„Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas.Vaikų chorų balsai – Elektrėnų savivaldybės seniūnijose

Dainuoja Vievio meno mokyklos jaunučiai
Vievio kultūros centras sėkmingai įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą bei UAB „Malsena plius“ ir UAB „Usva“ remiamą projektą „Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas“.
Devynis mėnesius Vievyje vykę renginiai buvo skirti chorinio judėjimo puoselėjimui, chorinės muzikos populiarinimui ir sklaidai. Vyko reprezentacinio vaikų choro – mergaičių choro „Liepaitės“ – koncertas, popietė „Susipažinkime – kompozitorius“, skirta Leonido Abario chorinei kūrybai, vieviečiams koncertavo vaikų ir jaunimo chorai iš Latvijos, Lenkijos, Švedijos. Ir, be abejo, didžiausi gegužės mėnesį vykę projekto renginiai – chorų konkursas ir „Mažąja dainų švente“ tituluojamas jungtinio choro koncertas. Įsimintiniausias festivalio akimirkas įamžino fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ dalyviai. Šio konkurso laureatų darbai visą vasarą buvo eksponuojami parodoje Vievio kultūros centre.
Finaliniame projekto etape – chorų koncertai seniūnijose.
Kietaviškėse nuskambėjo įkvepiantis Ukrainos centro chorų koncertas
Spalio 23 dieną Kietaviškių kultūros namuose vyko šiltas ir jaukus festivalio-konkurso „Mūsų dainose“ chorinės muzikos koncertas, kurio dalyviai – VDU Ukrainos centro vaikų vokalo studija „Mriya“, kuriai vadovauja Oleksandra Vasiliauskė, bei moterų choras „Nadiya“, vadovaujamas Nadijos Adamčuk. Atlikėjai pristatė įvairią chorinės muzikos programą: skambėjo tiek švelnios, jautrios, tiek energijos kupinos kompozicijos, tarp jų – ukrainiečių liaudies dainos bei Ukrainos kompozitorių kūriniai. Į renginį susirinkę žiūrovai turėjo progą pasimėgauti įkvėpiančiomis dainomis, pripildžiusiomis salę bendrystės ir nuoširdžių emocijų. Buvo įdomu išgirsti kolektyvų vadovių pasakojimą, kaip Vilniuje susikūrė šie Ukrainos centro chorai ir kaip jie prisijungė prie bendros Lietuvos chorinės veiklos.
Renginys ne tik subūrė chorinės muzikos mylėtojus, bet ir sustiprino kultūrinį bendradarbiavimą bei tarpusavio ryšį tarp vietos bendruomenės ir Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių. Koncertas sušildė žiūrovų širdis ir priminė, kad muzika turi ypatingą galią vienyti žmones.
Aurelija Molienė,
renginių organizatorė
Vievio meno mokyklos jaunučių choro koncertas – dovana Kazokiškių seniūnijai
Jaukų ir žaismingą koncertą Kazokiškių seniūnijoje lapkričio 14-ąją surengė Vievio meno mokyklos jaunučių choras. Pilnutėlėje salėje skambėjo L. Abario, Z. Bružaitės, V. Striaupaitės-Beinarienės, Vyt. Šeinausko, kitų Lietuvos kompozitorių choriniai kūriniai, akompanuojant koncertmeisterei Eglei Vosyliūtei ir mokytojui Rolandui Butkevičiui. Choro vadovė ir dirigentė Živilė Keblikaitė-Butkevičienė pasakojo apie vaikų chorinio dainavimo specifiką, apie choro istoriją ir planus, apie mažųjų įsitraukimą į Vievio chorinį gyvenimą. Koncertą papuošė jaunųjų solisčių Faustos Liuolytės, Liepos Okunevičiūtės, Radvilės Bukšnaitytės, Akvilės Vasiliauskaitės bei vokalinio ansamblio (mokyt. Natalja Krauter) atliekamos dainos.
Projekto įgyvendintojas – Vievio kultūros centro kolektyvas – dėkoja Kietaviškių seniūnei Jurgitai Matkevičienei, renginių organizatorei Rūtai Vaičekonytei-Chveduk, Kazokiškių seniūnui Arvydui Vyšniauskui, renginių organizatorėms Vaidai Belickienei ir Daivai Pileckienei už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą: bendruomenės būrimą kultūrinei veiklai ir nuoširdų svečių priėmimą.
Dėkojame visiems projekte dalyvavusiems chorams, jų vadovams, finansuotojams ir rėmėjams ir, be abejo, gausiai publikai – chorinės muzikos gerbėjai.
Iki dainingų susitikimų 2026-ųjų festivalyje-konkurse „Mūsų dainose“!
Audronė Stepankevičiūtė,
projekto „Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas“ vadovė