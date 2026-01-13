„Kalėdos kitaip“ – kai svarbiausia tampa dėmesys žmogui

Virginija Jacinavičiūtė
Jau septynerius metus asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ kartu su savivaldybe rengia tradicinę akciją „Kalėdos kitaip“. Jos metu asociacijos savanoriai aplanko kiekvieną, pagal Bibliją, „mažutėlį“, gyvenantį atokiausiame savivaldybės kampelyje, dažnai negalintį išeiti iš savo namų. Šitie žmonės asociacijos savanorių ir vadovės Birutės Grybauskienės laukia jau prieš Kūčias, nes savanoriai jiems atneša produktų visiems dvylikai Kūčių patiekalų. Keliaudami pas vienišus žmones savanoriai neaplenkia ir socialinės globos organizacijų: slaugos ligoninių, senelių namų, socialinės globos namų, neįgaliųjų organizacijų, pabendrauja su sutiktais žmonėmis, neaplenkia ir seniūnijų, kuriose savanoriai gauna informacijos, ką dar reikėtų aplankyti. Netikėti kalėdinės svitos apsilankymai kiekvienam būna miela kalėdinė staigmena.
Šiemet įstaigas ir pavienius žmones lankė Kalėdų Senelis, eglutė, Grinčas, Žiema, teletabiai, snieguolės ir Sniego senis. „Kai pradėjome lankyti žmones, dar nebuvo sniego, o ir eglutę ne kiekvienas buvo pasipuošęs“, – prisimena vadovė.
Per šių metų akciją buvo aplankyta ir pasveikinta daugiau nei 500 žmonių. Pagrindinis tikslas – aplankyti, pasveikinti ir pagerbti įvairių seniūnijų gyventojus, ypač tuos, kurie dėl ligos, amžiaus ar vienatvės nebegali būti aktyvūs visuomenėje. Deja, pasiekti pavyko ne visus, kurie laukė – tam prireiktų itin daug laiko. Vieni žmonės aplankomi per Kalėdas, kiti – per tradicinę velykinę akciją „Pasitik Velykų zuikutį“.
Akcija prasidėjo šventine eisena nuo asociacijos būstinės Rungos g. 22. Dalyvius išlydėjo pagrindiniai rėmėjai ir partneriai – Elektrėnų savivaldybės administracija. Ryški kalėdinė svita eidama per miestą kūrė šventinę nuotaiką, dalijo dėmesį ir saldainius kiekvienam sutiktajam.
Pasak B. Grybauskienės, aplankyti žmonės dažnai pasitinka su vaišėmis – vieni nori pavaišinti saldainiais, kiti – blynais. Po apsilankymų artimieji siunčia laiškus, kuriuose rašo, kad toks dėmesys jiems buvo didelė dovana. Vadovė su liūdesiu pasakoja, jog dalies senolių, pas kuriuos buvo planuota sugrįžti, jau neberado – jie iškeliavo Anapilin.
Kas skatina kasmet imtis šių akcijų? „To jausmo, kuris apima lankantis pas žmones, neįmanoma aprašyti – tai reikia pajausti“, – sako Birutė Grybauskienė. Apsilankymai, bendravimas ir išklausymas sukelia daug gerų emocijų. Kiekvienas žmogus turi kuo pasidalinti – asmeniškomis, skaudžiomis, liūdnomis ar linksmomis istorijomis, rodo apdovanojimus, medalius. „Norint kiekvieną išklausyti iki galo, prireiktų kelių mėnesių“, – teigia vadovė.
Ji pabrėžia, kad ne visi lankomi žmonės gyvena sunkiai. Dalis jų išgyvena netektis, serga ar neturi artimųjų. Tačiau tenka sutikti ir sunkiai besiverčiančių žmonių, kuriems dovanų maišelis tampa ypatinga dovana – neretai tai prilygsta pilnam Kūčių stalui.
Elektrėnų seniūnija yra plati, todėl asociacija nepažįsta visų žmonių, kuriems reikėtų dėmesio. Dėl to Birutė Grybauskienė kviečia kaimynus būti pilietiškiems ir pranešti apie vienišus asmenis, kuriems reikalingas asociacijos apsilankymas.
Šiemet kalėdiniai vaišių maišeliai buvo ypatingi – juos savo piešiniais papuošė visų Elektrėnų darželių vaikai. Piešiniai buvo tokie nuoširdūs ir gražūs, kad ne vienas lankytas žmogus sakė: „Negaliu išmesti – į rėmelius įsidėsiu“.
Gražu ir tai, kad senelius lanko jaunimas, persirengęs kalėdiniais personažais. Šiemet į kelią leidosi trys Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai. Pasak vadovės, jaunimo gretose vyksta natūrali kaita – vieni užauga ir išeina, kiti prisijungia. Ne kiekvienam lengva dirbti su senais ar ligotais žmonėmis, tačiau ši patirtis jaunimui suteikia svarbių gyvenimo pamokų: leidžia pamatyti realų kaimo gyvenimą, ugdo empatiją, padeda kitaip pažvelgti į savo artimuosius. „Tai labai emocinių ir fizinių jėgų reikalaujanti veikla – važiuojame iš vieno kiemo į kitą, visus reikia paguosti, išklausyti. Tačiau lankomi žmonės gauna tiek gerų emocijų, kad kartais net pakyla iš patalo“, – pasakoja B. Grybauskienė.
Kalėdinė asociacijos akcija nebūtų tokia sėkminga be rėmėjų ir pagalbininkų. Asociacija nuoširdžiai dėkoja Elektrėnų savivaldybės administracijai, Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žilvitis“, Elektrėnų lopšeliams-darželiams „Drugelis“, „Pasaka“, „Žiogelis“, įmonei „Stampline business gifts“, Elektrėnų profesinio mokymo centrui, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Elektrėnų filialui, kunigui Tautvydui Dikčiui bei seniūnijų atstovams.
Asociacijos vadovė taip pat dėkoja visiems, kurie seka veiklą socialiniuose tinkluose. Gausios peržiūros, gražūs komentarai ir „patiktukai“ primena, kad atliekami darbai yra matomi, vertinami ir reikalingi.