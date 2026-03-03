„Bekraštė erdvė“ Vievyje: jautrus ir įkvėpiantis susitikimas su Birute Kanevičiene

„Bekraštė erdvė“ Vievyje: jautrus ir įkvėpiantis susitikimas su Birute Kanevičiene

Vievio TAU bendruomenė dėkinga autorei už prasmingą ir įkvėpiantį susitikimą, kuris dar ilgai išliks atmintyje kaip šiltas, šviesus ir dvasiškai praturtinantis pasibuvimas kartu

 

Šviesa skverbiasi
Anksčiau už saulės spindulį.
Nušvitimas išsklaido tamsą.

B.Kanevičienė

Vasario 23 d. Vievio kul­tūros centre Vievio TAU susitiko su poete, dainų auto­re, kūrėja, kuriai žodis ir mu­zika yra neatsiejami, Birute Kanevičiene. Čia buvo pristatyta nauja literatūrinė-muzikinė kompozicija „Bekraštė erdvė“.
Tai kompozicija, kuri kviečia klausytoją į vidinę kelionę per jausmų, minčių ir dvasinių ieškojimų platybes.
Birutė Kanevičienė – ilgametė kūrėja, savo talentą skleidžianti poezijoje ir muzikoje. Tai autorė, kurios kelias prasidėjo brandžiame­ gyvenimo etape, tačiau per palyginti trumpą laiką tapo prasmingas ir turtingas. Jos kūryboje ryškus nuo­širdumas, gilus žmogaus­ vidi­nio pasaulio pajautimas, pagar­ba gyvenimui ir gamtai. Jos eilėrasčiai gimsta iš vidinės tylos, iš asme­ni­nių patirčių, būties trapumo, karo ir dvasinių išbandymų temos.
Birutė Kanevičienė yra išleidusi kelias poezijos knygas. Tarp jų – „Atvertos langinės“, kurioje susipina poezija ir miniatiūros, taip pat poezijos rinkinys „Būties atšvaitai“, jautri ir dramatiška knyga „Apakino spąstai“, kurioje atsispindi karo tema ir žmogaus vidinės kovos.

Vievio TAU rektorė A. Davidavičienė įteikia atminimui Vievio TAU puodelį

Tačiau autorės kūryba neapsiriboja tik rašytiniu žodžiu. Ji kuria ir dainuojamąją poeziją – pati rašo tekstus, kuria muziką ir atlieka savo dainas. Jos kūrybai būdingas lyrizmas, dvasinė ramybė ir išmintis, ­ateinanti  iš gyvenimo patirties. Poetės tekstuose atsispindi meilė žmogui, gimtajam kraštui, tikėjimas šviesa, net sudėtingiausiais gyvenimo momentais. Susitikimas Vievyje vyko šiltoje, jaukioje atmosferoje. Salėje tvyrojo susikaupimas ir pagarba kūrybai. „Bekraštė erdvė“ – tai ne tik literatūrinė-muzi­ki­nė kompozicija, bet ir dvasinis pasikalbėjimas su klausytoju.
Skambėjusios dainos ir eilės kvietė stabtelti, įsiklausyti į save, pajusti būties trapumą ir kartu jos didybę. Daugelio klausytojų akyse buvo galima išvysti susimąstymą, kartais ir jaudulio ašarą.
Ypatingą įspūdį paliko autorės nuoširdumas. Ji kalbėjo paprastai, bet labai tikrai, tarsi bendrautų su kiekvienu asmeniškai. Tokie susi­ti­kimai primena, kad literatūra gy­va tada, kai ji skamba iš širdies į širdį.
Po renginio dar ilgai nesiskirstėme – norėjosi pasidalinti įspūdžiais, padėkoti autorei, įsigyti jos kūry­bos. Širdyse liko šviesos, ramybės ir vidinės pilnatvės jausmas. Birutės Kanevičienės kūryba dar kartą priminė, kad žodis turi galią gydyti, įkvėpti ir suartinti. „Bekraštė erdvė“ – tai kvietimas nebijoti savo minčių ir jausmų gelmės, ieškoti prasmės kasdienybėje ir išsaugoti dvasinį jautrumą.

Irina Kazlauskienė
Nuotr. E.Šimaičio

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„Bekraštė erdvė“ Vievyje: jautrus ir įkvėpiantis susitikimas su Birute Kanevičiene
Lietuvos laukai skambėjo
Vasario 16-osios minėjimas elektrinėje: energetinė nepriklausomybė, bendruomeniškumas ir investicijos į ateitį
Elektrėnų baseinas startavo: pirmosios varžybos, lankytojų įspūdžiai ir iššūkiai po atidarymo

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Sportininkų apdovanojimai – tai prasmingas jų nuoseklaus darbo, pastangų ir pasiekimų įvertinimas
Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“ sugrįžo namo
„Silver Skate Winter Cup 2026“ varžybose iškovoti 5 medaliai
Elektrėnų slidininkai – Žalgiriadoje Ignalinoje!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44