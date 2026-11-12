Elektrėnų kiemuose ir gatvėse – infrastruktūros atnaujinimo darbai

Elektrėnų kiemuose ir gatvėse – infrastruktūros atnaujinimo darbai

Vykdomi apšvietimo naujinimo darbai kainuos 30 443,41 Eur

 

Virginija Jacinavičiūtė

Gyventojų pastebėtos problemos niekur nedingsta savaime. Apie jas kalbant viešai, galima sulaukti atsakymų ir atkreipti atsakingų institucijų dėmesį. Elektrėnuose pamažu tvarkomi dešimtmečius skaičiuojantys kiemai, šaligatviai, laiptai ir gatvės, o gyventojų pastabos ­padeda spręsti, kur darbų labiausiai reikia.
Kad žmonių gyvenimas mieste pamažu gerėja, galima įsitikinti ­pavarčius senesnius laikraščio numerius. Anksčiau gyventojai­ į redakciją dažnai kreipdavosi­ dėl įvairių kasdienių problemų: ker­tamų medžių, duobių keliuose, nenupjautos žolės ar nesugrėbtų lapų. Pastaruoju metu tokių skun­dų sulaukiama rečiau. Galbūt kai kurių problemų iš tiesų sumažėjo, o gal prie tam tikrų nepatogumų tiesiog priprantama ir jie tampa kasdienybės dalimi.
Vis dėlto viešojoje erdvėje vis dar iškyla klausimų, apie kuriuos redakcijai kalbėta ne kartą. Viena iš tokių problemų – susidėvėjusios, suklypusios daugiabučių kiemų trinkelės, kuriomis vaikščioti kartais tampa tikru iššūkiu. Nelygūs takai ypač apsunkina kasdienybę vyresnio amžiaus žmonėms, mamoms su vaikų vežimėliais ir kitiems, kuriems saugus bei patogus judėjimas yra itin svarbus. Kita opi problema – automobilių stovėjimo vietų trūkumas.
Daugelis Elektrėnų daugia­bučių kiemų buvo išgrįsti statant miestą, tad jų danga skaičiuo­ja jau ne vieną dešimtmetį. Prie renovuotų namų aplinka dažnai ­atnaujinama kartu su kitais darbais, tačiau nerenovuotų daugiabučių kiemuose susidėvėjusios trinkelės vis dar kelia nepatogumų. Be to, prieš daugiau nei 65 metus statant miestą, dabartinio automobilių skaičiaus niekas negalėjo numatyti. Todėl šiandien ankstesnės infrastruktūros ne visada pakanka augantiems gyventojų poreikiams.
Šios problemos žinomos­ Elektrėnų seniūnijai ir savi­val­dybės administracijai, todėl in­frastruktūra atnaujinama palaips­niui. Anksčiau buvo tvarkomi aptrupėję laiptai, įrengiami ir tvirtinami turėklai, o dabar darbai ­persikelia į kitas miesto vietas.

Trakų g. šaligatvių ir kitos infrastruktūros sutvarkymas kainuos 144 tūkst. Eur
Trakų g. šaligatvių ir kitos infrastruktūros sutvarkymas kainuos 144 tūkst. Eur

Dėmesys Trakų. g. kiemams

Šiuo metu Elektrėnų seniūnija kartu su Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendina arba rengia kelis infrastruktūros tvarkymo projektus.
Trakų gatvėje, prie 13, 15, 17, 19, 21 ir 23 numeriais pažymėtų namų, remontuojami šaligatviai ir laiptai. Darbai atliekami etapais, o juos planuojama užbaigti dar šiemet. Šioje teritorijoje jau išklotos naujos trinkelės, nudažytos betoninės sienelės, sulaikan­čios gruntą. Prie Trakų g. 23 namo taip pat numatyta sutvarkyti kelią ir įrengti papildomų automobilių stovėjimo vietų.
Pokyčių sulauks ir Šviesos gatvė, kurioje eismas toks inten­syvus, kad kartais primena au­tostra­dą – jau keičiami elektros apšvietimo stulpai. Planuojama sumontuoti 16 naujų apšvietimo­ atramų, įrengti 30 naujų LED šviestuvų ir ­atnaujinti kabelinę liniją, jun­giančią apšvietimo atramas.
Numatomi darbai ir Sodų gatvėje. Pasirašyta rangos darbų sutartis dėl pėsčiųjų takų prie Sodų g. 14 namo remonto – teritorijoje tarp Sodų g. 14 ir Taikos g. 3. Taip pat bus platinamas įvažiavimas į Sodų g. 10 kiemą, įrengiant papildomų automobilių stovėjimo vietų.
Šiuo metu taip pat vyksta­ ir pagrindinių laiptų, vedančių Per­galės gatvės link, rekonstrukcija.

Paskelbtas konkursas Budinės g. remontui
Paskelbtas konkursas Budinės g. remontui

Dėmesys Budinės gatvei

Apie dar laukiančius darbus ir planus pasakoja Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė. Pasak jos, užbaigus šiuo metu pradėtus darbus, bus pereinama prie Budinės gatvės problemų sprendimo. Šio­je gatvėje yra gilių duobių, kurios, gyventojų teigimu, daugelį metų nebuvo tvarkomos. Gatvės būklė rūpi ir čia gyvenantiems žmonėms – apie problemą redakciją informavo vienas iš laikraščio skaitytojų.
Šiuo metu jau paskelbtas konkursas Budinės gatvės remonto darbams.
„Kadangi šiemet darbams laiko lieka jau mažokai, užbaiginėsime visus pradėtus projektus, o naujų didesnių projektų nepradėsime. Tačiau ruošimės kitų metų darbams – nagrinėjame gaunamus gyventojų skundus dėl infrastruktūros ir pagal tai dėliosimės prioritetus, kurio­se vietose tęsti darbus“, – sako seniūnė Toma Žilinskytė.
Pasak seniūnės, gyventojų išsakomos pastabos ir gaunami skundai padeda įvertinti esamą situaciją bei planuoti, kur infrastruktūros atnaujinimas reikalingiausias.

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