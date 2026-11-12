Elektrėniškio idėja – sujungti žmones ir įvykius:kaip veikia jo sukurta platforma „Yee“?

A. Banevičius sako, kad „Yee“ platformos idėją išgrynino galvodamas apie tai, ką žmogus su savimi turi kasdien ir kaip tai gali panaudoti
Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėniškis Andrius Banevičius sumanė, kaip sujungti žmones, kuriems reikia konkrečioje vietoje užfiksuotos informacijos, su tais, kurie gali ją pateikti. Taip gimė „Yee“ – platforma, leidžianti užsakovams įsigyti nuotraukų ir vaizdo įrašų, o juos kuriantiems žmonėms užsidirbti. Raidėse Yee užšifruoti žodžiai your eyes are everywhere, tai lietuviškai reiškia – tavo akys visur.
Idėjos autorius įsitikinęs, kad tokio sprendimo galimybės gerokai platesnės nei vien medijos turinio kūrimas.
Mintis, gimusi kelionėje
Mintis sukurti ką nors didelio ir globalaus Andriui Banevičiui kilo keliaujant. Tačiau vien noro nepakako – reikėjo atsakyti į kelis paprastus klausimus. Ką kiekvienas žmogus turi su savimi? Ką gali tuo pasinaudodamas padaryti? Ir kam to reikia?
Atsakymas pamažu ryškėjo maždaug pusantro mėnesio. Galiausiai A. Banevičius suformulavo idėją, kurios pagrindas – išmanusis telefonas, esantis visada po ranka.
Telefonu galima ne tik bendrauti ar ieškoti informacijos. Juo galima užfiksuoti konkrečią vietą, įvykį ar situaciją ir šią informaciją perduoti žmogui, kuriam jos reikia, net jei jis pats yra už šimtų ar tūkstančių kilometrų.
Taip atsirado „Yee“ idėja. Ją įgyvendinti A. Banevičiui padėjo programuotojas Gytis Baltasevičius ir pardavimų bei strategijos specialistas Saulius Tatarovas.
Užsakymas vienoje vietoje, žmogus – kitoje
„Yee“ veikimo principas paprastas: vienam žmogui reikia vaizdinės informacijos iš konkrečios vietos, o kitas gali ją užfiksuoti savo telefonu.
Platformoje užsakovas nurodo, kokių nuotraukų ar vaizdo įrašų jam reikia ir kur jie turi būti padaryti. Netoliese esantys programėlės naudotojai žemėlapyje gali matyti užsakymus, pasirinkti tinkamą ir nuvykti į nurodytą vietą.
Užduotį atlikęs žmogus pateikia medžiagą užsakovui. Šis gali ją peržiūrėti, sumokėti ir atsisiųsti originalios raiškos failus. Už nuotraukas ar vaizdo įrašus sumokėta suma tampa jas sukūrusio žmogaus uždarbiu.
Svarbu tai, kad norint naudotis „YeeGo“ programėle, nereikia mokėti už pačią prieigą. Uždirbti galima tada, kai žmogus randa jam tinkamą užsakymą, jį įvykdo ir užsakovas įsigyja sukurtą medžiagą. Užsakymo kaina matoma dar prieš pradedant darbą, o uždarbis pervedamas į banko sąskaitą, naudojantis „Stripe“ mokėjimų sistema.
Šiuo metu „YeeGo“ skirta „Android“ telefonais besinaudojantiems kūrėjams, o užsakymus klientai gali pateikti per interneto naršyklę naudodamiesi „YeePro“.
Svarbu ne tik tai, kas nufotografuota, bet ir kur bei kada
Platformos kūrėjams svarbus ne vien nuotraukų ar vaizdo įrašų perdavimas. Siekiama užtikrinti, kad medžiaga būtų užfiksuota nurodytoje vietoje ir konkrečiu metu.
Todėl „YeeGo“ turi techninį sprendimą, leidžiantį patvirtinti sukurtų failų autentiškumą. Nuotraukos ir vaizdo įrašai fiksuojami pačioje programėlėje, o sukūrimo metu jiems suteikiamas skaitmeninis sertifikatas su data, laiku ir vieta.
Medijos negalima tiesiog įkelti iš telefono galerijos. Taip pat nenumatytas failų redagavimas ar filtrų naudojimas prieš juos pateikiant. Šie apribojimai skirti tam, kad užsakovas gautų būtent toje vietoje ir tuo metu sukurtą medžiagą.
Failo autentiškumą galima patikrinti specialiame platformos puslapyje. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai svarbu ne tik pamatyti vaizdą, bet ir įsitikinti, kad jis atspindi realią situaciją.
Nuo naujienų iki draudimo bendrovių
A. Banevičius įžvelgia daugybę sričių, kuriose toks sprendimas galėtų būti naudingas. Viena jų – žiniasklaida.
Tarkime, naujienų portalas nori sužinoti, kas vyksta konkrečiame mieste, tačiau jo žurnalistai ar fotografai ten nedirba. Užsakovas galėtų pateikti užduotį platformoje, o netoliese esantys žmonės – užfiksuoti aktualią situaciją telefonu. Užsakovas galėtų pasirinkti ir įsigyti jam tinkamą medžiagą.
Panašiai platforma galėtų būti naudojama draudimo sektoriuje. Pavyzdžiui, draudimo bendrovei gali prireikti konkrečioje vietoje esančio automobilio ar įvykio aplinkybių vaizdų. Vietoje esantis žmogus galėtų juos užfiksuoti ir pateikti užsakovui.
Dar viena galima pritaikymo sritis – žmonėms, gyvenantiems toli nuo jiems svarbių vietų. Užsienyje įsikūrę lietuviai galėtų užsisakyti kapavietės nuotraukų ar vaizdo įrašų. Į kitą šalį emigruoti planuojantis žmogus galėtų iš anksto pamatyti būsimą būstą, o studijas kitame mieste ar valstybėje pasirinkęs jaunuolis – susipažinti su gyvenamąja aplinka.
Šiuos pavyzdžius vienija tas pats principas: žmogui nereikia pačiam vykti į vietą, kad gautų joje užfiksuotą vaizdinę informaciją. Ją gali pateikti kitas žmogus, jau esantis netoliese.
A. Banevičius tikisi, kad ilgainiui naujų programėlės panaudojimo būdų pasiūlys ir patys vartotojai. Pasak idėjos autoriaus, galimybių spektras gali plėstis kartu su žmonių poreikiais.
Pirmiausia – Lietuva, vėliau visas pasaulis
Šiuo metu platforma išbandoma Lietuvoje. Kitas numatytas žingsnis – plėtra į Europos Sąjungos valstybes, o ilgalaikis tikslas yra pasiekti pasaulinę rinką.
Projektas jau sulaukė investuotojų dėmesio. Vis dėlto jo plėtrai svarbus ne tik technologinis sprendimas, bet ir žmonių, pasirengusių vykdyti užsakymus, tinklas. Kuo daugiau vietų bus pasiekiama per platformą, tuo daugiau galimybių turės ir užsakovai, ir mediją kuriantys naudotojai.
„Yee“ sumanymas remiasi kasdieniu įrankiu – telefonu. Tačiau jo paskirtis yra kitokia nei įprastų fotografavimo ar dalijimosi vaizdais programėlių. Čia nuotrauka ar vaizdo įrašas tampa konkrečiu užsakymu, kurį galima įvykdyti už atlygį.
Ar ši idėja taps pasauliniu sprendimu, parodys laikas. Kol kas jos autorius siekia išplėsti platformos veikimą, o galimus pritaikymo būdus palieka atrasti ir patiems vartotojams.