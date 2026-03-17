Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Elektrėnuose: Laisvė turi savo balsą

Aikštę trispalvėmis užpildė Kaišiadorių modernaus šokio studijos „Vizijos“ šokėjai
Julija Kirkilienė
Švenčiant 36-ąsias Nepriklausomybės metines, visose šventės vietose kartojami buvo žodžiai apie Dievo dovaną – Laisvę, kurios verta maža šalis, turinti didelę valią.
Savivaldybės centre – Elektrėnuose – Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai pradėti buvo Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. Kunigai mons. Jonas Sabaliauskas ir vikaras Tautvydas Dikčius tos dienos skaitiniais kalbėjo apie Dievo dovanotą Laisvę, kurios atkūrimo pamokas turime perduoti savo vaikams, vaikų vaikams ir taip tęsti nuolatos.
Po šv. Mišių, sugiedojus Tautinę giesmę, šventė perkelta buvo prie paminklo savivaldybės partizanams, pokario metais kovojusiems už Lietuvos laisvę. Renginių vedėjas Mindaugas Venclovas šventę pradėjo žodžiais: Laisvė niekada nebuvo duotybė. Ji iškovota tikėjimu, susitelkimu ir ryžtu. Dėkojame tiems, kurie nepabūgo atsakomybės ir pasirašė istorinį dokumentą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą.
Kovo 11-ąją prisiminkime, kad valstybė tai ne tik teritorija ar institucijos. Valstybė tai mes visi: mūsų darbai, mūsų pagarba vienas kitam, mūsų rūpestis savo šalimi ir jos ateitimi. Savo kasdieniais sprendimais ir darbais prisidėkime prie stiprios, laisvos ir atsakingos Lietuvos kūrimo. Vedėjui antrino jaunimo atstovai Kamilė ir Arminas. Kamilė kalbėjo apie savanorystę, kur suprato, kad pilietiškumas yra pagalba kitam. Arminas antrino, kad drąsa yra vertybė. O jiems abiem yra laimė būti laisviems ir atstovauti sau, kitiems ir savo šaliai. Gėles prie paminklo padėjo savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius ir jo pavaduotoja Inga Kartenienė. Prie paminklo koncertavo Gilučių etnografinis ansamblis „Obelėlė“, vadovė Diana Norušienė. Tylos minute pagerbus žuvusius už Lietuvos laisvę, šventė perkelta buvo į miesto Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštę.
Miesto aikštėje, mirguliuojančioje trispalvėmis, šviečiant pavasarinei saulei, vyko tikras šventinis šurmulys, kuriame dalyvavo atlikėjai iš Vievio ir Kaišiadorių.
Vievio meno mokyklos chorui su operos soliste Indre Anankaite giedant himną, Elektrėnų LDK Algirdo 1-oji šaulių kuopa iškėlė trispalvę. Susirinkusius aikštėje sveikino meras G. Ratkevičius. Jis savo kalboje pažymėjo, kad Lietuva šiandien tokia stipri, kokie esame mes, Lietuvos žmonės. O tie stiprūs žmonės ne kažkur toli, ne sostinėje, o čia, Elektrėnuose. Vienas tokių elektrėniečių – Raimundas Alimas – kovo 11 d. apdovanotas nacionaliniuose apdovanojimuose „Lietuvos garbė“. Kitą – Donatą Kazlauską, meras apdovanojo už motinos ir vaiko išgelbėjimą iš degančio namo Kietaviškių seniūnijoje, Kareivonių kaime. Po mero kalbos Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai valstybę pagerbė keturiomis iškilmingomis salvėmis: už Lietuvos laisvę, už Nepriklausomybės Akto signatarus, už Lietuvos žmonių vienybę, už Elektrėnų krašto ateitį.
Po gražių Vievio meno mokyklos choro ir I. Anankaitės dainų, aikštę užpildė trispalvėmis pasipuošę energingi, jaunatviški ir su šypsena Kaišiadorių modernaus šokio studijos „Vizijos“ šokėjai. Skirtingų kartų šokėjai pagal Vido Bareikio dainą „Aš esu vėliava“ atliko įspūdingą šokį. Šventę aikštėje vedėjas užbaigė žodžiais: Laisvė turi savo balsą. Kartais ji skamba iškilmingais himno akordais, kartais – tylia malda, o kartais – ritmu, kuris uždega širdis ir kviečia judėti pirmyn.
Laisvė – tai galimybė kurti, šokti, išreikšti save be baimės. Tai gyvybė, pulsuojanti mūsų žingsniuose. Likus pusvalandžiui iki koncerto kultūros centre, šventės dalyvius Elektrėnų sveikuoliai vaišino labai skania moliūgų sriuba ir sveikuoliška duona. Sveikuoliai visą šventės laiką aikštėje palaikė gerą nuotaiką, šokdami, linguodami, plevėsuodami vėliavomis.
Šventė užbaigta buvo Elektrėnų kultūros centro salėje, kur nepaprastai lyrišką, sakrališką ir nuoširdų koncertą dovanojo operos solistė Indrė Anankaitė (sopranas), mūsų kraštietė, iš Vievio kilusi pianistė Nijolė Baranauskaitė ir Tomas Ramančiūnas (violončelė).