„Maisto banko" akcija

„Maisto banko“ akcija

Kovo 16–27 dienomis Elek­trėnų „Versmės“ gimnazijos ben­druomenė aktyviai įsitraukė į „Maisto banko“ organizuotą mais­to rinkimo akciją. Ši inicia­tyva kvietė visus nelikti abejingiems ir prisidėti prie kilnaus tikslo – dalintis su tais, kuriems pagalba šiandien yra labai ­reikalinga.
Akcijos metu bendruomenės nariai aukojo ilgo galiojimo maisto produktus. Surinkta parama buvo perduota „Maisto banko“ Elektrėnų skyriui, kuris rūpinasi jos paskirstymu tiems, kam jos labiausiai reikia.
Akcijos šūkis – „Pasirašyk geriems darbams!“ – skatino ne tik aukoti, bet ir sąmoningai rinktis gerumą kasdienybėje. Ši iniciatyva dar kartą priminė, kad net ir nedidelis geras darbas gali turėti didelę prasmę bei sukurti reikšmingą pokytį kito žmogaus gyvenime.
Nuoširdžiai dėkojame visiems gimnazijos bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie šios ­gražios ir prasmingos akcijos.

Aušra Gaučienė,
socialinė pedagogė

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Žiniasklaidos dėmesio centre – Elektrėnai ir Kazokiškių sąvartynas
Startuoja ypatingas projektas: kvies atkreipti dėmesį į šalia esančius vyrus
„Maisto banko“ akcija
Klientų dieną – naujo centro atidarymas Elektrėnuose

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų „Energija“ 27 kartą tapo Lietuvos čempione
Sėkmingi čiuožėjų pasirodymai tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Sun City Cup 2026“
Vievyje – šaškių turnyras
Elektrėnų „Žaibas“ – Europos iššūkio taurės vicečempionas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44