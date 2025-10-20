Kaip gauti būsto paskolą turint verslo liudijimą

Savivaldos ir finansinių paslaugų sektoriuje vis dažniau sulaukiama klausimų, kaip gauti būsto paskolą su verslo liudijimu. Kauno kredito unija siūlo specialias paskolas savarankiškai dirbantiems asmenims, siekiantiems įsigyti nuosavą būstą, atlikti remontą ar įsigyti sklypą. Tokios finansinės paslaugos orientuotos į žmones, dirbančius pagal individualios veiklos pažymą (IDV), verslo liudijimą (VL), civilinių paslaugų sutartį, mažųjų bendrijų narius ar vadovus, taip pat gaunančius pajamas iš nekilnojamojo turto nuomos.
Kas gali pasinaudoti paskolos galimybe
Svarbiausia taisyklė – savarankiška veikla turi būti vykdoma ne trumpiau nei 12 mėnesių, o gautos pajamos turi būti bent kartą deklaruotos. Be to, paskola prieinama tik Kauno kredito unijos nariams, gyvenantiems ar dirbantiems Kauno apskrities teritorijose, įskaitant Kauno, Jonavos, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Šakių ir Prienų rajonus.
Kauno kredito unija jungia narius, kurie skiriasi ne tik tikslais ar poreikiais, bet ir oficialių pajamų kilme. Todėl paskola su individualia veikla yra atskira paslauga, pritaikyta žmonėms, dirbantiems su verslo liudijimu, IDV pažyma ar kitomis savarankiškos veiklos formomis. Ši paskola gali padėti įgyvendinti įvairius poreikius, nuo būsto paskolos su verslo liudijimu iki automobilio įsigijimo ar refinansavimo.
Paskolų rūšys savarankiškai dirbantiems
Savikontrolės ir pajamų vertinimas leidžia Kauno kredito unijai pasiūlyti kelias paskolų rūšis:
- Būsto paskola su individualia veikla – aktuali tiek būsto pirkimui, tiek remontui, namo statybai ar sklypo įsigijimui.
- Paskola automobiliui – padeda įsigyti transporto priemonę arba atlikti jos remontą.
- Vartojimo kreditas – patogus įvairiems poreikiams, pradedant sveikatos priežiūros išlaidomis ir kelionėmis, baigiant verslo plėtra ar kitais asmeniniais tikslais.
- Refinansavimas – leidžia pakeisti esamas paskolas naujomis, palankesnėmis sąlygomis, sumažinant mėnesines įmokas ir apsaugant kredito istoriją.
Paskolos gavimo procesas ir reikiami dokumentai
Procesas prasideda nuo narystės Kauno kredito unijoje: stojamojo mokesčio – 15 Eur – sumokėjimo ir minimalios pajinio įnašo – 30 Eur – įmokos. Paskolos paraiška gali būti pateikta internetu arba fiziniuose padaliniuose Kaune ar Kėdainiuose.
Savarankiškai dirbantys asmenys turi pateikti papildomus dokumentus, įrodančius veiklos vykdymą ir pajamų gavimą:
- Veiklos pagrindimui: IDV pažyma, verslo liudijimas, MB steigimo aktas ar vadovo sutartis, NT nuomos sutartys.
- Pajamų pagrindimui: pajamų–išlaidų žurnalai, banko sąskaitos išrašai, grynųjų pinigų kvitai, GPM deklaracijos už praėjusius metus.
Remiantis pateiktais dokumentais, paruošiamas individualus paskolos pasiūlymas. Svarbu, kad asmuo galėtų tiksliai pristatyti vykdomą veiklą, sezoniškumą ir finansinius rezultatus. Tik po to galima pasirašyti sutartį ir pradėti įgyvendinti savo tikslus.
Finansiniai patarimai savarankiškai dirbantiems
Savarankiškai dirbantiems asmenims dažnai kyla problemų dėl pajamų nepastovumo. Siekiant palengvinti paskolos gavimą:
- Užtikrinkite reguliarias pajamas ir tinkamai dokumentuokite jų gavimą.
- Išlaikykite gerą kredito istoriją, laiku vykdydami visus finansinius įsipareigojimus.
- Aiškiai apibrėžkite vykdomą veiklą, pateikite visus dokumentus, pagrindžiančius pajamas ir sąnaudas.
- Rinkite ir saugokite finansinius dokumentus, kad galėtumėte greitai pateikti informaciją kreditoriui.
Kauno kredito unija vertina kiekvieną paskolos paraišką individualiai, remdamasi atsakingo skolinimosi principais. Tai leidžia pasiūlyti palankiausias sąlygas savarankiškai dirbantiems nariams ir užtikrinti, kad paskolos gavimas būtų sklandus bei efektyvus.