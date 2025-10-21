Prasminga paroda

Aivaras Veiknys, Robertas Šarknickas ir Vytautas Daraškevičius

 

Spalio 6 dieną Elektrėnų bibliotekoje atidaryta fotografo Vytauto Daraškevičiaus paroda „Saulės ratu“. Nuotraukose įamžinti gamtos ciklai, senieji ritualai, apeigos ir bendruomeniškumo dvasia – visa, kas per šimtmečius lydėjo lietuvių tautą. Renginio metu dalyviai turėjo progą ne tik susitikti su pačiu parodos autoriumi, bet ir mėgautis muzika, kurią dovanojo vyrų choras „Seni draugai“. Taip pat savo eiles deklamavo literatas ­Jonas Ivoška. Parodos autorių kalbino aktorius ir skaitovas Robertas Šarknickas ir poetas Aivaras Veiknys. Parodą galite aplankyti Elektrėnų biblio­tekos renginių salėje.

Red. inf.

