Nesaugus takas Elektrėnuose: gyventojai patyrė traumas, seniūnas ramina

Eivilė Rybnikovaitė
Pasivaikščiojimai Elektrėnų marių pakrante dažnam miestelėnui yra kasdienis malonumas, kadangi tai vieta, kur galima pasimėgauti gražiu marių vaizdu, pasivaikščioti su šeima ar pasportuoti. Tačiau pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad net ir tokiose erdvėse tyko pavojai ir yra vienas žingsnis iki nelaimės.
Pasivaikščiojimas baigėsi Skubios pagalbos skyriuje
Savaitgalį, atvykę prie Elektrėnų marių, Eugenijus su žmona pradėjo dieną pasivaikščiojimu gyventojų pamėgtu takeliu, esančiu P. Noreikos gatvėje. Jie nesitikėjo, kad laisvadienį teks užbaigti Skubios pagalbos skyriuje. Eugenijaus žmona, besigrožėdama Elektrėnų marių vaizdais, nė nepastebėjo, kad takelyje yra skylė ir įmynė į ją su koja. Pašnekovas tikina, kad ant takelio jokių ženklų apie konstrukcijos lūžius nebuvo. Laimei, šįkart sunkesnių pasekmių pavyko išvengti – kojos lūžio nėra, tačiau Eugenijaus žmonai keletą dienų teko gydytis elastiniu bintu ir tepalais.
Būta ir daugiau incidentų
Pasirodo, jog tai nėra pirmas incidentas šioje vietoje. Elektrėniškė Gražina, išėjusi su anūkais pasivaikščioti tuo pačiu taku, patyrė kur kas rimtesnius sužalojimus. Lūžus konstrukcijai, moters koja susmigo. Ji, neišlaikiusi pusiausvyros, krito. Moteris ne tik nubrozdino koją bei ranką, bet ir išsinarino rankos pirštą.
Pastarosios situacijos kelia gyventojų pasipiktinimą, nes tokie atvejai, deja, rodo prastą takelio priežiūrą bei nepakankamą saugumo užtikrinimą.
Seniūno pozicija
Pakalbinus Elektrėnų seniūną Antaną Šalkauską, jis patikino, kad takas šiuo metu yra sutvarkytas ir juo vaikščioti yra saugu. Taip pat seniūnas pabrėžė, kad šis takas yra Elektrėnų Ūkio plėtros skyriaus projektas, todėl plačiau pakomentuoti apie šią konstrukciją negalintis. A. Šalkauskas dar kartelį pabrėžė, kad visi pažeidimai ir nesaugios vietos take yra likviduotos.
Klausimas dėl saugumo išlieka
Nors seniūnija patikino, kad šiuo metu takas yra saugus, tačiau gyventojų patirtys kelia klausimų, ar Elektrėnuose esančios viešosios erdvės prižiūrimos pakankamai atsakingai. Miestiečiai tikisi, kad ateityje panašių nelaimių pavyks išvengti, o bet kokie pažeidimai tako konstrukcijoje bus pažymimi bei sutvarkomi nedelsiant.