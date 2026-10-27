Elektrėnų profesinio mokymo centre vyko prasminga, jauki ir nuoširdi konferencija „IŠGIRSTI. SUPRASTI. VEIKTI – mokyklų patirtys stiprinant jaunimo psichikos sveikatą“, skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai!
Šis susitikimas tapo puikia proga ne tik išgirsti kitų mokyklų patirtis, bet ir atvirai kalbėtis apie tai, kas šiandien ypač svarbu jaunam žmogui – emocinę savijautą, tarpusavio palaikymą, gebėjimą pastebėti šalia esantį ir nebijoti kreiptis pagalbos.
Į konferenciją susirinko net 13 profesinio mokymo įstaigų iš įvairių Lietuvos miestų: Zarasų profesinė mokykla, Vilniaus agroekologijos mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Menų ir dizaino mokymo centras, VESK, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyrius, Techin, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Šiaulių TMC Menų ir grožio paslaugų skyrius, Kauno technologijų mokymo centras ir, žinoma, mūsų mokymo centras.
Renginį pradėjo mūsų psichologės Sandros ir mokinio Kajaus įžanginiai žodžiai. Juos pratęsė mūsų centro direktorė, tarusi sveikinimo žodį ir pabrėžusi, kaip svarbu kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaunas žmogus jaustųsi išgirstas, priimtas ir saugus.
Konferencijos dalyviai taip pat klausėsi Jaunimo linijos savanorės Kotrynos pranešimo. Ji atvirai ir nuoširdžiai pasakojo apie savanorystę organizacijoje, savo patirtis bei tai, kaip kartais paprastas pokalbis ir gebėjimas išklausyti gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, išgyvenančiam sunkesnį laikotarpį.
Po pranešimų mokiniai leidosi į drugelių edukaciją, kurioje turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su šių ypatingų vabzdžių gyvenimu, jų vystymosi etapais ir įdomiais išgyvenimo principais. Edukacija tapo ne tik smalsumą žadinančia veikla, bet ir gražia metafora – kaip ir drugeliui, žmogui reikia laiko, saugios aplinkos ir palaikymo, kad galėtų augti, keistis ir atsiskleisti.
Tuo metu mokinius lydėję mokytojai dalyvavo ekskursijoje po mūsų mokymo centrą. Jie aplankė skirtingas klases, susipažino su mokymosi aplinka ir pabendravo su mūsų mokytojais.
Vėliau atėjo metas mokyklų patirtims ir gerosioms praktikoms. Kiekviena konferencijoje dalyvavusi įstaiga pristatė savo veiklas ir iniciatyvas, skirtas mokinių psichikos sveikatai bei emocinei gerovei stiprinti. Pristatymuose netrūko atvirų ir nuoširdžių istorijų, prasmingų išgyvenimų, naudingų įžvalgų, įkvepiančių idėjų ir, žinoma, linksmų nutikimų. Būtent šis autentiškas dalijimasis leido suprasti, kad kiekviena mokykla turi savitą kelią, tačiau visų mūsų tikslas yra bendras – padėti jaunam žmogui jaustis geriau ir stipriau.
Konferencijos pabaigoje visų laukė saldi staigmena – mūsų konditerių profesijos mokytojų pagamintas įspūdingas tortas ir gardūs keksiukai. Bevalgydami pasidalijome įspūdžiais, mintimis ir idėjomis, kurias kiekvienas galės pritaikyti savo mokykloje.
Nuoširdžiai dėkojame visų konferencijoje dalyvavusių mokyklų mokiniams ir lydėjusiems mokytojams. Jūsų atvykimas, atvirumas ir noras dalintis savo patirtimis šią dieną pavertė ypatinga bei prasminga. Tikime, kad išvykdami visi išsivežėte ne tik naujų žinių, bet ir vertingų minčių, įkvėpimo bei idėjų būsimiems darbams. Dėkojame „Jaunimo linijos“ savanorei Kotrynai už skirtą laiką, atvirą pokalbį ir pasidalintą patirtį. Taip pat dėkojame Higienos institutui už konferencijos svečiams paruoštas dovanas ir prisidėjimą prie šios prasmingos iniciatyvos. Labai AČIŪ tariame mūsų profesijos mokytojoms už saldžias vaišes, tapusias puikia renginio kulminacija.
Ši konferencija dar kartą priminė, kad psichikos sveikata prasideda nuo paprastų dalykų – nuoširdaus pokalbio, gebėjimo išklausyti, suprasti, pastebėti ir būti šalia. IŠGIRSKIME. SUPRASKIME. VEIKIME!
Elektrėnų profesinio mokymo centro inf.