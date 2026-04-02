Klientų dieną – naujo centro atidarymas Elektrėnuose

Klientų aptarnavimo centro vadovė Simona Mikšienė bei darbuotojos Neringa Išoraitė, Rasa Navionienė (klientus aptarnauja Vievyje), Janė Česnienė, Irena Vareikienė
Virginija Jacinavičiūtė
Kovo 19 d., kai kalendoriuje minima Klientų diena, Elektrėnų komunalinio ūkio pastate iškilmingai atidarytas klientų aptarnavimo centras.
Žaliais balionais papuoštose pastato prieigose atidarymo juostelę perkirpo EKŪ direktorė Greta Sinkevičienė, valdybos pirmininkas Vaidotas Balynas, meras Gediminas Ratkevičius, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko. Atidarymo akimirką stebėjo gausus būrys Elektrėnų komunalinio ūkio darbuotojų, savivaldybės administracijos atstovų bei ilgametis gen. direktorius Ričardas Leckas…
Kaip sakė direktorė, atnaujinant erdvę didelis dėmesys skirtas aplinkai, kurioje klientai jaustųsi patogiai, o visi procesai būtų aiškūs ir efektyvūs.
Po renovacijos pastato erdvės iš esmės pasikeitė. Nusenusios patalpos tapo jaukiomis, šviesiomis, estetiškomis, funkcionaliomis, skoningai augalais ir paveikslais dekoruotomis erdvėmis.
Klientų aptarnavimo centro sienas puošia EKŪ darbuotojo, fotografo Tomo Maleckio nuotraukos, kuriose užfiksuoti įvairūs savivaldybės gamtos, architektūros ir net EKŪ eksploatuojamų pastatų vaizdai. Kaip sakė G. Sinkevičienė, kiekvienas nuotraukose ras savo mėgstamą krašto kampelį.
Meras kalbėjo, jog daryti pokyčius nėra lengva. „Kartais sunku priversti save ir kitus patikėti, kad galima ir geriau. Tai pasitaiko visose darbovietėse, todėl labai vertinu tą pokytį, kuris vyksta Elektrėnų komunaliniame ūkyje. Matome, kaip čia gražu ir jauku. Neabejojame, kad tai smarkiai pasitarnaus mūsų gyventojų aptarnavimo kokybei, kadangi žmonių norai, įgeidžiai, poreikiai auga. Ir ne žmonėms reikia prisitaikyti prie paslaugų tiekėjų, o tiekėjams – prie žmonių. Šis aptarnavimo centras rodo puikų pavyzdį. Tai puikus pavyzdys visoms klientus aptarnaujančioms įstaigoms, kaip galima gražiai ir maloniai aptarnauti žmones“, – kalbėjo meras ir pridūrė, jog pradžioje gali būti iššūkių, bet neabejoja, kad EKŪ kolektyvas su jais susitvarkys.
Savivaldybės administracija padovanojo bendrovei dovaną, kurios dar nebuvo naujose erdvėse – sieninį laikrodį, simbolizuojantį, kad klientai turi būti aptarnaujami laiku.
Direktorė Greta Sinkevičienė dėkojo visai darbščiai ir atsakingai bendrovės komandai, prisidėjusiai prie centro atidarymo, bei pristatė darbuotojus, kurie aptarnaus klientus. Tai centro vadovė Simona Mikšienė bei darbuotojos Irena Vareikienė, Neringa Išoraitė, Janė Česnienė.
„Šiame technologijų pasaulyje darbuotojai klientams suteiks ne tik paslaugas, bet ir žmogiškos šilumos“, – kalbėjo direktorė.
O erdvei šilumos suteiks T. Maleckio darbai, kuriuose meniškai užfiksuoti gražiausi savivaldybės objektai. „Kam talentų ieškoti svetur, jei jų yra šalia mūsų“, – sakė G. Sinkevičienė, įteikdama padėkos dovanėlę fotografui, turinčiam laiko ir įkvėpimo fiksuoti tai, kas palieka įspūdį.