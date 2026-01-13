Įgyvendintas projektas „Ženk žingsnį – būk sveikas“

2025 m. kovo–gruodžio mėnesiais Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendino projektą „Ženk žingsnį – būk sveikas“, finansuotą iš Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.
Projekto tikslas – pagilinti Elektrėnų sav. bendruomenės narių sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo žinias, kurios padidins jų energijos lygį ir sumažins neinfekcinių ligų riziką bei skatins sąmoningumą apie sveiką gyvenseną.
Tikslui pasiekti buvo organizuojami prevenciniai užsiėmimai, renginiai bei individualios konsultacijos Elektrėnų savivaldybės gyventojams: keliaujančios sveikatos stotelės, sveikatos stiprinimo bei išsaugojimo praktiniai užsiėmimai, šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimai, funkcinės treniruotės, renginys Pasaulinei širdies dienai paminėti, cukrinio diabeto prevencijos konferencija, atvirų durų dienos biure bei išleistas lankstinukas ,,Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa“. Siekiant padidinti gyventojų fizinį aktyvumą buvo organizuojamos funkcinės treniruotės keturiose savivaldybės seniūnijose, taip pat vyko šiaurietiško ėjimo užsiėmimai vakarais ir savaitgaliais. Visi dalyviai, prieš pradėdami fizinio aktyvumo veiklas ir jas baigę, buvo ištestuoti ir pasverti išmaniosiomis svarstyklėmis, siekiant pamatuoti jų pokyčius.
Projekte aktyviai dalyvavusi šeima (Neringa ir Edmundas) apie dalyvavimą sveikatos stiprinimo bei išsaugojimo programoje atsiliepė taip: „Programa buvo puiki, labai patiko. Per laikotarpį programoje nukrito svoris, atsirado daugiau energijos, pagerėjo kvėpavimas“.
Projekto veiklose bei užsiėmimuose iš viso dalyvavo 750 savivaldybės gyventojų. Gyventojai pagilino žinias apie širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksnius, komplikacijas, sveikatai palankią mitybą, fizinio aktyvumo bei streso reikšmę šių ligų prevencijai, taip pat dalyviai buvo motyvuojami siekti konkrečių sveikatos gerinimo tikslų bei skatinami aktyviai dalyvauti nemokamose prevencinėse programose, taip pat išmoko ir pagilino žinias, kaip taisyklingai išmatuoti bei įvertinti savo sveikatos rodiklius. Džiaugiamės, kad projekto dalyvių sveikatos rodikliai pagerėjo: sumažėjo svoris, visceralinių riebalų kiekis organizme, liemens apimtis. Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikos programų dalyviai pradėjo vartoti mažiau cukraus ir druskos, daugiau – vandens, daržovių, pradėjo sportuoti, sustiprėjo fiziškai ir tapo energingesni.
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.