Netradicinio ugdymo diena „Nešė lietuvišką žodį“ Kietaviškių progimnazijoje

Netradicinio ugdymo diena „Nešė lietuvišką žodį“ Kietaviškių progimnazijoje

Kovo 26-ąją Kietaviškių progimnazijos 5–8 klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienos veiklose „Nešė lietuvišką žodį“. Ši diena skirta prisiminti ir įprasminti knygnešių veiklą – drąsių žmonių, kurie rizikuo­dami laisve ir gyvybe saugojo lietuvišką žodį, knygas ir tautinę ­savimonę. Taip pat paminėta Vaikų knygos diena ir pristatyta integruota literatūrinė-meninė kompozicija, skirta žymaus Lietuvos knygnešio Jurgio Bielinio 180-osioms gimimo metinėms.


Mokiniai visą dieną keliavo knygnešių takais, kūrė, tyrinėjo ir diskutavo. Penktokai pradėjo veikla „Suraskime knygos informaciją“, kurioje bibliotekininkė Daiva Ivanavičienė padėjo atrasti, kaip knyga slepia žinias ir istorijas. Kita penktokų grupė kūrė akrostichus – eilėraščius, kuriuose kiekviena raidė tampa lietuviško žodžio nešėja. Šią kūrybinę užduotį vedė mokytojos Aušra Taparauskienė ir Gražina Žalienė. Šeštokai dalyvavo edukacinėje programoje „Knygnešys Motiejus Grybauskas“, kurią vedė mokytoja Jolita Kazareva. Vėliau jie patys tapo tyrėjais – mokėsi surasti knygos informaciją ir kūrė akrostichus. Septintokai ir aštuntokai leidosi į simbolinę kelionę „Knygnešių keliais“, vadovaujami mokytojų Laimutės Pluščauskienės, Inos Žigutienės, Linos Vrubliauskienės ir Antano Valiūno. Jie rašė dailyraštį „Laiškas knygnešiui“, tarsi siųsdami padėką tiems, kurie išsaugojo lietuvišką žodį. Visų klasių mokiniai kūrybiškai užbaigė dieną veikla „Knygos viršelis“ – kiekvienas sukūrė savo knygos viršelį, atspindintį laisvės, kalbos ir drąsos idėjas. Dienos kulminacija – bendras renginys „Nešė lietuvišką žodį“, vykęs metodiniame centre. Jį rengė ir organizavo muzikos ir etninės kultūros moky­toja Gražina Žalienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Kazareva, bibliotekininkė Daiva Ivanavičienė bei mokiniai: penktokai Augustė Pulauskaitė, Laurynas Daugėla, Viltė Baranauskaitė; septintokai Deimantas Mikalajū­nas, Luka Lepševičiūtė, Aneta Tomkūnaitė, Emilė Makūnaitė; aštuntokė Austėja Seliutaitė. Renginio metu pristatyta integruota literatūrinė-meninė kompozicija, skirta Jurgio Bielinio 180-osioms gimimo metinėms. Ji skatino susimąstyti, ką reiškia būti lietuviško žodžio saugotoju šiandien.


Ši netradicinė diena ne tik praturtino mokinių žinias apie knygnešystės laikus, bet ir sustiprino jų ryšį su gimtąja kalba, primindama, kad lietuviškas žodis tebėra gyvas – nešamas širdyse, kūryboje ir kasdieniuose darbuose.

Jolita Kazareva, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Gražina Žalienė, muzikos, etninės kultūros mokytoja
Kietaviškių progimnazija

Netradicinio ugdymo diena „Nešė lietuvišką žodį“ Kietaviškių progimnazijoje
