Žmogus, siuvinėjęs prisiminimus – Kęstutis Jasukaitis

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ istoriją kūrė žmonės – nuoširdūs, darbštūs, atsakingi ir ištikimi savo profesijai. Vienas iš jų – Kęstutis Jasukaitis, ilgametis mūsų įmonės darbuotojas, daugelį metų vadovavęs santechnikų ir suvirintojų brigadai.
Praėjusių metų rudenį, kai įmonėje ir Savivaldybėje buvo minimi jubiliejai – 65-eri įmonės gyvavimo metai ir 25-eri dabartinės jos veiklos formos metai – Kęstutis prisiminė, kad su „komunaliniu ūkiu“ praleido net du trečdalius savo gyvenimo. Tai paskatino sustoti, pažvelgti atgal ir įprasminti visus tuos metus, kolegas, bendras akimirkas.
Jo pasakojimas grąžina mus į 1985-uosius metus, kai santechnikai pirmieji atvėrė naujų patalpų duris Elektrinės gatvėje 8. Iki tol kolektyvas glaudėsi Komjaunimo gatvės 22 rūsyje (šiuo metu Rungos g. 22). Naujos erdvės, įranga, mechanizmai tuomet tapo tikra švente – tai buvo naujo etapo pradžia.
Norėdamas įamžinti žmones, su kuriais dirbo petys į petį, Kęstutis ėmėsi ypatingo darbo. Turėdamas netikėtą, šiltą pomėgį – siuvinėjimą kryželiu, jis nusprendė išsiuvinėti savo bendražygių – santechnikų, suvirintojų, meistrų – pavardes drobėje. Vėliau nusprendė įtraukti ir vadovus, direktorius bei administratores–referentes.
Darbus Kęstutis pradėjo 2025 m. vasarį – žiemą jie vyko sparčiau, vasarą kiek lėčiau. Rugpjūčio pabaigoje kruopštus darbas buvo baigtas, liko tik įrėminti. Spalio 20 dieną Kęstutis atnešė šiuos kūrinius į darbovietę ir padovanojo juos mūsų įmonei. Dabar šis ypatingas darbas puošia Elektrinės g. 8, 2 aukšto fojė, šalia 206 kabineto.
Tai – ne tik siuvinėjimas. Tai – meilės, prisiminimų ir pagarbos istorija, įamžinta kruopščiuose kryželiuose.
„Esame nuoširdžiai dėkingi Kęstučiui Jasukaičiui už šį simbolinį, jautrų darbą. Tai ne tik meno kūrinys, bet ir mūsų bendros istorijos atspindys. Tokie žmonės kaip Kęstutis primena, kad tikra įmonės stiprybė – tai jos žmonės, kurie dirba su širdimi ir atsidavimu.“
L.e.p. direktorė Greta Sinkevičienė
Užs. 25/53