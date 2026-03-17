VASARIO MĖNESIO ĮSPŪDŽIAI

Vasario mėnesį Vaikų dienos centre vyko prasmingi ir kūrybingi renginiai. Dideli šalčiai neišgąsdino nei mažųjų, nei vyresnių centro lankytojų. Nors spaudė šaltis, vakarais kiemuose pasirodydavo stirnos, o dienomis lesalo ieškodavo kurapkėlės.

Pirmiausia iš plastikinių butelių pasigaminome lesyklėles zylėms ir pakabinome lašinukų. Pro centro langus galėjome stebėti įvairius paukščius – zyles, sniegenas, genį. Lesyklėles namo parsinešė ir prie savo namų pakabino Arminas, Modestas ir Melanijus. O Vaidas Petrokas su keturračiu pievoje nuvalė sniegą iki dirvono, kad kurapkos galėtų lengviau rasti maisto. Ten pabėrėme saulėgrąžų ir kruopų.
Prisiminėme ir tradicinę žiemos pramogą – kalvaratą ant tvenkinio. Nuvalėme sniegą, prikabinome rogutes ir sukome jas ratu. Vasario 16-ąją paminėjome ypatingai – su vėliavomis, plazdan­čiomis ant skriejančių rogučių.
Užgavėnes sutikome prasmingai: ant lapelių surašėme savo blogus įpročius ir sukišome juos į kelmą. Pakinkę ponį arkliuką Zipą į roges, kelmą nuvežėme į teritorijos pakraštį ir sudeginome. Tikimės, kad kartu sudegė ir blogi įpročiai, o mūsų centre liks tik gražus bendravimas ir draugiškumas.
Nepamiršome ir širdelių dienos. Vaikai suko spalvingą skaičių ratą, komandos atsakinėjo į klausimus, atliko įvairias užduotis – taip skatinome išradingumą ir draugiškumą. Džiaugiamės matydami daug šypsenų, šilumos, draugystės ir bendrystės.
Laukiame pavasario!

Vilmandas Palčiauskas

