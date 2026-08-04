Elektrėnų plaukikai iš Lietuvos amžiaus grupių pirmenybių grįžo su gausiu medalių derliumi

Liepos 15–17 dienomis Kaune, naujajame Panemunės baseine, vyko Lietuvos amžiaus grupių plaukimo pirmenybės, kuriose puikiai pasirodė Elektrėnų savivaldybės sporto centro plaukikai. Elektrėnams atstovavo šeši sportininkai, kurie iškovojo gausų medalių derlių, pagerino asmeninius rezultatus ir pasiekė reikšmingų sportinių laimėjimų.
Intensyvus pasirengimas Lietuvos regionų rinktinių stovyklose visą birželio mėnesį ir dalį liepos davė puikių rezultatų. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė Glorija Korsakaitė, iškovojusi du aukso ir vieną sidabro medalį, o „Open“ grupėje papildžiusi savo laimėjimų kraitį dar trimis bronzos medaliais.
Ugnė Vinickaitė pelnė vieną sidabro ir tris bronzos medalius, Jelyzavieta Hovorkova – aukso, sidabro ir bronzos medalius, Titas Janavičius – aukso, sidabro ir du bronzos medalius, Nedas Janavičius – aukso bei du bronzos medalius, o Germantas Petrauskas iškovojo tris bronzos medalius.
Visi Elektrėnų komandos sportininkai pagerino savo asmeninius rezultatus, o du pasiekimai buvo ypač reikšmingi. Titas Janavičius 200 metrų laisvuoju stiliumi distanciją įveikė per 1 min. 54,31 sek. ir įvykdė kandidato į sporto meistrus normatyvą. Germantas Petrauskas 50 metrų plaukimo nugara rungtyje finišavo per 28,96 sek. ir tapo Lietuvos iki 13 metų rekordininku.
Elektrėnų savivaldybės sporto centras nuoširdžiai dėkoja Lietuvos regionų rinktinių stovyklų treneriams Eugenijui Rakitiniui, Pauliui Mališauskui ir Raimondui Gincui už profesionalų darbą ruošiant sportininkus, taip pat Elektrėnų savivaldybės sporto centro plaukimo treneriams Jolantai Dulevičienei ir Raimondui Gincui už kasdienį darbą, atsidavimą ir jaunųjų plaukikų ugdymą.
Puikūs rezultatai Lietuvos čempionate dar kartą patvirtina, kad kryptingas darbas, profesionalus trenerių indėlis ir sportininkų atkaklumas leidžia Elektrėnų plaukikams sėkmingai konkuruoti su stipriausiais šalies sportininkais. Sveikiname visą komandą su pasiekimais ir linkime naujų pergalių ateities varžybose!
ESSC informacija