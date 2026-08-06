Oninės – vasaros brandos ir derliaus laukimo šventė

Šventės tradicija – pasveikinti Onas, Onytes ir Onutes
Virginija Jacinavičiūtė
Po įtemptų Drakonų valčių čempionato kovų šventinis šurmulys persikėlė į Vievio laisvalaikio ir pramogų aikštę, kur liepos 25-ąją vyko tradicinė Oninių šventė.
Vakaro programą pradėjo vietinis atlikėjas Jonas Stelmokas. Vėliau žiūrovus džiugino linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“ – žaliais drabužiais pasipuošusios šokėjos scenoje bangavo tarsi gyva žalioji vilnis.
Į šventę susirinko gausus būrys vieviečių ir miesto svečių. Žmonės užpildė ne tik aikštę, bet ir šalia esantį kalnelį link mokyklos, iš kurio taip pat stebėjo koncertus.
Svarbiausia vakaro tradicija – Onų pagerbimas. Šventės metu visas Onas, Onutes ir Onytes sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius bei Vievio seniūnė Kristina Vitartė.
„Oninės – vasaros brandos, derliaus laukimo ir bendrystės šventė. Šventė vardan Onučių, Onų ir Onyčių. Visus sveikinu, ypač savo mamą Oną. Tegu jūsų sveikata būna stipri, o šalia visada būna geri ir mylintys žmonės“, – linkėjo G. Ratkevičius.
Seniūnė K. Vitartė, sveikindama varduvininkes, džiaugėsi turininga diena Vievyje, kurią lydėjo puikus vasariškas oras. Ji priminė, kad tądien mieste vyko ir floristikos pleneras „Tebūna matoma“, kurį organizavo Vievyje veikiančių fitodirbtuvių savininkė Giedrė Tartėnienė. Plenero dalyvių sukurtomis žolynų kompozicijomis buvo papuošta Vievio Šv. Onos bažnyčia.
Kiekvienai Onai įteiktas vainikas iš rugių bei rėmėjų dovanos. Varduvininkės taip pat vaišintos juoda rugine duona, kurią iškilmingai supjaustė ir susirinkusiesiems dalijo Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė kartu su tautiniais drabužiais pasipuošusiomis savanorėmis.
Šventinę nuotaiką tęsė Dainoto Varno ir Jeronimo Miliaus koncertai. Vakaro kulminacija tapo grupių „Karaliai“ ir „Rondo“ pasirodymai, o Oninių šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai.