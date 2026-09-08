Elektrėnų parapijos atlaiduose – trigubi jubiliejai

Elektrėnų parapijos atlaiduose – trigubi jubiliejai

Procesija – įspūdinga atlaidų dalis, simbolizuojanti keliaujančią Dievo tautą (bažnyčią), viešą tikėjimo išpažinimą ir bendruomeniškumą

 

Julija Kirkilienė

Nors Elektrėnuose Švč. Mer­gelės Marijos Kankinių Ka­ra­lienės bažnyčia stovi jau 30 metų ir kiekvienais metais rugpjūčio pabaigoje vyksta tituliniai atlaidai, bet parapijos žmonės atlaidams reikšmės teikia per mažai. Pagal Katekizmą, atlaidai panaikina jau atleistų nuodėmių laikinąsias bausmes, arba natūralias jų pasekmes, bet Elektrėnų parapijos žmonės panaikinimo gauti neskuba – atlaidai maldininkų gausa nepasižymi. Šiemet atlaidai triskart jubiliejiniai. Kartu paminėtas Kaišiadorių Vyskupijos šimtmetis ir 30 metų nuo pirmųjų šv. Mišių Elektrėnų šventovėje, o iškilmingas šv. Mišias aukojęs kun. Rolandas Bičkauskas švenčia kunigystės trisdešimtmetį. Tada, 1996 metų liepos 28 dieną, prieš tris mėnesius kunigystės šventinimus priėmęs Ro­landas tarnavo Elektrėnų parapijos vikaru ir kartu su apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje arkivyskupu Justu Mulor Garcia ir klebonu Jonu Sabaliausku aukojo pirmąsias šv. Mišias Elektrėnuose Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. Dabar kun. teol. mgr. R. Bičkauskas, tarnaujantis Kaišiadorių vyskupijos generalvikaru ir Žiežmarių parapijos klebonu, Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios atlaiduose aukojo jubiliejines šv. Mišias ir kartu prisiminė savo kunigystės 30 metų jubiliejų.


Pamokslo metu kunigas maldininkams išaiškino tos dienos skaitinį iš Evangelijos apie apaštalo Petro išpažinimą, kad Jėzus yra Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus ir šv. Marijos – nematomos tarnaitės – vietą Evangelijoje.
Pasibaigus iškilmingoms šv. Mi­šioms ir Eucharistinei procesijai, po maldininkų palaiminimo, iškilmingai Jubiliejiniais Kaišiadorių Vyskupijos medaliais ir padėkomis „Už asmeninį indėlį į Vyskupijos gyvenimą ir Krikščioniško tikėji­mo liudijimą“ apdovanoti parapijiečiai: Juozas Apanavičius, Danutė Armonienė, Aldona Akelienė, Rimas Matakas, Danutė Sabonienė, Kęstutis Stepanavičius, Algimantas Vaiciukevičius ir buvęs Elektrė­nų seniūnas Antanas Šalkauskas. Seniūnui taip pat buvo įteiktas Ukrainos miesto Žovkva įsteigtas medalis „Už paramą Ukrainai“. Atlaidų iškilmingose šv. Mišiose giedojo jungtinis Elektrėnų parapijos choras „Salve“, Žiežmarių, Širvintų, Žaslių ir Paparčių parapijų mišrūs chorai. Choristams pritarė pučiamųjų „Brass kvintetas“, vargonavo Širvintų ir Žaslių kultūros centro Paparčių padalinio choro ­vadovas Dailius Kavalevskis.

Straipsnio autorės ir parapijos nuotr.

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