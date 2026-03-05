Kazokiškių sąvartyno kvapų problema: tikrinama tarša, ieškoma sprendimų, gąsdinama TIPK leidimo panaikinimu, bet žmonių sveikatai nuo tų veiksmų geriau nėra

Meras G. Ratkevičius tarybos posėdyje sakė, kad kvapai sąvartyne – gaisro atliekų gamykloje pasekmė. Dėl gaisro Kazokiškių sąvartyne buvo priimtos nerūšiuotos atliekos, kurios šiuo metu išvežamos
Virginija Jacinavičiūtė
Dėl Kazokiškių sąvartyno skleidžiamų kvapų gyventojai skundžiasi daug metų, tačiau pirmą kartą į šiuos skundus reaguojama konkrečiais veiksmais.
Nuo vasario 20 d. Kazokiškių kaime Aplinkos apsaugos departamentas, pasitelkęs Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) mobiliąją oro kokybės tyrimų laboratoriją, vykdo oro kokybės stebėjimą ir aplinkos oro galimą taršą sieros vandeniliu bei amoniaku. Planuojama, kad ši mobili laboratorija Kazokiškių kaime darbuosis mažiausiai dvi savaites. Kaip informavo Aplinkos apsaugos agentūros atstovas ryšiams su visuomene Vaidas Norkus, stebėsena organizuojama atsižvelgiant į Elektrėnų savivaldybės administracijos ir gyventojų sausio bei vasario mėnesiais pateiktus pranešimus apie oro taršą šalia Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno esančiose gyvenamosiose teritorijose.
Taršą patvirtina ne tik žmonių liudijimai, bet ir kvapų kontrolės stotelės, kurios kasdien fiksuoja rodmenis. Šiais prietaisais užfiksuota, kad šeštadienio naktį leistini sieros vandenilio koncentracijos ore kiekiai gerokai viršijo normas. Kol kas nėra aišku, ar šiuos šuolius užfiksavo ir AAA mobilioji tyrimų laboratorija.
Kaip paaiškino V. Norkus, kad oro kokybės tyrimų rezultatai būtų tikslesni, matavimai atliekami ne vieną dieną (šiuo atveju planuojama juos atlikti porą savaičių), vėliau duomenys per 1–2 savaites bus apdorojami. Gyventojai pastebi, kad sąvartyno kvapai sklinda ne tik Kazokiškėse, bet ir kitose aplinkinėse teritorijose. Akcentuojama, kad tyrimo rezultatams didelės reikšmės gali turėti pasirinkta tyrimo vieta. Kaip informavo Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas, kol kas autobusiukas savo stovėjimo vietos nekeitė. Nuo penktadienio iki antradienio jis stovėjo Šilo g., kuri yra arčiausiai Kazokiškių sąvartyno.
V. Norkus taip pat akcentavo, kad Aplinkos apsaugos agentūra tiria ne kvapus, bet aplinkos oro kokybę, t. y. konkrečius teršalus, tokius kaip kietosios dalelės, azoto dioksidas, sieros dioksidas, ozonas. Kvapus ir jų poveikį visuomenės sveikatai tiria ir vertina Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.
Oro taršos tyrimus Aplinkos apsaugos agentūra atlieka Aplinkos apsaugos departamento pavedimu, todėl jiems yra pateikiami laboratorijos tyrimų rezultatai. Departamentas įvertins rezultatus ir spręs dėl tolimesnių veiksmų. Jeigu nustatomi viršijimai, gali būti atliekami patikrinimai įmonėse.
„Nustačius teršalų ribinių verčių viršijimus, Aplinkos apsaugos departamentas atliktų papildomus tyrimus, siekiant nustatyti taršos šaltinį (-ius). Nustačius, kad iš tų taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai viršija ribines teršalų vertes, atsakingiems asmenims būtų duodami privalomieji nurodymai nutraukti viršnormatyvinę taršą ir būtų taikoma administracinė atsakomybė“, – komentavo AAD.
O Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius sako, jei bus nustatyta, kad tarša viršija normas, savivaldybė ragins Aplinkos apsaugos agentūrą spręsti TIPK leidimo panaikinimo klausimą.
Poveikis visuomenės sveikatai ir gyvenimo kokybei
Šeštadienio naktį (02-22) oro taršos matuokliai fiksavo padidėjusią sieros vandenilio koncentraciją. Užfiksuotas kiekis – daugiau nei 10 mikrogramų kubiniame metre. Tai vidutinė tarša, kuri turi reikšmingą neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir gyvenimo kokybei. Šios medžiagos perteklius apie save praneša pūvančių kiaušinių kvapu, kuris įvairiai veikia žmones.
Tokia tarša gali sukelti kvėpavimo takų sistemos sutrikimus. Ilgalaikis, net nedidelės koncentracijos poveikis gali sukelti lėtinį kosulį, gerklės perštėjimą, bronchitą ir rinitą. Gali pasitaikyti galvos skausmai, nuovargis, galvos svaigimas, dirglumas, miego sutrikimai. Ši tarša veikia ir akis, sukeldama perštėjimą, ašarojimą, paraudimą, lėtinį konjunktyvitą ir kt. Poveikis yra sunkesnis vaikams ir žmonėms, turintiems lėtinių sveikatos sutrikimų.
Nemalonus kvapas sukelia ir psichologinį diskomfortą. Dėl visur lydinčio blogo kvapo žmonės patiria stresą, nerimą, jaučia nesaugumą dėl savo sveikatos. Esant itin stipriai kvapo koncentracijai, žmonės priversti riboti lauke praleidžiamą laiką ir kt.
Tai, kad Kazokiškėse pradėta sisteminga oro taršos stebėsena, gyventojams teikia vilčių, jog jų gyvenimo kokybė pagerės. Ar situacija iš tiesų keisis, paaiškės po to, kai tyrimo rezultatus įvertins Aplinkos apsaugos departamentas.