Ketvirtosios karo metinės: vaikų piešiniuose – dviejų tautų vienybė

Parodos „Žymė tavo širdy“ atidaryme dalyvavo savivaldybės administracijos atstovai, Ukrainos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Kostiantyn Bailov (ketvirtas iš kairės), klebonas mons. Jonas Sabaliauskas
Virginija Jacinavičiūtė
Rodos, ką tik visa Lietuva su siaubu klausėsi naujienų apie Rusijos karinę invaziją į Ukrainą. Su didele viltimi tikėta, kad Ukrainai atsilaikius pirmąsias dienas, karo veiksmai bus nutraukti. Tos kelios maldų ir vilties dienos, deja, virto ketveriais žiauraus karo metais, o vasario 24-oji tapo diena, žyminčia teroro ir skausmo pradžią Ukrainoje. Nuo pirmosios karo dienos visa Lietuva, taip pat ir elektrėniškiai, įvairiomis formomis palaiko Ukrainą: padeda Ukrainos karo pabėgėliams, aukoja lėšas, teikia humanitarinę pagalbą, padeda įsigyti radarų ir kt. Solidarizuojantis su Ukraina kiekvienais metais Elektrėnuose skirtingai pažymimos Ukrainos karo metinės. Šiemet vasario 24 -ąją Elektrėnų meno mokyklos iniciatyva Elektrėnų bibliotekoje atidaryta prasminga vaikų darbų paroda „Žymė tavo širdy“, kurioje eksponuojami tiek ukrainiečių, tiek elektrėniškių vaikų darbai. Tai ne tik graži pernai vasarą užsimezgusios Ševčenkos Korsunio miesto ir Elektrėnų savivaldybės draugystės tąsa, bet ir simbolis, primenantis, kad gėris visada laimi prieš blogį.
Padėka už pagalbą
Antradienio popietę gausi Elektrėnų meno mokyklos bendruomenė bei svečiai susirinko Elektrėnų bibliotekos salėje. Renginys pradėtas skambant ukrainiečių kūriniui „Ščedryk“, kuris pasak renginį vedusios Elektrėnų meno mokyklos direktorės Ievos Tijūnėlienės, nuo pat karo pradžios tapo tarsi kultūrinio pasipriešinimo ir vilties simboliu. Direktorė pristatė renginyje dalyvaujančius svečius: savivaldybės administracijos vadovus, kleboną monsinjorą Joną Sabaliauską, Ukrainos ambasados Lietuvoje pirmąjį sekretorių Kostiantyn Bailov bei mobilizacijos vyr. specialistę Tomą Žilinskytę, kuri įsteigė ir vadovauja labdaros ir paramos fondui „Pagalbos legionas“. Toma tapo tiltu tarp Elektrėnų ir Ševčenkos Korsunio miestų meno mokyklų, nuveždama Elektrėnų meno mokyklos mokinių piešinius į Ukrainą, o ukrainiečių vaikų piešinius atveždama į Elektrėnus. Ševčenkos Korsunio sav. K. G. Stetsenkos vardo meno mokykloje paroda „Žymė tavo širdy“ eksponuojama nuo vasario 17-osios. Parodos atidarymo akimirkas susirinkusieji galėjo matyti nuotraukose.
Pakviestas tarti žodį meras Gediminas Ratkevičius vaikams netikėtai pravedė trumpą pamoką apie Ukrainos raidą nuo ištakų iki šių dienų, o kalbėdamas apie parodą sakė, kad žvelgdamas į vaikų piešinius mato, jog vaikai puikiai atskiria gėrį nuo blogio, todėl Lietuva gerose rankose.
Svečias iš ambasados Kostiantyn Bailov detaliai prisiminė dieną, kuomet Ukrainoje prasidėjo karas. Pasakojo tądien manęs, kad tai tik provokacija, netikėjęs, kad Rusija gali imtis ukrainiečių teroro ir genocido. Kostiantyn dėkojo susirinkusiems už Ukrainos palaikymą ir prašė nesiliauti, nes priešas to labiausiai laukia.
Esame pasaulio žmonės ir esame panašūs
Jaukiai ir jautriai renginį vedusi J. Tijūnėlienė pasakojo, kad paroda „Žymė tavo širdy“ – ukrainiečių ir lietuvių vaikų bendrystė, kuri leido geriau pažinti vienas kitą. Ukrainiečiai Elektrėnų ir Lietuvos vaizdus piešė pažindami mūsų kraštą iš nuotraukų, o EMM mokiniai gilinosi į ukrainiečių kultūrą ieškodami bendrų sąsajų per liaudies pasakas, mitologiją, tradicinius simbolius. Vaikams talkino dailės mokytojos Gitana Mataitienė ir Julija Davidavičienė.
Plačiau piešinių idėjas pristatė patys Elektrėnų meno mokyklos mokiniai. Pristatymas nepaliko abejonių, kad ruošiantis parodai teko atlikti nemažus namų darbus, nuostabu, kiek minčių, prasmės ir simbolių užkoduota vaikų piešiniuose. Ukrainietė Ielyzaveta Hovorkova pasakojo piešusi Ivano Kupalos šventę, kuri tradicijomis šiek tiek panaši į Jonines. „Mano piešinyje rankos simbolizuoja skirtingas šalis. Dvi rankos nuspalvintos Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvomis – tai rodo, kad Lietuva ir Ukraina yra draugės. Rankos laiko mergaitę – tai reiškia tradicijas, kurias saugome. Mergaitės rankose esanti širdis reiškia, kad visi esame pasaulio žmonės ir esame panašūs“, – pristatė Ielyzaveta
Lauryna Vitartaitė nupiešė stilizuotą žmogaus veidą, apsuptą turtinga augalija – gėlėmis, žiedais ir šakelėmis. Piešdama siekė išgauti gyvybės įspūdį ir šventinę atmosferą bei abiejų šalių spalvinę simboliką. „Visa kompozicija perteikia abiejų šalių šventinę dvasią, jų kultūrinį artumą ir džiaugsmą. Piešinys tampa ne tik plakatu, bet ir abiejų valstybių draugystės bei solidarumo simboliu“, – sakė Lauryna.
O ukrainietė Anna Didkovska pavaizdavo stebuklingą, gyvą knygą, gyvenančią paslaptingame ir spalvingame miške. „Knyga rašo pasakas vaikams ir suaugusiesiems, moko draugystės, drąsos, meilės ir vaizduotės svarbos. Miškas saugo knygą, o knyga saugo miško paslaptis, kad jos niekada nepradingtų“, – pasakojo Anna.
Renginyje koncertavo Elektrėnų meno mokyklos mokiniai ir mokytojai, atlikę Mykolos Leontovyčiaus kūrinį „Ščedryk“, Olenos Gončaruk „Preliudą“ bei improvizacijas ukrainiečių liaudies dainų temomis.
Elektrėnų bibliotekoje paroda bus eksponuojama iki kovo 31 d.