Ledo ritulio varžybose artėja lemiamų kovų metas

Įspūdingos ir žiauriai gražios Milano–Kortinos žiemos olimpinės žaidynės padovanojo neužmirštamas akimirkas įvairių sporto šakų gerbėjams, nuo dailiojo čiuožimo iki akmenslydžio, slidinėjimo, biatlono ar greitojo nusileidimo nuo kalno. Ne išimtis ir olimpinės ledo ritulio kovos, kurių atkrintamųjų varžybų programą vainikavo tikra drama finalo rungtynėse tarp NHL žvaigždžių perpildytų JAV ir Kanados rinktinių. Įkvėpti patirtų įspūdžių, dabar jau galime sugrįžti ir į mūsų žiemos sporto aktualijas. O sugrįžti tikrai yra kur. Visų lygių ir amžiaus grupių ledo ritulio varžybose taip pat priartėjo lemiamų kovų metas.
Nors šių metų Baltijos ledo ritulio čempionate abiem Lietuvos komandoms, tiek Elektrėnų „Energijai“, tiek Vilniaus „Hockey Punks“ nepavyko prasibrauti į atkrintamąsias čempionato varžybas, tačiau tai nereiškia ankstyvos sezono pabaigos. Priešingai, mūsų visų laukia intriguojanti finalinė dvikova dėl Lietuvos čempiono titulo. „Energija“ ir „Hockey Punks“ kovos iki trijų pergalių, paeiliui susitikdamos kiekvienos iš komandų arenoje. 2024 metais tokioje dvikovoje triumfavo „Energija“, pernai Lietuvos čempionais tapo „Hockey Punks“, tad belieka laukti ir tikėtis, kad mūsų miesto komandai pavyks sugrąžinti čempionų titulą į Elektrėnus.
Preliminariai numatyta, kad lemiamos kovos dėl čempionų titulo tarp „Energijos“ ir „Hockey Punks“ prasidės kovo 19, 21, 25 d. akistatomis, o prireikus tęsis kovo 27 ir 29 dienomis. Šią dvikovą savo arenoje pradės ir tuo pačiu namų arenos bei savų žiūrovų palaikymo pranašumą įgis komanda, kuri užims aukštesnę vietą Baltijos ledo ritulio čempionate.
Taip pat galima pasidžiaugti, kad visos Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos (DKLRM) komandos pateko į atkrintamąsias – finalo ketverto – varžybas. Jaunimo (arba kitaip U-18) komanda reguliariame sezone užėmė antrąją vietą, į priekį praleidusi tik akivaizdžius favoritus „HC Klaipėda“ komandą. Šios amžiaus grupės finalo ketverto varžybos, kuriose taip pat dalyvaus „Geležinio vilko“ ir Šiaulių „Šaulio“ komandos, įvyks Elektrėnų ledo arenoje kovo 14–15 dienomis.
Ilgą laiko savo amžiaus grupės čempionate pirmavusi DKLRM U-15 komanda šiuo metu rikiuojasi antra, pirmą vietą užleidusi taip pat „HC Klaipėda“ komandai. Šios amžiaus grupės finalo ketverto varžybos, kuriose dar dalyvaus „Geležinio vilko“ ir „Sostinė Hockey“ komandos, įvyks Elektrėnų ledo arenoje balandžio 11–12 dienomis.
Itin įnirtinga kova dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas vyko U-14 amžiaus grupėje. Tik po praėjusį savaitgalį įvykusių varžybų paaiškėjo, kad Kauno „Startas – Griunvaldas“, paskutinėse rungtynėse nugalėjęs Klaipėdos „Skatą“ rezultatu 3 – 0, surinko 24 taškus bei užėmė ketvirtąją vietą, aplenkdama „HC Klaipėda“, iškovojusią 21 tašką. DKLRM U-14 komanda, surinkusi 30 taškų, šiuo metu rikiuojasi trečia, praleisdamas į priekį „Geležinį vilką“ ir „Sostinė Hockey“. Galutinės komandų vietos ir atkrintamųjų varžybų poros paaiškės po to, kai kovo 1–15 dienomis bus sužaistos paskutinės trejos tarpusavio varžybos. Šios amžiaus grupės finalo ketverto kovos įvyks Elektrėnų ledo arenoje kovo 28–29 dienomis.
Tad panašu, kad NCAA (JAV studentų krepšinio asociacijos) pavyzdžiu mūsų taip pat laukia savotiška atkrintamųjų varžybų „kovo beprotybė“, kurią stebėti ir palaikyti savo miesto komandas kviečiame visus šiam sportui neabejingus žiūrovus.
Taip pat Elektrėnų ledo arenoje vyks ir trejos paskutinės „Energijos“ Baltijos ledo ritulio čempionato rungtynės. Kaip jau minėta, jos itin svarbios siekiant užsitikrinti namų arenos pranašumą kovoje dėl Lietuvos čempiono titulo su Vilniaus „Hockey Punks“ komanda.
Vasario 28 d. (šeštadienį) 15.00 val. „Energija“ susitiks su „Riga Prizma“ komanda.
Kovo 4 d. (trečiadienį) 19.30 val. sulauksime Kyiv „Capitals“ vizito.
Kovo 7 d. (šeštadienį) 15.00 val. „Energija“ baigs Baltijos ledo ritulio čempionatą dvikova su „HS Riga“ komanda.
Linas Baublys