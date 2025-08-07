Oninės Vievyje – šventė, subūrusi bendruomenę

Vainikas įteiktas jauniausiai Onutei Vievyje, o gal ir visoje Lietuvoje
Liepos 26 dieną Vievyje nuaidėjo tradicinė Oninių šventė, kasmet suburianti miestelio bendruomenę, svečius ir visus, pasiilgusius tikros lietuviškos vasaros šventės. Šiemet Oninės pasižymėjo išskirtiniu kultūriniu turiniu, jaukia atmosfera ir bendrystės dvasia.
Šventės pradžią lydėjo spalvinga prekybinė mugė, kurioje savo dirbinius, gardumynus ir amatus pristatė vietos bei atvykę prekybininkai. Aplink tvyrojo šventinis šurmulys, kvapai ir gera nuotaika.
Šventės vedėjas – charizmatiškasis Vytautas Mikalauskas, kuris savo šiluma ir profesionalumu kūrė jaukią atmosferą viso vakaro metu. Pirmieji scenoje pasirodė vietos kolektyvai – „VievioLin“, „ŠOK’as“ ir Vievio TAU, kurie žiūrovams dovanojo šokio, energijos ir nuoširdumo kupinas akimirkas.
Iškilmingai buvo pagerbtos Onos ir Onutės – šios gražios šventės varduvininkės. Joms skambėjo šilčiausi sveikinimai, kuriuos išsakė Vievio seniūnė Kristina Vitartė ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius. Rugių vainikai, saldžios dovanos, šypsenos ir padėkos žodžiai lydėjo šią prasmingą akimirką. Dėka dosnaus rėmėjo „Malsena“, žiūrovai galėjo ragauti ką tik iškeptą kvapnią duoną – simbolį, kuris Oninėse visada užima ypatingą vietą.
Vakaro metu skambėjo išskirtiniai operos solistų Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino balsai, sužavėję publiką savo profesionalumu bei šmaikštumu. Scenoje pasirodęs atlikėjas Tonis susirinkusis užbūrė savo nuoširdžiomis dainomis. Didžiausia vakaro kulminacija tapo Justino Jaručio pasirodymas su grupe. Moderni muzika, išskirtinis vokalas ir stipri energija įtraukė tiek jauną, tiek vyresnį žiūrovą.
Šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas, nutvieskęs Vievio padangę ir palikęs įsimintiną įspūdį ilgam.
Oninės Vievyje – tai ne tik šventė, bet ir bendrystės, tradicijų bei kultūros dermės liudijimas, kuris kiekvienais metais primena, kaip gera būti kartu. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo, dalyvavo ir kūrė šią ypatingą dieną drauge.
Aurelija Molienė,
Renginių organizatorė
Nuotr. autorius Edmundas Šimaitis