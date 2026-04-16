Prasminga patirties mainų išvyka Prienuose: bendradarbiavimo vertė ugdymo kokybei

2026 m. kovo 31 d. Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai dalyvavo prasmingoje ir įkvepiančioje išvykoje į Prienus. Vizitą organizavo Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“, telkiantis savivaldybės ugdymo įstaigas bendroms veikloms, profesiniam dialogui ir patirties mainams.
Vizito metu lankytasi Prienų lopšeliuose-darželiuose „Saulutė“ ir „Gintarėlis“, kur vyko metodinė diena „Patirtinis ugdymas(is) ir mokymas(is) per asmeninę patirtį“. Renginio metu pedagogai stebėjo atviras ugdomąsias veiklas, susipažino su ugdymo(si) erdvėmis, praktiniais metodais bei vaikų įsi­traukimą skatinančiais sprendimais.
Stebėtos veiklos atskleidė, kaip svarbu sudaryti sąlygas vaikui­ mokytis per asmeninę patirtį – tyrinėjant, bandant, klystant ir at­randant. Tokios patirtys skatina vai­kų smalsumą, kūrybiškumą, savarankiškumą ir gilesnį mokymąsi.
Ne mažiau svarbi šios išvykos dalis – bendradarbiavimas. Tokie­ susitikimai kuria erdvę atviram dialogui tarp skirtingų savivaldy­bių pedagogų ir vadovų, leidžia palyginti ugdymo organizavimo praktikas, įvertinti savo stipriąsias puses bei atrasti naujų idėjų. Dalijimasis patirtimi padeda ne tik spręsti kasdienius iššūkius, bet ir skatina profesinį augimą.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas šiandien tampa viena svarbiausių kokybiško ugdymo prielaidų. Skirtingų įstaigų bendruomenės, dalindamosi patirtimi, kuria stipresnį profesinį tinklą, leidžiantį greičiau reaguo­ti į pokyčius, diegti inovacijas ir užtikrinti geresnius ugdymo(si) rezultatus. Tai prisideda prie vienodesnės ugdymo kokybės skirtingose savivaldybėse ir kuria didesnę vertę vaikui.
Svarbus ir tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo aspektas. Skirtingos savivaldybės dažnai susiduria su panašiais iššūkiais, tačiau sprendimai gali skirtis. Tokie susitikimai leidžia perimti gerąją patirtį, išvengti klaidų ir efektyviau organizuoti ugdymo procesus. Tai – ne tik profesinis tobulėjimas, bet ir ilgalaikė investicija į kokybišką švietimą.
Vizitas Prienuose dar kartą pa­tvirtino, kad atvirumas, bendrystė ir dalijimasis patirtimi yra vienas svarbiausių šiuolaikinio ugdymo pagrindų. Tokios iniciatyvos stip­rina bendruomeniškumą, įkvepia pokyčiams ir skatina kurti dar vaikui palankesnę, kūrybiškesnę ir įtraukesnę ugdymo aplinką.

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Jurgita Grisiūnienė

