„Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas.Vaikų chorų balsai – Elektrėnų savivaldybės seniūnijose

„Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas.Vaikų chorų balsai – Elektrėnų savivaldybės seniūnijose

Dainuoja Vievio meno mokyklos jaunučiai

 

Vievio kultūros centras sėkmingai įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą bei UAB „Malsena plius“ ir UAB „Usva“ remiamą projektą „Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas“.
Devynis mėnesius Vievyje­ vykę renginiai buvo skirti chorinio judėjimo puoselėjimui, chorinės muzikos populiarinimui ir sklaidai. Vyko reprezentacinio vaikų choro – mergaičių choro „Liepaitės“ – koncertas, popietė „Susipažinkime – kompozitorius“, skirta Leonido Abario chorinei kūrybai, vieviečiams koncertavo vaikų ir jaunimo chorai iš Latvijos, Lenkijos, Švedijos. Ir, be abejo, didžiausi gegužės mėnesį vykę projekto renginiai – chorų konkursas ir „Mažąja dainų švente“ tituluo­jamas jungtinio choro koncertas. Įsimintiniausias festivalio akimirkas įamžino fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ dalyviai. Šio konkurso laureatų darbai visą vasarą buvo eksponuojami parodoje Vievio kultūros centre.
Finaliniame projekto etape – chorų koncertai seniūnijose.

Dainuoja VDU Ukrainos centro vaikų vokalo studija „Mriya“

Kietaviškėse nuskambėjo įkvepiantis Ukrainos centro chorų koncertas
Spalio 23 dieną Kietaviškių kul­tūros namuose vyko šiltas ir jaukus festivalio-konkurso „Mūsų dainose“ chorinės muzikos koncertas, kurio dalyviai – VDU Ukrainos centro vaikų vokalo studija „Mriya“, kuriai vadovauja Oleksandra Vasiliauskė, bei moterų choras „Nadiya“, vadovaujamas Nadijos Adamčuk. Atlikėjai pristatė įvairią chorinės muzikos programą: skambėjo tiek švelnios, jautrios, tiek energijos kupinos kompozicijos, tarp jų – ukrainiečių liaudies dainos bei Ukrainos kompozitorių kūriniai. Į renginį susirinkę žiūrovai turėjo progą pasimėgauti įkvėpiančiomis dainomis, pripildžiusiomis salę bendrystės ir nuoširdžių emocijų. Buvo įdomu išgirsti kolektyvų vadovių pasakojimą, kaip Vilniuje susikūrė šie Ukrainos centro chorai ir kaip jie prisijungė prie bendros Lietuvos chorinės veiklos.
Renginys ne tik subūrė chorinės muzikos mylėtojus, bet ir sustip­rino kultūrinį bendradarbiavimą bei tarpusavio ryšį tarp vietos bendruomenės ir Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių. Koncertas sušildė žiūrovų širdis ir priminė, kad muzika turi ypatingą galią vienyti žmones.

Aurelija Molienė,
renginių organizatorė

 

Vievio meno mokyklos jaunučių choro koncertas – dovana Kazokiškių seniūnijai
Jaukų ir žaismingą koncertą Kazokiškių seniūnijoje lapkričio 14-ąją surengė Vievio meno mokyklos jaunučių choras. Pilnutėlėje salėje skambėjo L. Abario, Z. Bružaitės, V. Striaupaitės-Beinarienės, Vyt. ­Šeinausko, kitų Lietuvos kompozitorių choriniai kūriniai, akompanuojant koncertmeisterei Eglei Vosyliūtei ir mokytojui Rolandui Butkevičiui. Choro vadovė ir dirigentė Živilė Keblikaitė-Butkevičienė pasakojo apie vaikų chorinio dainavimo specifiką, apie choro istoriją ir planus, apie mažųjų įsitraukimą į Vievio chorinį gyvenimą. Koncertą papuošė jaunųjų solisčių Faustos Liuolytės, Liepos Okunevičiūtės, Radvilės Bukšnaitytės, Akvilės Vasiliauskaitės bei vokalinio ansamblio (mokyt. Natalja Krauter) atliekamos dainos.
Projekto įgyvendintojas – Vievio kultūros centro kolektyvas – dėkoja Kietaviškių seniūnei Jurgitai Mat­kevičienei, renginių or­ganizatorei Rūtai Vaičekonytei-Chveduk, Kazokiškių seniūnui Arvydui Vyšniauskui, renginių organizatorėms Vaidai Belickienei ir Daivai Pileckienei už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą:­ bendruomenės būrimą kultūrinei veiklai ir nuoširdų svečių priėmimą.
Dėkojame visiems projekte dalyvavusiems chorams, jų vadovams, finansuotojams ir rėmėjams ir, be abejo, gausiai publikai – chorinės muzikos gerbėjai.
Iki dainingų susitikimų 2026-ųjų festivalyje-konkurse „Mūsų ­dainose“!

Audronė Stepankevičiūtė,
projekto „Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas“ vadovė

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas.Vaikų chorų balsai – Elektrėnų savivaldybės seniūnijose
„VIEVIO DŽIAZO KLAVIŠAI 2025“: UŽBURIANTIS FESTIVALIO STARTAS
Skaitymo ir rašymo galia: krašto poetų žodis Elektrėnų jaunimui
Ancius M. Murray knygos „Nepaprasta Džono ir Adelės kelionė“ pristatymas Kazokiškėse

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Didžiuojamės Elektrėnais!
Rygoje iškovoti du bronzos medaliai
Elektrėnai suvienijo šalies buriuotojus: mieste įvyko didžiausias metų forumas
Grupė Lietuvaičiai 12.04 Elektrėnų kultūtos centre

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44