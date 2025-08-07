Grožis akims bei atgaiva sielai –floristikos plenere „Matoma nematoma“

Grožis akims bei atgaiva sielai –floristikos plenere „Matoma nematoma“

Floristikos plenero „Matoma nematoma“ kūrybinis procesas, žavėdamas spalvų įvairove, kvietė sustoti bei pasinerti į meno pasaulį.

 

Deimantė Jančiūnaitė

Nuo ankstyvo ryto, likus dienai iki Vievio šv. Onos bažny­čios titulinių atlaidų, miesto širdyje, parke prie bažnyčios, virte virė darbas, kadangi buvo organizuotas floristikos pleneras „Matoma nematoma“. Tądien šešios menininkės – Natalja, Audra, Gitana, Dovilė, Justina, Giedrė, padedamos mokinių bei savanorių, kūrė net po du floristinius objektus. Meno sričių viena su kita nederėtų lyginti, bet floristikoje Hipokrito lotyniškas posakis „vita brevis, ars longa“ (liet. gyvenimas trumpas, menas – didelis) iš tiesų beveik visuomet atspindi tiesą. Juk šioje meno srityje naudojamos ­medžiagos – augalai, gėlės yra gana trapios ir dažnai neilgaamžės. ­Tačiau kūrėjų, menininkių virtuoziškumas sukurtose kompozi­cijose nepalieka abejingų.

Plenero dalyvės įsiamžino bendroje nuotraukoje kartu su Vievio šv. Onos parapijos klebonu kunigu Alfonsu Kelmeliu bei Vievio seniūne Kristina Vitarte, Elektrėnų sav. meru G. Ratkevičiumi. Nuotr. aut. E. Šimaitis

„Šio plenero tikslai yra keli: suburti floristų bendruomenę, skleis­ti floristikos žinias, jog žmonės suprastų, kad tai nėra tik penkių rožių suvyniojimas į celofaną. Mano šūkis – floristika tyliai garsina Vievį. Šis miestas paprastai garsėja chorais, o čia yra tyli graži, kūryba. Žmonės dažnai neturi tikro poreikio grožiui. Visi galvoja, kad grožis yra subjektyvus dalykas, bet iš tikrųjų jis yra ­objektyvus – kas yra iš tikrųjų gražu, tai yra tiesiog gražu. Kadangi pleneras sutampa su rytoj būsimais atlaidais, yra logiška, kad meistrai savo darbais taip pat papuoš ir bažnyčią. Dar vienas tikslas atskleisti, kas yra ta vedamoji gija – „Matoma nematoma“. Tai yra gilus, meninis procesas, kuris menininką veda pirmyn. Aš kalbėjau su ne viena meistre, kad nuo tada, kai jos visos buvo pakviestos ir sutiko dalyvauti šiame plene­re, mus reikėjo filmuoti nuolat. Kiekvienas išlietas „blynas“, kiekvienas suvertas dalykas yra ir širdy, ir galvoj, ir sutiktuose žmonėse… Šios proceso nematomos dalies yra žymiai daugiau. Floristika yra menas, kuriam reikia daug žmonių. Būtent gėlių laikinumas lemia tai, kad turi susirinkti grupė žmonių, kad galėtų tą meną sukurti, parodyti. Jeigu skulptorius gali ilgai lipdyti ir skulptūra nuolat bus gyva, tai floristai to negali sau leisti. Jie su savo medžiaga turi dirbti greitai“, – savo mintimis pasidalijo viena iš pagrindinių plenero organizatorių ir dalyvių, floristė Giedrė Tartėnienė.
Visą dieną vykęs veiksmas prie Šv. Onos bažnyčios pavakare persikėlė į pačią bažnyčią, kurio­je puikavosi šešios florisčių tądien sukurtos kompozicijos (paminėtina, kad likusios šešios kompozicijos liko plenero vykdymo vietoje, parke, džiuginti vieviškių bei miesto svečių). Pirmiausia nuoširdžią padėką bei džiaugsmą plenero dalyviams bei svečiams išreiškė pagrindinė organizatorė Giedrė. Sveikinimo žodį tarė ir Elek­trėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, dalindamasis, jog jam iš tiesų dažniau tekdavo stebėti dailės plenerus, tačiau yra be galo laimingas už tai, kad šiandien turėjo galimybę dalyvauti šiame floristikos plenere. Meras išreiškė džiaugsmą bei padėką visiems plenero dalyviams, kurie savo menu paliečia kiekvieno neabejingo žmogaus sielą. Sveikinimo žodį tarė ir Vievio seniūnė Kristina Vitartė, kuri išreiškė norą ir viltį, jog floristikos pleneras taptų kasmetine tradicija. Nuoširdžią padėką, plenero dalyviams, išreiškė Vievio šv. Onos parapijos klebonas kunigas Alfonsas Kelmelis.
Iš tiesų sunku aprašyti žodžiais tai, kas vyko šiame plenere. Norint pajusti floristikos meno virtuo­ziškumą, reikia tai pamatyti gyvai, savo akimis. Visa širdimi pritariu šio plenero vienos iš pagrindinių organizatorių Giedrės Tartėnienės išsakytai minčiai, jog visą tą plenero pasiruošimo bei kūrybos procesą reikėtų nuo pat pirmos sekundės įamžinti. Tikrai būtų labai įdomu pamatyti. Telieka viltis ir palinkėti, kad floristikos plenerai Vievyje taptų tradicija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs
Mieli Elektrėnų savivaldybės gyventojai! 

Aktualijos

Grožis akims bei atgaiva sielai –floristikos plenere „Matoma nematoma“
Oninės Vievyje – šventė, subūrusi bendruomenę
Ant marių krantelių statys daug namelių
90 METŲ DAR VISUS METUS BUS:LEOKADIJOS PRUSKIENĖS GYVENIMO KELIU

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Medalis iš Šiaurės Makedonijos - į Elektrėnus
Vievyje liepos 19 d. pažymėta tarptautinė šachmatų diena
Pristatome Jums 10 svarbiausių darbų Seimo pavasario sesijoje
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38
Europos pulsas nr.37

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38
Panevėžyje kyla moderni Infekcinių ligų klinika: pokytis, kurio laukė visas regionas