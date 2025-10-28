Kloninių Mijaugonių Šilo gatvėje sprendžiama ilgametė problema – įrengiamas apšvietimas

Elektrėnų savivaldybėje įgy­vendinamas dar vienas gyventojams svarbus projektas – Kloninių Mijaugonių Šilo gatvės apšvietimo įrengimas. Tai ilgai lauktas ir ne kartą gyventojų išsakytas poreikis, kuris pagaliau tampa rea­lybe. Šilo gatvės atkarpa buvo viena prasčiausiai apšviestų vietų gyvenvietėje. Gyventojai šią problemą kėlė daug metų, teikė raštus, prašymus ir nuolat ją primindavo susitikimuose su Savivaldybės atstovais. Dėl nepakankamo apšvietimo buvo nesaugu tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams, ypač tamsiuoju metų laiku.
Įgyvendinant projektą, planuojama sumontuoti 31 LED šviestuvą su gembėmis, kurie užtikrins efektyvų, modernų ir aplinkai draugišką apšvietimą. Didžioji dalis darbų atliekama uždaru būdu, todėl gyventojai patiria minimalų nepatogumą. Rangos darbus vykdo UAB „Elektros automatika“, o projekto pabaiga numatyta iki 2025 m. pabaigos.
„Šis apšvietimo projektas – reikalingas ir lauktas pokytis. Geresnis matomumas ir saugesnės gatvės prisidės prie patogesnio kasdienio gy­venimo. Džiugu matyti, kad Kloniniai Mijaugonys po truputį keičiasi ir eina į priekį“, – sako seniūnaitė Gintarė Apanavičiūtė.
Seniūnė Jurgita Matkevičienė taip pat džiaugiasi pokyčiais ir pabrėžia, kad gyventojų balsas Elek­trėnų savivaldybėje yra puikiai girdimas: „Šis projektas – reikšmingas žingsnis į priekį. Labai džiugu, kad Savivaldybė reaguoja į bendruomenės poreikius ir imasi konkrečių veiksmų. Kartu su gyventojais labai tikimės, kad kitas svarbus žingsnis – pėsčiųjų tako įrengimas – taip pat neužtruks. Tai seniai žinomas ir labai reikalingas sprendimas“, – teigia seniūnė.
Šis apšvietimo projektas – dalis nuoseklių Elektrėnų savivaldybės pastangų gerinti gyvenamųjų vie­tovių infrastruktūrą, ypač kaimiškose vietovėse, kur kiekvienas sprendimas turi didelę reikšmę žmonių kasdienybei. Elektrėnų savivaldybė džiaugiasi galėdama įgyvendinti šį projektą, kuris prisideda prie saugesnės ir jaukesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo. Savivaldybei gerai žinomas ir kitas gyventojų poreikis – pėsčiųjų tako rekonstrukcija bei plėtra. Nors šis projektas dar nėra įgyvendinamas, jis įtrauktas į prioritetinius klausimus, kuriems bus ieškoma sprendimų, priklausomai nuo finansinių ir techninių galimybių.

