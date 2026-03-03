„Reveranso“ šokėjų pergalės

Pradedantieji šokėjai su vadove Gabija Saverinaite
Garliavos sporto ir kultūros centre vasario 15 d. skambėjo smagi šokių muzika, sukosi poros bei solistai. Organizuotos tradicinės Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybos „Sidabrinis sakalas“. Meistriškumą bei pirmuosius šokio žingsnelius demonstravo ir jau patyrę šokėjai, besivaržantys dėl aukštų reitingo lentelės vietų, ir pradedantieji. Rokas Kartenis ir Evita Koženiauskaitė, jaunimo grupėje atlikdami
Lotynų Amerikos šokius, tapo nugalėtojais. Sėkmingai pasirodė jaunių pirmosios grupės pora Rėjus Vytė ir Elija Lengvinaitė, kurią vertintojai atrinko į finalą bei skyrė šeštąją vietą. Maksimas Suslavičius bei Luknė Liaukevičiūtė startavo jaunių antroje grupėje, kur klasikinių šokių programoje buvo įvertinti penkta vieta, o Lotynų Amerikos šokių programoje užėmė ketvirtą vietą. Pradedančiųjų grupėje pralaimėjusių nebuvo ir į Elektrėnus medalius, taures bei dovanas parvežė Amėja Šostak, Milana Žilionytė, Dominyka Jonaitytė, Majus Jarašius, Luknė Bratkauskaitė, Vytis Urgačiovas, Tija Aliukonytė, Luknė Lengvinaitė, Gabija Česlauskaitė, Gintarė Čeplinskytė, Toma Karužaitė, Vesta Matonytė, Gabrielė Janavičiūtė, Benas Šostakas, Amira Orudzhov ir Valeriia Mykheieva.
Reveranso inf.