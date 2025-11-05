Prasmingo projektoprasmingas baigiamasis koncertas

Projekte dalyvavę choristai už pamokas dėkoja maestro D. Puišiui, Vievio kultūros centro direktorei, choro „Con moto“ vadovei Audronei Stepankevičiūtei ir koncertmeisterei Eglei Vosyliūtei
Julija Kirkilienė
Spalio 24 d. į projekto „Dainuoju ir tobulėju“ baigiamąjį koncertą žmonių atėjo vos keletas. Ir be reikalo. Kas peržiūrėjo filmuotą medžiagą, aikčiojo ir gailėjosi neatėjęs. Jungtinis „Con moto“ ir „Eldija“ choras klausytojus nustebino net tik profesionaliu dainavimu, bet ir specialiai baigiamajam koncertui paruoštais siurprizais. Projektą iš dalies finansavo Elektrėnų savivaldybė. Prisimenu, kaip tarybos posėdyje virė diskusijos, kad tokiam projektui (ne)reikėtų finansavimo skirti. Gaila, kad į koncertą nė vienas tarybos narys ar bent savivaldybės atstovas neatėjo. Jei būtų atėję, būtų supratę, kaip prasmingai panaudotos projektui skirtos lėšos.
Projekto vykdymo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Dainius Puišys vedė choristams ir žmonėms, norintiems dainuoti, seminarus ir praktines pamokas. Baigiamajame koncerte choristai parodė patobulintą dainavimą ir išmoktas naujas dainas. Viena iš tokių dainų buvo kompozitoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus 2022 metais Vievio vardo 500 metų jubiliejiniuose renginiuose pažadėtoji sukurti daina „Vievio ievos“. Dainai žodžius parašė Albertas Antanavičius. Antrasis siurprizas buvo skirtas Elektrėnų 65 metų jubiliejui. Edvardo Balsio ir Stasio Žlibino dainą „Elektrėnų žiburiai“ chorui aranžavo kompozitorius, Elektrėnų garbės pilietis Dainius Pulauskas. Chorams dirigavo harizmatiškasis D. Puišys, akompanavo koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė, o salėję buvę keletas žiūrovas dainų klausėsi su džiaugsmo ašaromis akyse. Projektą vykdė choras „Con moto“ ir jų kūrybiškoji vadovė Audronė Stepankevičiūtė.