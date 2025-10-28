Žmogus, siuvinėjęs prisiminimus – Kęstutis Jasukaitis

Žmogus, siuvinėjęs prisiminimus – Kęstutis Jasukaitis

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ istoriją kūrė žmonės – nuoširdūs, darbštūs, atsakingi ir ištikimi savo profesijai. Vienas iš jų – Kęstutis Jasukaitis, ilgametis mūsų įmonės darbuotojas, daugelį metų vadovavęs santechnikų ir suvirintojų brigadai.
Praėjusių metų rudenį, kai įmonėje ir Savivaldybėje buvo minimi jubiliejai – 65-eri įmonės gyvavimo metai ir 25-eri dabartinės jos veiklos formos metai – Kęstutis prisiminė, kad su „komunaliniu ūkiu“ praleido net du trečdalius savo gyvenimo. Tai paskatino sustoti, pažvelgti atgal ir įprasminti visus tuos ­metus, kolegas, bendras ­akimirkas.
Jo pasakojimas grąžina mus į 1985-uosius metus, kai santechnikai pirmieji atvėrė naujų patalpų duris Elektrinės gatvėje 8. Iki tol kolektyvas glaudėsi Komjaunimo gatvės 22 rūsyje (šiuo metu Rungos g. 22). ­Naujos erdvės, įranga, mechanizmai tuomet tapo tikra švente – tai buvo naujo etapo pradžia.
Norėdamas įamžinti žmones, su kuriais dirbo petys į petį, Kęstutis ėmėsi ypatingo darbo. Turėdamas netikėtą, šiltą pomėgį – siuvinėjimą kryželiu, jis nusprendė išsiuvinėti savo bendražygių – santechnikų, suvirintojų, meistrų – pavardes drobėje. Vėliau nusprendė įtraukti ir vadovus, direktorius bei administratores–referentes.
Darbus Kęstutis pradėjo 2025 m. vasarį – žiemą jie vyko sparčiau, vasarą kiek lėčiau. Rugpjūčio pabaigoje kruopštus darbas buvo baigtas, liko tik įrėminti. Spalio 20 dieną Kęstutis atnešė šiuos kūrinius į darbovietę ir padovanojo juos mūsų įmonei. Dabar šis ypatingas darbas puošia Elektrinės g. 8, 2 aukšto fojė, šalia 206 kabineto.
Tai – ne tik siuvinėjimas. Tai – meilės, prisiminimų ir pagarbos istorija, įamžinta kruopščiuose ­kryželiuose.
„Esame nuoširdžiai dėkingi Kęstučiui Jasukaičiui už šį simbolinį, jautrų darbą. Tai ne tik meno kūrinys, bet ir mūsų bendros istorijos atspindys. Tokie žmonės kaip Kęstutis ­primena, kad tikra įmonės stiprybė – tai jos žmonės, kurie dirba su širdimi ir atsidavimu.“

L.e.p. direktorė Greta Sinkevičienė

Užs. 25/53

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Žmogus, siuvinėjęs prisiminimus – Kęstutis Jasukaitis
Kloninių Mijaugonių Šilo gatvėje sprendžiama ilgametė problema – įrengiamas apšvietimas
Kai žemė niekieno, tai ji gali būti apleista, ir baudų nėra kam išrašyti
Renginys „Atėjome ir einame“ išliks ilgam atmintyje

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“
Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje
Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“
„Energija“ pradėjo naują Baltijos ledo ritulio čempionato sezoną

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44