Lietuvos galia – po tuo pačiu dangumi

Seminaras Lietuvos Prezidentūroje
Ketvirtą kartą Prezidentūros vykdomas projektas „Lietuvos galia“. Projektu siekiama didinti pilietinę galią, motyvuoti ir telkti aktyvius gerovės kūrėjus, burti jų bendruomenę, stiprinti vieniems kitų balsą, palaikymą, auginti bendruomeniškumo kultūrą ir skatinti savanorystę. Spalio 29 d. Prezidentūroje vyko renginys „Komunikacijos svarba bendruomenės stiprinimui“, į kurį buvo pakviestos ir į antrą etapą patekusios dvi bendruomenės iš Elektrėnų – asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, iniciatyvai Teisinga Lietuva pateikusi projektą „Po tuo pačiu dangumi“ ir lopšelis/darželis „Drugelis“, iniciatyvai Inovatyvi Lietuva pateikęs projektą „Žibintų istorijos“. Renginyje Prezidentas Gitanas Nausėda padėkojo už bendruomenių kasdienį darbą telkiant žmones ir įgyvendinant prasmingas idėjas. „Noriu padėkoti jums už tai, kad rūpinatės savo Tėvyne, savo kraštu. Niekas geriau nesuvienija žmonių nei kilnūs tikslai ir prasminga veikla. Dėkoju, kad kuriate bendrus projektus, norėdami, kad jūsų kraštas būtų gražesnis, kad santykis su kaimynais, artimaisiais būtų harmoningesnis, o Lietuva žalesnė ir inovatyvesnė“, – sakė šalies vadovas.
Renginio metu dalyviai dalijosi patirtimi, kaip komunikacija padeda stiprinti ryšį su bendruomene, įtraukti įvairias visuomenės grupes ir auginti pasitikėjimą.
Seminare geraisiais pavyzdžiais dalijosi Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje prezidentas Bronius Einars, iniciatyvos „Namų mama“ įkūrėja ir vadovė Giedrė Juškienė, Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenės pirmininkas Laurynas Čėsna, Lietuvos „Carito“ komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė, strateginės komunikacijos konsultantė Živilė Navickaitė ir kunigas Algirdas Toliatas.
Mums, asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“, šis renginys buvo ypatingas priminimas, kad komunikacija – tai ne tik žodžiai. Tai tiltas tarp žmonių, kuris leidžia kurti pasitikėjimą, dalintis idėjomis ir auginti tarpusavio ryšius. Tik klausydamiesi, kalbėdamiesi ir veikdami kartu galime stiprinti bendruomenę, o savanorystė tampa ta jėga, kuri keičia pasaulį mažais, bet labai prasmingais žingsniais.
Džiaugiamės, kad mūsų asociacijos iniciatyva Teisinga Lietuva „Po tuo pačiu dangum“ buvo įvertinta ir pateko į antrąjį vertinimo turą! Už iniciatyvą ir savanorių telkimą tariame nuoširdžiai ačiū vadovei Birutei Grybauskienei.
Susitikime kun. A. Toliatas kalbėjo apie tai, kaip bendravimas gali pakeisti pasaulį. Tokie susitikimai įkvepia tikėti bendrystės galia ir savanorystės nauda.
Baigiamasis renginys ir apdovanojimai vyks lapkričio 29 dieną.
Asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“
savanorė Viktorija Juknevičienė