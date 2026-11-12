Gyventojai turėjo klausimų renovacijos specialistams. Dešinėje Gintarė Burbienė, stovi Vytautas Navickas
Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėnų bibliotekoje vykusiame seminare „Naujas daugiabučių renovacijos etapas: pokyčiai ir finansavimo galimybės“ gyventojai, namų savininkų bendrijų vadovai, aktyvistai ir visi besidomintys namų renovacija bei energijos taupymu buvo supažindinti su naujo renovacijos etapo pokyčiais, finansavimo galimybėmis ir Socialinio klimato fondo investicijomis. Spalio 24-ąją susitikime pranešimus skaitė ir į gyventojų klausimus atsakė įvairių sričių ekspertai.
Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta daugiabučių modernizavimo galimybėms, finansavimo sąlygoms, energijos vartojimo efektyvumui ir paramai pažeidžiamiems namų ūkiams. Organizatoriai priminė, kad Elektrėnų savivaldybė jau yra pasiekusi gerų renovacijos rezultatų – pagal renovuotų daugiabučių dalį ji užima 13 vietą tarp šalies savivaldybių. Susitikime gyventojai buvo kviečiami domėtis naujomis galimybėmis ir tęsti pradėtą renovacijos procesą.
Naujas kvietimas – daugiau galimybių daugiabučiams
Aplinkos projektų valdymo agentūros Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė pranešime „Būsto modernizavimas: kokias permainas atneš naujas kvietimas“ pristatė naujojo daugiabučių atnaujinimo kvietimo sąlygas.
Elektrėnų savivaldybėje atnaujinta 23,2 proc. daugiabučių – iš viso 75 namai. Šalies vidurkis siekia 15,9 proc. Naująjį kvietimą numatoma skelbti 2026 m. IV ketvirtį. Jam numatyta apie 287 mln. Eur paramai ir apie 625 mln. Eur kreditams. Planuojama atnaujinti 643 daugiabučius ir pagerinti gyvenimo sąlygas 20 462 namų ūkiams.
Paraišką teikia projekto administratorius (Elektrėnuose – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“), o paramos naudos gavėjai – D arba žemesnės energinio naudingumo klasės daugiabučių savininkai. Elektrėnų savivaldybė pagal Savivaldybių paramos regioninį indeksą (SPRI) priskiriama 3 grupei. Jai nustatyta 15 proc. bazinė KKP paramos dalis. Ji gali būti didinama po 5 procentinius punktus už architektūros kokybę, šildymo sistemos atnaujinimą ir skydinę renovaciją – bendra paramos dalis gali siekti iki 40 proc.
Pažeidžiamiems namų ūkiams numatyta didesnė parama: iki 80 proc. energinio efektyvumo didinimo priemonių išlaidų iškastinį kurą naudojančiame name ir iki 50 proc. – kitą kurą naudojančiame name. Techninės pagalbos išlaidos finansuojamos 100 proc.
Naujasis etapas suteikia galimybę kartu su energinio efektyvumo priemonėmis pasirinkti ir daugiau darbų. Tarp jų – liftų atnaujinimas ar įrengimas, elektromobilių įkrovimo infrastruktūra, dviračių saugyklos, rūsio patalpų pritaikymas priedangai, laiptinių remontas ir kitos priemonės. Kompleksinės renovacijos atveju numatyta pasiekti ne žemesnę kaip B energinio naudingumo klasę ir ne mažesnį kaip 40 proc. energijos sutaupymą.
Kiek kainuos renovacija ir kaip grąžinama paskola?
Daugiabučių renovacijos ekspertas Vytautas Navickas pranešime „Daugiabučio namo atnaujinimo finansavimo gavimas, panaudojimas ir grąžinimas: praktiniai aspektai“ daugiausia dėmesio skyrė finansiniams klausimams.
Paskolos grąžinimo sąlygas V. Navickas aiškino remdamasis ankstesnių renovacijos kvietimų pavyzdžiais, tačiau pabrėžė, kad kiekvienas renovacijos projektas yra skirtingas, todėl skiriasi ir jo kaina. Planuojant daugiabučio atnaujinimą pagal 2026–2032 m. kvietimą svarbu žinoti, kad valstybės parama, gavus APVA patvirtinimą ir išmokėjus lėšas, sumažina gyventojams grąžintiną paskolos sumą. Likusi paskolos dalis grąžinama pagal finansuotojo sudarytą mokėjimo grafiką.
Pagal pristatyme nurodytas sąlygas, valstybė penkerius metus nuo kredito išmokėjimo dienos kompensuos palūkanų dalį, viršijančią 3 proc. metinių palūkanų. Šildymo kompensaciją gaunantys gyventojai gali pretenduoti į paskolos įmokų kompensaciją. Paskolą taip pat galima grąžinti anksčiau laiko, su finansuotoju suderinus tikslią atsiskaitymo sumą. Svarbu laiku sutvarkyti dokumentus dėl šildymo kompensacijos. Paskolos įmokų kompensacijas taip pat gali gauti gyventojai, nukentėję 1991 m. nuo SSRS agresijos.
Prieš priimant sprendimą dėl renovacijos, rekomenduojama išsiaiškinti konkrečiam projektui taikomas paramos sąlygas, po paramos liksiančią paskolos sumą ir preliminarų mėnesio įmokos dydį.
Socialinio klimato fondas (SKF) – parama pažeidžiamiems namų ūkiams
Aplinkos projektų valdymo agentūros Energijos efektyvumo ir darnaus judumo konsultacijų centro vadovė Rūta Mikalauskienė pranešime „Socialinio klimato fondo investicijos bei Konsultacijų centrų veikla“ pristatė 2026–2032 m. laikotarpiu numatomas Socialinio klimato fondo (SKF) priemones.
Lietuvos daliai iš viso numatyta 884 mln. Eur. Pažeidžiamiems namų ūkiams būsto sektoriuje numatoma parama būsto modernizavimui, savivaldybėms – naujų A++ energinio naudingumo klasės socialinių būstų statybai ir įsigijimui.
Transporto srityje numatoma iki 90 proc. kompensacija už naują arba naudotą elektromobilį. Taip pat numatyta parama viešųjų ir privačių įkrovimo prieigų plėtrai, dviračiams ir kitoms netaršioms mikrojudumo priemonėms. Elektriniams mokykliniams autobusams numatyta 80 proc. SKF ir 20 proc. savivaldybių biudžetų lėšų. Nulinės taršos viešojo transporto priemonėms numatytas finansavimas iki 100 proc. tinkamų išlaidų vertės.
SKF lėšomis taip pat bus remiamas užsakomasis transportas, vadinamasis socialinis taksi, ir „Judumo piniginė“ pažeidžiamiems transporto naudotojams. „Judumo piniginės“ papildymai planuojami 2029–2032 m. laikotarpiu. Darnaus judumo infrastruktūrai numatyta iki 80 proc. finansavimo, planuojama nutiesti 282 km dviračių eismo infrastruktūros.
Konsultacijos – vieno langelio principu
2026 m. visoje Lietuvoje įsteigta 10 Energijos efektyvumo ir darnaus judumo konsultacijų centrų. Juose pažeidžiamiems namų ūkiams, transporto naudotojams ir labai mažoms įmonėms teikiamos individualios konsultacijos dėl būsto modernizavimo, transporto priemonių įsigijimo ir paraiškų SKF finansavimui gauti. Konsultacijos teikiamos gyvai, telefonu, elektroniniu paštu, nuotoliniu būdu ir mobiliųjų konsultacijų metu.
Iki 2032 m. planuojama suteikti individualias konsultacijas ne mažiau kaip 93 600 tikslinės grupės atstovų.
Parama keičiantiems taršius katilus
VšĮ Lietuvos energetikos agentūros projektų vadovė Eva Šimelevičiūtė pranešime „Taršių katilų keitimo finansavimo galimybės“ pristatė gyventojams aktualią paramą šildymo įrenginiams keisti.
Artimiausias paraiškų teikimo kvietimas preliminariai numatytas 2027 m. sausio 4 d. 14 val. Neefektyviems biomasės katilams visoje Lietuvoje numatyta 6 mln. Eur, iškastinio kuro katilams – 2 mln. Eur. Bus kompensuojama iki 50 proc. sumos, apskaičiuotos pagal nustatytus fiksuotuosius įkainius.
Parama skiriama jau įsirengus reikalavimus atitinkantį naują šildymo įrenginį, jeigu jis įrengtas po konkrečiai įrenginio rūšiai nustatytos datos: biomasę vandens pagrindu veikiančioje sistemoje naudojusio katilo atveju – po 2023 m. liepos 25 d., iškastinį kurą naudojusio katilo atveju – po 2024 m. gruodžio 15 d. Tinkami įrenginiai gali būti šilumos siurbliai, o tam tikrais atvejais – 5 klasės biokuro katilai. Daugiabučiuose finansuojami tik šilumos siurbliai.
Paraišką kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti per Lietuvos energetikos agentūros elektroninę platformą, pridedant įsigijimo sąskaitą, įrengimo perdavimo–priėmimo aktą, techninę dokumentaciją ir naujo įrenginio nuotraukas. Pareiškėjas turi būti nekilnojamojo turto savininkas, o turtas – Registrų centre įregistruotas kaip gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas. Gavus teisingai užpildytus dokumentus, kompensacija išmokama per 30 dienų. Kvietimo data ir finansavimo sumos yra preliminarios, todėl prieš įsigyjant įrangą būtina pasitikrinti aktualias sąlygas Lietuvos energetikos agentūroje.
Svarbu domėtis renovacijos galimybėmis
Seminare dalyvavę gyventojai aktyviai domėjosi renovacijos galimybėmis ir uždavė pranešėjams klausimų. Diskusijoje buvo keliama ir renovacijos kainos problema. Gyventojai kalbėjo, kad dėl didelių išlaidų sunku įtikinti namo gyventojus priimti sprendimą dėl renovacijos.
Pranešėjai atkreipė dėmesį ne tik į finansinius renovacijos aspektus, bet ir į galimybę pagerinti gyvenimo sąlygas bei pastato estetinę išvaizdą – atnaujintame sename name galima gyventi kaip naujame.
Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau čia išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar CINEA nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei CINEA negali būti laikomos už juos atsakingomis.
Užs. 26/77