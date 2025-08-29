2025 m. rugsėjo 12 d. 12:00 val. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyks renginys „Atėjome ir einame“ ir LKRS almanacho „Apglėbkime žemę širdimi ir žodžiais“ pristatymas. Kūrybines gelmes atvers kūrėjai ir kviestiniai svečiai. Renginio metu pasigėrėsime kūrėjų paroda, pasiklausysime muzikinių kolektyvų pasirodymų.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
Organizatoriai: LKRS, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka.
Rėmėjai: org. „Mes esame“ ir savaitraštis „Elektrėnų kronika“
„Atėjome ir einame“
