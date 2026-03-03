„Reveranso“ šokėjų pergalės

„Reveranso“ šokėjų pergalės

Pradedantieji šokėjai su vadove Gabija Saverinaite

 

Garliavos sporto ir kultūros centre vasario 15 d. skambėjo smagi šokių muzika, sukosi poros bei solistai. Organizuotos tradicinės Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybos „Sidabrinis sakalas“. Meis­triškumą bei pirmuosius šokio žingsnelius demonstravo ir jau patyrę šokėjai, besivaržantys dėl aukštų reitingo lentelės vietų, ir pradedantieji. Rokas Kartenis ir Evita Koženiauskaitė, jaunimo grupėje atlikdami

Elija Lengvinaitė ir Rėjus Vytė

Lotynų Amerikos šokius, tapo nugalėtojais. Sėkmingai pasirodė jaunių pirmosios grupės pora Rėjus Vytė ir Elija Lengvinaitė, kurią vertintojai atrinko į finalą bei skyrė šeštąją vietą. Maksimas Suslavičius bei Luknė Liaukevičiūtė startavo jaunių antroje grupėje, kur klasikinių šokių programoje buvo įvertinti penkta vieta, o Lotynų Amerikos šokių programoje už­ėmė ketvirtą vietą. Pradedančių­jų grupėje pralaimėjusių nebuvo ir į Elektrėnus medalius, taures bei dovanas parvežė Amėja Šostak, Milana Žilionytė, Dominyka Jonaitytė, Majus Jarašius, Luknė Bratkauskaitė, Vytis Urgačiovas, Tija Aliukonytė, Luknė Lengvinaitė, Gabija Čes­lauskaitė, Gintarė Čeplinskytė, Toma Karužaitė, Vesta Matonytė, Gabrielė Janavičiūtė, Benas Šos­takas, Amira Orudzhov ir Vale­riia Mykheieva.

Reveranso inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„Bekraštė erdvė“ Vievyje: jautrus ir įkvėpiantis susitikimas su Birute Kanevičiene
Lietuvos laukai skambėjo
Vasario 16-osios minėjimas elektrinėje: energetinė nepriklausomybė, bendruomeniškumas ir investicijos į ateitį
Elektrėnų baseinas startavo: pirmosios varžybos, lankytojų įspūdžiai ir iššūkiai po atidarymo

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Reveranso“ šokėjų pergalės
Ledo ritulio varžybose artėja lemiamų kovų metas
Sportininkų apdovanojimai – tai prasmingas jų nuoseklaus darbo, pastangų ir pasiekimų įvertinimas
Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“ sugrįžo namo

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44