – šventė, subūrusi bendruomenę

Oninės Vievyje – šventė, subūrusi bendruomenę

Vainikas įteiktas jauniausiai Onutei Vievyje, o gal ir visoje Lietuvoje

 

Liepos 26 dieną Vievyje nu­aidėjo tradicinė Oninių šventė, kasmet suburianti miestelio bendruomenę, svečius ir visus, pasiilgusius tikros lietuviškos vasaros šventės. Šiemet Oninės pasižymėjo išskirtiniu kultūriniu turiniu, jaukia atmosfera ir bendrystės dvasia.

This slideshow requires JavaScript.

Šventės pradžią lydėjo spalvinga prekybinė mugė, kurioje savo dirbinius, gardumynus ir amatus pristatė vietos bei atvykę prekybininkai. Aplink tvyrojo šventinis šurmulys, kvapai ir gera nuotaika.
Šventės vedėjas – charizmatiškasis Vytautas Mikalauskas, kuris savo šiluma ir profesionalumu kūrė jaukią atmosferą viso vakaro metu. Pirmieji scenoje pasirodė vietos kolektyvai – „VievioLin“, „ŠOK’as“ ir ­Vievio TAU, kurie žiūrovams do­vanojo šokio, energijos ir nuoširdumo kupinas akimirkas.
Iškilmingai buvo pagerbtos Onos ir Onutės – šios gražios šven­tės varduvininkės. Joms skambėjo ­šilčiausi sveikinimai, kuriuos išsakė Vievio seniūnė Kristina Vitartė ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius. Rugių vainikai, saldžios dovanos, šypsenos ir padėkos žodžiai lydėjo šią prasmingą akimirką. Dėka dosnaus rėmėjo „Malsena“, žiūrovai galėjo ragauti ką tik iškeptą kvapnią duoną – simbolį, kuris Oninėse visada užima ypatingą vietą.

Šventa Ona – duonos ponia… Nors šių metų derlius duonai iki Oninių užaugti nespėjo, bet dėl to tradicija, ragauti Oninių duonos Vievyje, sulaužyta nebuvo

Vakaro metu skambėjo išskirtiniai operos solistų Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino balsai, sužavėję publiką savo profesionalumu bei šmaikštumu. Scenoje pasirodęs atlikėjas Tonis susirinkusis užbūrė savo nuoširdžiomis dainomis. Didžiausia vakaro kulminacija tapo Justino Jaručio pasirodymas su grupe. Moderni muzika, išskirtinis vokalas ir stipri energija įtraukė tiek jauną, tiek vyresnį žiūrovą.
Šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas, nutvieskęs Vievio padangę ir palikęs įsimintiną įspūdį ilgam.
Oninės Vievyje – tai ne tik šventė, bet ir bendrystės, tradicijų bei kultūros dermės liudijimas, kuris kiekvienais metais primena, kaip gera būti kartu. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo, dalyvavo ir kūrė šią ypatingą dieną drauge.

Aurelija Molienė,
Renginių organizatorė
Nuotr. autorius Edmundas Šimaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Oninės Vievyje – šventė, subūrusi bendruomenę
Ant marių krantelių statys daug namelių
90 METŲ DAR VISUS METUS BUS:LEOKADIJOS PRUSKIENĖS GYVENIMO KELIU
Kodėl vis daugiau žmonių renkasi papildus ir supermaistą kasdienai?

Aktualijos

„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs
Mieli Elektrėnų savivaldybės gyventojai! 

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Medalis iš Šiaurės Makedonijos - į Elektrėnus
Vievyje liepos 19 d. pažymėta tarptautinė šachmatų diena
Pristatome Jums 10 svarbiausių darbų Seimo pavasario sesijoje
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38
Europos pulsas nr.37

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38
Panevėžyje kyla moderni Infekcinių ligų klinika: pokytis, kurio laukė visas regionas