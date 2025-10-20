Nemokama reabilitacija su siuntimu Kaune: kaip gauti?

Po traumos, ligos ar ilgo išsekimo daugelis svajoja apie vieną – vėl pajusti lengvumą judant. Šiandien tai įmanoma be didelių išlaidų, nes nemokama reabilitacija su siuntimu Kaune prieinama visiems, turintiems privalomąjį sveikatos draudimą. Tai ne privilegija – tai teisė į visavertį gyvenimą.
Ši sritis – tarsi tiltą statantis mokslas tarp ligos ir sveikatos. Čia dirbama ne tik su kūnu, bet ir su žmogaus emocijomis, motyvacija bei pasitikėjimu savimi. Kai kurie specialistai net sako, kad reabilitacija yra „pirmas žingsnis atgal į gyvenimą“, o ne tik gydymo tęsinys.
Nuo ko prasideda kelias į nemokamas procedūras?
Norint gauti nemokamą gydymą, reikia tik vieno – šeimos gydytojo siuntimo. Vaikams iki septynerių metų jis išduodamas gydytojui socialiniam pediatrui, o vyresniems vaikams ir suaugusiesiems – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui. Po konsultacijos gydytojas įvertina būklę, sudaro individualų planą ir paskiria tinkamiausias procedūras.
Įdomu tai, kad pagal Pasaulio sveikatos organizaciją reabilitacija laikoma vienu iš pagrindinių sveikatos sistemos ramsčių – šalia gydymo ir profilaktikos. Ji taikoma tiek po sunkių ligų, tiek profilaktiškai, kai siekiama išvengti ilgalaikių sutrikimų ar sumažinti įtampą kūne.
Kas laukia paciento reabilitacijos metu?
Čia nėra vienos formulės visiems – kiekvieno žmogaus programa skirtinga. Vis dėlto dažniausiai taikomos šios priemonės:
- individuali ir grupinė kineziterapija,
- gydomieji masažai bei fizioterapijos procedūros,
- ergoterapija, atstatanti kasdienius įgūdžius,
- logoterapija, padedanti kalbėjimo ar rijimo sutrikimų atvejais,
- smūginės bangos terapija, taikoma lėtiniams skausmams mažinti.
Toks kompleksinis požiūris ne tik gerina fizinę būklę, bet ir mažina emocinę įtampą, padeda atgauti pasitikėjimą savimi.
Kam ir kada ji skiriama?
Nemokama reabilitacija dažniausiai skiriama po traumų, operacijų, insultų, neurologinių sutrikimų ar užsitęsusių nugaros bei sąnarių skausmų. Vaikams – esant raidos, laikysenos ar judėjimo sutrikimams. Kai kuriais atvejais – net ir pervargus, norint profilaktiškai sustiprinti organizmą.
Altamedica klinikos paslaugos teikiamos Kaune ir Garliavoje, kur dirba gydytojų, kineziterapeutų, masažuotojų, ergoterapeutų ir logoterapeutų komandos. Čia svarbiausia – ne greitis, o rezultatas, todėl kiekvienas gydymo planas derinamas prie paciento galimybių ir tikslų.
Pirmas žingsnis į sveikesnį rytojų
Jei turite šeimos gydytojo siuntimą, daugiau nieko nereikia – tik noro pradėti. Klinikos specialistai padės sudaryti individualų reabilitacijos planą, kuris taps jūsų jėgų sugrįžimo keliu. Sužinokite daugiau apie nemokamas paslaugas ir registracijos galimybes svetainėje altamedica.lt.