„Maisto banko“ akcija

Kovo 16–27 dienomis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į „Maisto banko“ organizuotą maisto rinkimo akciją. Ši iniciatyva kvietė visus nelikti abejingiems ir prisidėti prie kilnaus tikslo – dalintis su tais, kuriems pagalba šiandien yra labai reikalinga.
Akcijos metu bendruomenės nariai aukojo ilgo galiojimo maisto produktus. Surinkta parama buvo perduota „Maisto banko“ Elektrėnų skyriui, kuris rūpinasi jos paskirstymu tiems, kam jos labiausiai reikia.
Akcijos šūkis – „Pasirašyk geriems darbams!“ – skatino ne tik aukoti, bet ir sąmoningai rinktis gerumą kasdienybėje. Ši iniciatyva dar kartą priminė, kad net ir nedidelis geras darbas gali turėti didelę prasmę bei sukurti reikšmingą pokytį kito žmogaus gyvenime.
Nuoširdžiai dėkojame visiems gimnazijos bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie šios gražios ir prasmingos akcijos.
Aušra Gaučienė,
socialinė pedagogė